Как избавиться от трудновыводимых пятен на кухонных полотенцах

Повторите этот несложный трюк, и тогда даже трудновыводимые пятна, которые остались на кухонных полотенцах даже после стирки в машинке, исчезнут без следа! Это очень полезная и рабочая подсказка для хозяюшек.







В таз налейте чайник кипятка (при необходимости можно налить больше воды, если у вас много полотенец).

Сюда же отправьте 2 ст. л. растительного масла.1 ст. л. соли, 2 ст. л. соды и 2 ст. л. любого отбеливателя (кислородный, Персоль и т. п). Порцию порошка, как вы используете для машинки (можно взять и гель — жидкий порошок).И в конце — 1 ст. л. любого жидкого моющего средства для посуды. В этой смеси замочите грязные кухонные полотенца на ночь. В растворе можно замачивать как белые, так и цветные ткани. Посмотрите, какой грязной стала вода!Теперь нужно постирать полотенца в машинке, как обычно, высушить и пользоваться. Они снова чистенькие, будто только что из магазина!