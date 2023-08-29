Советы, которые помогут создать порядок в ванной

Ванная — одно из самых маленьких помещений в доме. А наполнено оно множеством важных вещей, от предметов личной гигиены до бытовой техники.







Поэтому хранение здесь нужно продумать особенно тщательно.Руководитель категории «Сантехника» сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» Диана Алмазова рассказала, как сделать пространство ванной максимально функциональным.



Закрытое хранение выигрывает

Используйте подвесные аксессуары для хранения

Под раковиной больше места, чем вы думаете

Больше органайзеров — надежнее порядок

Вы просто не задумывались об этих местах для хранения

Даже в самой скромной ванной может создаваться ощущение беспорядка, если все баночки, упаковки и хозяйственные принадлежности лежат на открытых полках и стойках. Разноцветные мелочи создают огромное количество визуального шума, а порядок в нашем сознании все же больше связан с чистыми ровными поверхностями, свободным пространством и «воздухом» в помещении. Поэтому аксессуары и органайзеры для ванной лучше подбирать в единой стилистике или хотя бы в одном цвете.Закрытое хранение в ванной комнатеПо этой же причине закрытые системы хранения выигрывают у открытых полочек и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функциональности. Небольшие подвесные шкафчики или узкий шкаф-пенал позволят освободить бортики ванны, место на раковине, стиральной машине и даже на полу. К тому же они защитят косметику и предметы гигиены от лишней грязи, а главное — сохранят незахламленный вид помещения.Закрытое хранение в ванной комнатеМожет показаться, что шкафы только съедят место в ванной, где и так не очень просторно. Проблему легко решит специальная модульная мебель для ванной. Это и напольные шкафы-пеналы, и подвесные шкафчики, и шкафчики с зеркальными дверями. Они отличаются небольшой шириной — от 20 сантиметров — и продаются отдельно друг от друга. Все рассчитано так, чтобы мебель вписалась даже в узкое пространство, например между раковиной и душевой кабиной. Каждый шкафчик можно расположить там, где захочется. Чтобы точно не прогадать с расстановкой мебели, в гипермаркетах товаров для дома и ремонта можно воспользоваться услугой бесплатной проектировки ванной. Также в магазине или на сайте можно заказать и услугу установки мебели.Некоторые вещи мы привыкли хранить под рукой, а не за закрытой дверцей шкафчика. Однако их тоже можно разместить так, чтобы помещение не выглядело загруженным мелочами. Например, можно закрепить на стене самоклеящийся крючок, а на него подвесить многоуровневый тканевый органайзер с кармашками. В них поместятся небольшие флакончики с косметикой, ватные диски, палочки и даже пара небольших емкостей с бытовой химией.Аксессуары для хранения в ванной комнатеНа такой же крючок можно поместить небольшую подвесную корзинку, пластиковый контейнер или даже легкую двухъярусную металлическую полочку. И не только на крючок. Можно также разместить на стенке модульного шкафа рейлинг или повесить карниз-распорку для шторы у стены на уровне пояса. Не стоит забывать и про подвесные держатели для фена и освежителя воздуха — так у каждой полезной вещи будет свое место.Тумбочка под раковиной может стать гораздо более вместительной, стоит только добавить пару аксессуаров. Подвесьте на ее дверцу изнутри тканевые кармашки или пластиковые корзинки с помощью самоклеящихся крючков. Или же закрепите на дверце рейлинг, на который можно повесить хозяйственные перчатки и тряпочки. На внутренних стенках тумбочки, если в ней нет выдвижных ящиков, тоже можно разместить подвесные емкости, перекладины или полочки.Если в ванной хранится много мелочей, а семья состоит более чем из двух человек, то случаев «я сюда положил, а теперь его здесь нет» не избежать. Тут-то и пригодятся органайзеры. Небольшие корзинки или коробочки в выдвижных ящиках и в шкафах помогут буквально разложить все по полочкам, а также создадут эффект закрытого хранения.Органайзеры в ванной комнатеКроме того, стеклянные баночки и колбочки для хранения ватных дисков и косметики смотрятся гораздо более эстетично, чем полиэтиленовые упаковки, которые то и дело рвутся или падают с полок. Для подстраховки все емкости можно подписать, наклеив на них специальные стикеры, чтобы точно никто не запутался, куда что класть.Органайзеры в ванной комнатеСегодня в гипермаркетах товаров для дома есть органайзеры для самых разных мелочей. Пользуйтесь этим и смело исследуйте весь ассортимент. Например, в нем встречаются специальные держатели для запасных рулонов туалетной бумаги, контейнеры с крышкой для ватных палочек, откуда они точно не рассыплются, и подвесные полочки, которые можно повесить прямо на держатель для душа или на карниз для шторки.Мы привыкли к тому, что для хранения предназначены специальные шкафчики и полочки, а между тем прямо у нас перед глазами пустуют еще несколько поверхностей, которые можно оборудовать с пользой. Это, например, дверь ванной комнаты — на нее можно монтировать рейлинги или дополнительные крючки. То же и с боковой стороной стиральной машины — там легко закрепить самоклеящиеся крючки. А если у вас свободно пространство над дверью ванной и над унитазом, туда можно подвесить небольшой шкафчик или полку.Места для хранения в ванной комнатеНаконец, как бы умно вы ни организовали хранение, основной источник захламления — средства с истекшим сроком годности, давно не используемые или просто уже ненужные. Поэтому периодически очень важно проводить ревизию и выбрасывать все, что отжило свой срок. Когда в ванной не будет ничего лишнего, поддерживать порядок станет гораздо легче.