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4 напитка с корицей для быстрой потери веса

4 напитка с корицей для быстрой потери веса

Простые рецепты напитков с корицей, которые ускоряют процесс похудения.

С медом и перцем


Добавь пол чайной ложки корицы в стакан горячей воды, накрой и оставь на полчаса. Добавь 1 чайную ложку меда и щепотку черного перца. Перемешай и пей 2 раза в день.

4 напитка с корицей для быстрой потери веса

С кефиром


Смешай стакан нежирного кефира с чайной ложкой корицы, чайной ложкой сухого имбиря и куркумы. Этот напиток заменит тебе ужин.

4 напитка с корицей для быстрой потери веса

Чай с корицей, имбирем и лимоном


Завари чашку черного чая, добавь туда пол чайной ложки корицы, сок половинки лимона и щепотку тертого имбиря. Пей утром, перед завтраком.

4 напитка с корицей для быстрой потери веса

Кофе с молоком и корицей


В чашку горячего молока добавь пол чайной ложки заварного кофе, мед и щепотку корицы. Используй этот напиток вместо перекуса, или как второй завтрак.

4 напитка с корицей для быстрой потери веса

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