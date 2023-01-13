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Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

84-летний фотограф Деннис Стоун (Dennis Stone) устроился на работу в аэропорт Хитроу 14-летним мальчиком и проработал там всю свою жизнь. В его объективе побывали практически все звёзды мирового масштаба 20-го столетия, включая Элтона Джона, Майкла Джексона, Мика Джаггера, Элизабет Тэйлор и многих других. По случаю 70-летия аэропорта Хитроу на его сайте были представлены лучшие фотографии Стоуна.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу


Майкл Джексон.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Элтон Джон.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Элизабет Тэйлор.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Хью Грант и Элизабет Хёрли.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Вельш-корги пемброки королевы Елизаветы II.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Мик Джаггер.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Бьянка Джаггер.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Сильвестр Сталлоне.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Шон Коннери.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Клинт Иствуд.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Дэнни Де Вито.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Мохаммед Али.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Брэд Питт.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Джоан Коллинз.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Джек Николсон.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Пол Маккартни со своей женой Линдой и тремя детьми.

Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу

Сэр Дэвид Аттенборо.

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