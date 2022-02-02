Мимишные детеныши, которые уместятся на ладонях

Чудеснее братьев наших меньших могут быть только их крошечные детёныши. Пусть эти милые и забавные зверьки, которые с лёгкостью составят конкуренцию таким популярным котятам и щенкам, скрасят ваше начало рабочей недели.







Коала.





Выдра





Ёж.





Черепаха.



Скунс.



Олень.



Кролик.



Опоссум.



Хомяк.



Бурундук.



Тасманийский дьявол.



Сова.



Иглобрюх.



Ёж.



Осьминог.



Малый поясохвост.



Фенек.



Чёрный лемур.



Лиса.





Карликовый поссум.



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