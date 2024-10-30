Почему любимца Гитлера пожалели судьи Нюрнбергского процесса: Как сложилась жизнь архитектора Шпеера

Его называли «гуманным нацистом», и он был единственным из близких соратников Гитлера. Кого пожалели Нюрнбергский трибунал. Личный архитектор фюрера Альберт Шпеер – личность противоречивая. Олни считают, что его нельзя ставить в один ряд с первыми фигурами рейха, другие же называют его хитрецом, который изображал святую наивность, утверждая, что не знал о холокосте и зверствах его коллег.
Потомственный архитектор
История жизни Альберта Шпеера, судя по его мемуарам, была насыщенной и полной трудностей. Однако все его переживания, описанные в автобиографии и в исторических книжках, нельзя рассматривать, отбросив его преданность Гитлеру и антисемитские поступки.
Альберт Шпеер родился в 1905 году и был назван в честь своего отца - архитектора Альберта Фридриха Шпеера. После гимназии и реального училища будущий друг фюрера поступил на архитектурный факультет университета Карлсруэ, затем перевелся в Мюнхенскую высшую техническую школу, а еще позже – в Берлинскую высшую техническую школу, в которой впоследствии работал научным ассистентом известного архитектора Генриха Тессенова.
В 25-летнем возрасте во время учебы в Берлине Шпеер услышал речь Гитлера и был восхищен. Тогда студент-архитектор уже принадлежал к партии национал-социалистов. В начале 1930-х он вступил в штурмовые отряды, а потом перевелся в СС.
Гитлер со своим любимцем. /Фото: deviantart.com
Внимание Гитлера Шпеер привлек, когда по заданию Геббельса перестроил здание министерства пропаганды. Еще больше фюрер проникся симпатией к молодому архитектору после того, как тот по его распоряжению перестроил рейхсканцелярию. Личным архитектором фюрера Альберт Шпеер стал в 1934 году.
Шпеер был любимцем фюрера. Гитлеру понравились его проекты обновленного стадиона Цеппелинфельд и здания новой рейхсканцелярии. Они вместе мечтали о новом архитектурном облике Берлина после предполагаемой победы, о превращении его в мировой мегаполис, который поражал бы весь мир своей красотой, современностью, масштабом.
Фюрер грезил мировой столицей. Кадр архивного видео
Интересные наблюдения приводит историк Иоахим Фест, написавший подробную биографию Гитлера. По его мнению, для лидера фашистов успешный архитектор был олицетворением его юношеских творческих амбиций (напомним, что фюрер изначально хотел стать художником, но творческая карьера не задалась). А Шпеер, в свою очередь, использовал покровительство Гитлера для реализации своей мечты о власти и могуществе. Также Фест приводит такую деталь: Гитлер был настолько близок со Шпеером, что однажды сказал, что готов подписать любую бумагу, которую ему даст его личный архитектор. Такого уровня доверия у него не было с другими соратниками: подобных слов от него никогда не слышали ни Геринг, ни Геббельс, ни Гиммлер.
Гитлер и Шпеер. /Фото: H. Hoffman.
То, что в феврале 1942-го его назначили рейхсминистром вооружения и военного производства, хотя Шпеер не имел соответствующего образования, делало его в глазах коллег именно любимчиком Гитлера. Еще больше всех поразило то, что на своей новой должности архитектор добился значительных успехов.
Именно из-за своей слепой преданности Гитлеру Шпеер, с его слов, не обращал внимания на происходившее вокруг. Образ германского лидера, дружбой с которым он так дорожил, затмевал все темные стороны нацизма. Архитектор так и говорил: «Единственное, чего я хотел, это чтобы Гитлер властвовал во всем мире».
Главный проект Шпеера: мировая столица
30 января 1937 года Шпеера назначили генеральным инспектором по строительству столицы империи фюрера. За следующие два года он разработал генплан реконструкции Берлина. По его задумке, через центр города перпендикулярно друг другу должны были проходить две оси. В месте их пересечения должен был возвышаться Зал Народа. Также предполагалось строительство крупных ж/д вокзалов, причем от Южного вокзала к Залу Народа нужно было построить широкую Парадную улицу. На ней должна была красоваться Триумфальная арка. Вдоль этой улицы предполагалось построить министерства и ведомства Великого рейха. Сам же город Берлин должен был стать столицей мира – после того как Германия всех победит и захватит.
Такой должна была стать столица мира (по задумке Шпеера).
