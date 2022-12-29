Как появился каноничный образ Санта-Клауса, который известен сегодня всему миру

Санта-Клаус является одним из наиболее узнаваемых и известных рождественских персонажей. Для многих бородатый даритель подарков в красном костюме с пушистой белой бородой – настоящий волшебник, которого с нетерпением ждут детишки во всём мире. О том, как появился культовый образ западноевропейского и североамериканского волшебного персонажа, и кто был его создателем – далее в статье.
Краткая биография
Слева направо: Томас Наст. \ Томас Наст: Отец современных политических карикатур, книга Фионы Динс Халлоран.
Томас Наст родился в Баварии в 1840 году, Германия. Когда он был маленьким, то вместе с семьёй иммигрировал в Соединённые Штаты. Томас начал рисовать в раннем возрасте, исключая почти всё остальное. Живя в Нью-Йорке, он бросил школу в пользу изучения рисования в Национальной академии дизайна. В возрасте пятнадцати лет он получил свою первую работу в качестве профессионального иллюстратора для иллюстрированных новостей Фрэнка Лесли.
Томас Наст (автопортрет). \ Фото: wordpress.com.
Частично газета и частично журнал, этот популярный новый тип публикации в значительной степени опирался на иллюстрации для уточнения и улучшения письменного содержания. В дни, предшествовавшие быстрой и лёгкой фотографии, периодические издания всех мастей нанимали художников для набросков текущих событий и Томас был одним из тех самых иллюстраторов, принимавших в этом участие.
Слева направо: Комментарий к Законам о реконструкции, Томас Наст, 1868 год. \ Канун Рождества – Санта-Клаус ждёт, когда дети лягут спать, Томас Наст, Harpers Weekly, 3 января 1874 год.
Он наиболее активно участвовал в политических комментариях на протяжении своей долгой карьеры. Убеждённый сторонник Республиканской партии, прав афроамериканцев и аболиционизма, он должен был энергично атаковать всё, что считал коррумпированным и аморальным в американской политике XIX века. Временами его сатира была откровенно предвзятой, особенно в отношении ирландцев и католиков он использовал множество стереотипов, распространённых на тот момент.
Заголовок гласит: Мошенничество с секретными счетами в Таммани-холл, Томас Наст. \ Фото: theesaychin.com.
Его иллюстрации оказывали огромное влияние на окружающий мир и людей в нём, а также ходят слухи о том, что его карикатуры могли повлиять на выборы. Ему часто приписывают создание американской политической карикатуры. За свою карьеру Томас создал или популяризировал уже знакомые образы демократического осла, республиканского слона, дяди Сэма и Колумбии (женское олицетворение Америки), тем самым порождая провокации и множество споров на этот счёт.
Творческий путь
Освобождение темнокожих – Прошлое и будущее, Томас Наст, Harpers Weekly, 24 января 1863 год. \ Фото: housedivided.dickinson.edu.
В 1862 году он начал работать в Harper's Weekly, который со временем опубликует его самую знаменитую и влиятельную работу. Томас, будучи политическим карикатуристом для Harper's и убеждённым аболиционистом, создал поток изображений в поддержку профсоюзов и против Конфедерации на протяжении всей Гражданской войны в Америке. На самом деле, Улисс С. Грант позже похвалил Наста за его мощную поддержку Союза, заявив, что Томас «сделал столько же, сколько и любой другой человек, чтобы сохранить Союз и положить конец войне». После войны художник продолжал писать часто язвительные политические комментарии. Он особенно нацелился на коррумпированного нью-йоркского политика Уильяма «Босса» Твида, главу влиятельной политической группы Таммани-Холл.
Тамманийский тигр, Томас Наст. \ Фото: historydaily.org.
Угрозы возмездия со стороны Твида и его дружков заставили Томаса и его семью покинуть Нью-Йорк в 1871 году. Они поселились в Морристауне, штат Нью-Джерси, где он прожил большую часть своей жизни. Исторический музей Macculloch Hall, расположенный через дорогу от бывшего дома Наста, до сих пор хранит самую большую в мире коллекцию его работ. Однако Наст продолжал вносить свой вклад в еженедельник Харпера и другие нью-йоркские издания вплоть до 1880-х годов. Несмотря на свою политическую активность, Томас прославился на весь мир, навсегда изменив Рождество, создав современный образ Санта-Клауса.
Слева направо: Мозг, Томас Наст. \ Может ли закон добраться до него? (Карлик и гигантский вор), Томас Наст, Harper's Weekly, 6 января 1872 год.
Происхождение Санта-Клауса
Слева направо: Святой Николай из Бари, Карло Кривелли, 1472 год. \ Витраж Святого Николая, 1340-50 годы.
Санта-Клаус, которому во многих странах оставляют молоко и печенье в канун Рождества, в значительной степени является феноменом XIX века. Однако его корни уходят глубже. Его самым ясным ранним предком был святой Николай, епископ IV века н. э. из Миры, в современной Турции. По этой причине Санту до сих пор иногда называют Святым Ником. Покровитель детей, помимо всего прочего, святой Николай также ассоциируется с великодушием. Считается, что он пожертвовал приданое для трёх обедневших женщин и вернул к жизни убитых детей. Обычно его изображают в церковном облачении и с посохом (епископским посохом) в руках.
