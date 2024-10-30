Почему любимца Гитлера пожалели судьи Нюрнбергского процесса: Как сложилась жизнь архитектора Шпеера

Потомственный архитектор

Гитлер со своим любимцем. /Фото: deviantart.com

Фюрер грезил мировой столицей. Кадр архивного видео

Гитлер и Шпеер. /Фото: H. Hoffman.

Главный проект Шпеера: мировая столица

Такой должна была стать столица мира (по задумке Шпеера).

Неоднозначная оценка историков

Гитлер и его архитектор могли часами обсуждать проекты.

Шпеер во время войны (слева) и на Нюрнбергском процессе (справа)

Шпеер после войны. Архивный видеокадр

Жизнь после заключения

Архитектор и друг Гитлера в преклонные годы. /Фото: listal.com