Шпеер искренне верил, что эта «столица мира» станет такой же могущественной и великой для истории, как Древний Рим или Вавилон. Масштаб строительства в Берлине и величие его зданий должны были остаться в истории на века. И даже в случае падения империи Гитлера и ее столицы, спустя тысячу лет потомков, как мечтал Шпеер, поражало бы «величие руин».
Для постройки новых зданий следовало, по расчетам Шпеера, снести дома, в которых насчитывалось в общей сложности 17 тыс. квартир – и это несмотря на то, что в городе не хватало жилья. В связи с этим Шпеер отдал распоряжение принудительно выселить евреев из их домов, и этот документ был сразу подписан Гитлером. Выдворенных из своих квартир жильцов отправляли в «еврейские дома», а их жилплощади отдавали немцам. В общей сложности было освобождено от евреев 23 765 квартир. Известно, что в 1939 году, когда началась война, Шпеер распорядился остановить снос жилья, однако выселения евреев продолжались.
Неоднозначная оценка историков
Биография Шпеера до сих пор воспринимается неоднозначно. Она полна противоречий. Главный архитектор Германии, назначенный затем рейхсминистром вооружения и военного производства, казалось бы, максимально дистанцировался от нацистских преступлений. И в то же время он покорно терпел все самодурства фюрера, поддерживал его идеи, верил в победу Германии. И даже одного из собственных сыновей он назвал Адольфом.
Гитлер и его архитектор могли часами обсуждать проекты.
При этом известно, что в апреле 1945-го, когда было уже понятно, что Гитлер проиграл, и когда лидер нацистов дал приказ уничтожить все промышленные предприятия, Шпеер всячески саботировал этот приказ. Он пытался убедить всех этого не делать.
После войны Шпеер единственный из всех ключевых фигур нацисткой Германии признался, что раскаивается и считает нацистский режим бесчеловечным. При этом он утверждал. Что ничего не знал про холокост, что думал только о работе и о победе Германии в войне, не ассоциируя ее с уничтожением «низших рас». Когда же на Нюрнбергском процессе ему представили доказательства геноцида фашистов, он расплакался. Шпеер изобразил потрясение, уверяя, что даже и представить не мог, что творилось перед самым его носом. Он признал, что обладал узким мышлением.
Шпеер во время войны (слева) и на Нюрнбергском процессе (справа)
Одни историки склонны считать, что Шпеер все прекрасно знал и на суде сознательно себя выгораживал, причём весьма продуманно и мастерски. Другие – что он просто не вникал в происходящие события – не хотел знать, намеренно не замечал. Тем не менее, его раскаяние на суде приняли во внимание, и чудесным образом Шпееру не назначили даже пожизненного срока, приговорив лишь к 20 годам лишения свободы.
Возможно, судьи также приняли во внимание рассказ Шпеера на процессе, согласно которому он в конце войны планировал убить Гитлера, пустив в бункер газ. Другие подсудимые из числа соратников фюрера, восприняли это заявление с усмешкой, но служители Фемиды, возможно, ему поверили.
Шпеер после войны. Архивный видеокадр
Жизнь после заключения
Под конец жизни, выйдя на свободу в 1966 году, Шпеер опубликовал мемуары, в которых, с одной стороны, ностальгически рассказывал о своей былой преданности Гитлеру, а с другой – поражался и сокрушался по поводу того ужаса, который причинила Германия. Некоторые аналитики считают его периодические возгласы раскаяния в книгах не искренними – мол, так ему рекомендовали редакторы, работавшие с ним над мемуарами.
Опубликовав три книги и дав несколько интервью, Шпеер зажил тихо и спокойно. Он никогда не делал громких заявлений, старался быть как можно более незаметным. Характеристика «хороший нацист» еще сильнее закрепилась за этим противоречивым человеком, которого некоторые называют самым близким и влиятельным другом фюрера.
Шпеер умер в Лондоне в возрасте 73 лет от инсульта. Под конец жизни он признался в интервью, что в годы войны подсознательно знал и понимал гораздо больше о происходящем в ближнем кругу Гитлера, чем сказал на Нюрнбергском процессе. Пожилой архитектор апеллировал к трудам Фрейда, Юнга и других известных психологов и психиатров, утверждая, что именно так в подобных ситуациях действует человеческий мозг.http://funhere.ru/?p=25232
Архитектор и друг Гитлера в преклонные годы. /Фото: listal.com
Также он отмечал, что, подобно ему, миллионы немцев в годы войны придерживались общих законов, установленных в их стране, и не задумывались, что они не соответствуют нормам международного права. И лишь после войны, Шпеер понял, что подобное отношение к событиям, свойственное для тоталитарного государства, по человеческим меркам недопустимо.
Текст: Анна Белова
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