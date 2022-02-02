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Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях

Чудеснее братьев наших меньших могут быть только их крошечные детёныши. Пусть эти милые и забавные зверьки, которые с лёгкостью составят конкуренцию таким популярным котятам и щенкам, скрасят ваше начало рабочей недели.

Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях

Коала.

Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Выдра
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях

Ёж.

Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Черепаха.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Скунс.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Олень.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Кролик.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Опоссум.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Хомяк.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Бурундук.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Тасманийский дьявол.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Сова.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Иглобрюх.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Ёж.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Осьминог.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Малый поясохвост.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Фенек.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Чёрный лемур.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях
Лиса.
Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях

Карликовый поссум.

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