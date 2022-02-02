Постоянные ошибки, из-за которых посетители супермаркетов тратят гораздо больше, чем хотели бы

Разориться в супермаркете - плевое дело. Достаточно зайти в магазин, и вот уже глаза разбегаются по витринам, и в корзинке оказывается все, что ни попадя. Гуру шопинга научились избегать этого, отслеживая специальные предложения дня в различных супермаркетах и коллекционируя фишки-бонусы. Но если времени собирать продуктовый набор по всей округе нет, можно воспользоваться простыми советами из этого обзора.

Итак, какие же ошибки чаще всего совершают покупатели в магазинах? Посмотрите на этот перечень, и скорее всего окажется, что вы и сами так поступаете. Достаточно незначительно изменить свои привычки (или выработать новые), и вот уже удастся тратить меньше времени на покупки и снизить средний чек.

1. Не смотрите вниз

На нижних полках можно найти много всего интересного.

Главный принцип, по которому продавцы оформляют стеллажи, таков: на уровне глаз должен располагаться товар популярных марок средней и высокой стоимости. Действия многих покупателей отточены до автоматизма, с полки они берут товар, не глядя. Попробуйте опустить взгляд на нижние полки, не исключено, что там вы найдете товар, стоимость которого будет значительно ниже, но качество - ничуть не хуже.

2. Ходите в магазин часто и берете всего понемногу

Ежедневные походы за парой наименований - соблазн потратить больше.

Привычка заходить в магазин ежедневно может хорошенько бить по карману. Конечно, прогулка пешком пойдет на пользу, но если вы заезжаете в супермаркет на машине, то вот вам и лишний расход бензина.

Но это еще не все. Маркетологи посчитали, что, совершая покупки, люди берут на 54% больше продуктов, чем им действительно нужно. Так что долгосрочное планирование и тут пригодится: составьте список заранее и строго его придерживайтесь, а также не подвергайте себя ежедневно соблазну спонтанных приобретений.

Составленный список продуктов поможет не набрать лишнего.

3. Всегда выбираете большую упаковку

Большая упаковка не означает дешевая.

Мы привыкли к тому, что мелкая тара и упаковка стоят меньше, но это правило действует не всегда. Прежде чем взять с полки большую упаковку, не поленитесь сравнить с маленькой и посчитать, есть ли в этом смысл. Если разницы нет, то тогда можно ограничиться минимальным количеством.

4. Не пытаетесь найти альтернативу

Один и тот же товар можно найти на разных стеллажах.

Казалось бы, если на полке лежит сыр, то достаточно взять кусок и на этом прекратить поиски. На самом же деле, этот продукт можно найти в разных отделах (упакованный, на вес, нарезанный и так далее). Посмотрите, какие предложения можно найти, не исключено, что есть более дешевая альтернатива.

5. Ходите по утрам в магазин

По вечерам в хлебобулочных и мясных отделах часто бывает снижение стоимости товара.

Мясо, которое только появилось на прилавке, или свежеиспеченная булочка гораздо вкуснее залежалых продуктов. Правда, если речь идет об одном дне, то существенно качество еды не изменится, зато стоимость - снизится. Возьмите за правило ходить в супермаркет в вечерние часы, когда действуют скидки, и вы почувствуете разницу.

6. Не проверяете чек

Проверяйте чек, даже если он большой, и вам некогда.

Да, это может показаться скучным занятием, но обязательно проверяйте чеки на выходе из магазина. Часто бывает, что одну и ту же позицию отсканировали дважды, указали не ту стоимость или не пробили акционный купон. Все это можно выяснить только на месте и вернуть разницу.

7. Забываете эко-сумку

Используйте эко-сумку для продуктов.

Использование такой сумки - это забота не только о природе, но и (меркантильно) о собственном кошельке. Копейки, потраченные на пакет каждый раз, за год могут сложиться во внушительную цифру.

8. Не используете приложение магазина на телефоне

Установите приложение супермаркета на телефон.

Сейчас все больше сетей супермаркетов запускают свои приложения для пользователей смартфонов. В этом случае вам доступны все бонусы: в электронном виде всегда под рукой купоны, перечень акций, кэшбек и прочее. Кстати, многие магазины, учитывая ваши продуктовые предпочтения, начинают формировать индивидуальные предложения. Так что в этом случае пользование гаджетом только на пользу.

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