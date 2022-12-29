Из популярного конструктора LEGO можно строить не только крохотные пожарные станции или полицейские участки. Настоящие гуру LEGO создают удивительные конструкции, самые интересные из которых мы представляем в нашей подборке.
Колесо обозрения в Лондоне.
Церковь, построенная из LEGO в которой расположились 80 лего-человечков.
Копия авианосца Гарри Трумэн.
Город, сделанный целиком из LEGO. Леголенд парк, расположенный в Гинцбург, Германия.
Гусеничный город.
LEGO спортивный городок был построен в преддверии Олимпийских игр в Пекине.
Первый в мире полноразмерный Lego дом с работающим туалетом, горячим душем и очень неудобной кроватью.
Монмартр в лондонском леголенде.
На постройку этого чуда ушло более 1100 часов.
Аэропорт из Lego.
Копия автомобиля Volvo XC90 2004 года, в натуральную величину. Колеса – настоящие.
Статуя Фараона высотой 4,9 метров.
Океанский лайнер Queen Mary 2.
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Самые грандиозные сооружения из LEGO
Из популярного конструктора LEGO можно строить не только крохотные пожарные станции или полицейские участки. Настоящие гуру LEGO создают удивительные конструкции, самые интересные из которых мы представляем в нашей подборке.
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