Многие святые приобретают последователей. И совсем неудивительно, что один из них, известный спасением детей и молодых женщин, обрёл широкую популярность. Первоначально дети надеялись получить от него подарки в День Святого Николая, отмечаемый 6 декабря. Он был особенно популярен в Голландии, даже после того, как большая часть страны отказалась от католицизма в пользу протестантизма.
Санта-Клаус, работы Томаса Наста, Harpers Weekly, 25 декабря 1866 год. \ Фото: thehistoryblog.com.
Ещё одним предком Санта-Клауса является английский персонаж Дед Мороз, также известный как сэр Кристмас, который вероятнее всего происходил от языческих традиций на дохристианских Британских островах. Одетый в мантию, с короной из остролиста на голове, Дед Мороз был похож на Диониса, который любил устраивать разгульные вечеринки. Это связано с тем, что до XIX века рождественские праздники были посвящены не столько подаркам и семье, сколько выпивке, пиршествам и кутежам. Часть этого буйства, вероятно, сохранилась с языческих праздников зимнего солнцестояния. Раннее Рождество часто не было таким уж религиозным, вплоть до того, что пуритане ненадолго запретили празднование Рождества во время английских гражданских войн середины 1600-х годов.
Колокольный перезвон, Томас Наст. \ Фото: google.com.
В XIX веке британская и американская культура превратили Рождество в благотворный праздник, который отмечается и по сей день согласно новым канонам. Например, классика Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» 1843 года относится к этому периоду, части обусловленными новыми взглядами XIX века на центральную роль семьи и домашней жизни и взглядом на детство как на время невинности и радости.
Слева направо: Храм Святого Николая, Томас Наст. \ Почта Санта-Клауса.
Когда голландские поселенцы прибыли в американские колонии, они принесли с собой свою любовь к Синтерклаасу, как они его называют. Со временем он стал популярен в Нью-Йорке, где было сильно влияние так называемых Никербокеров, старых нью-йоркских семей, происходивших от первых голландских поселенцев. Вашингтон Ирвинг упомянул о нём в своей книге «История Нью-Йорка» 1809 года, вымышленной работе, посвящённой голландской истории Нью-Йорка.
В 1822 году американский писатель Клемент Кларк Мур подробно описал Санта-Клауса/Святого Николая в своём стихотворении «Визит Святого Николая». Мур, Ирвинг и другие американские поклонники вместе создали образ Санты, описывая его как пухлого, похожего на эльфа существа, управляемого упряжкой оленей, тянущих его сани в канун Рождества.
Каноничный Санта-Клаус
Каноничный Санта-Клаус. \ Фото: google.com.
Томас опирался на этот образ XIX века, когда начал рисовать Санту для Harper's Weekly. Он опубликовал свою первую иллюстрацию Санта-Клауса в первый год работы в журнале. На его обложке от 3 января 1863 года был изображён Санта-Клаус, раздающий подарки солдатам Союза. Это изображение сочетает праздничные настроения с политическими сообщениями. Таким образом Томас решил показать и дал понять, что Санта поддерживает Союз, а не Конфедерацию. Когда Санта показывает солдатам чёртика в коробке, который, кажется, висит на петле, у куклы лицо президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. В том же номере была ещё одна иллюстрация, созданная Томасом, на которой солдат в поле со своей женой и детьми дома. Санта-Клаус и его олени пролетают над верхней частью изображения и спускаются по семейному дымоходу слева.
Слева направо: Рождественская открытка, Томас Наст. \ Ночь перед Рождеством, Томас Наст.
Наст сделал тридцать три рождественские иллюстрации для издательства Harper`s с 1863 по 1886 год, и почти на всех из них изображён Санта. Именно в тот самый период появился каноничный и привычный на сегодняшний день Санта-Клаус - круглолицый, красноносый, курящий трубку, с белыми волосами, бородой и культовым костюмом. Иллюстрации Томаса появились в виде чёрно-белых гравюр на дереве, поэтому они не имеют никакого отношения к цвету одежды Санты. Однако можно отыскать множество версий, которые были раскрашены вручную их владельцами.
Слева направо: Санта-Клаус в лагере, Томас Наст, Harpers Weekly, 3 января 1863 год. \ Весёлый старый Санта-Клаус, Томас Наст, опубликовано в Harpers Weekly, 1 января 1881 года.
Изображения Томаса содержат первые известные упоминания о том, что Санта-Клаус имеет мастерскую игрушек и живёт на Северном полюсе. На протяжении многих лет он изображал Санту, делающего игрушки, отделяющего непослушных детей от милых, украдкой доставляющего подарки и многое другое. Более поздние изображения показали, как он общается с детьми. Работа художника дала Санта-Клаусу жизнь и индивидуальность, а не просто использовала его в качестве символа. На других его рождественских иллюстрациях дети писали письма Санте, отслеживали его маршрут и даже звонили ему по телефону.
Рождественские рисунки Томаса часто были масштабнее и детальнее, чем другие его работы. Несмотря на то, что иногда иллюстрации содержали закодированные политические элементы, чаще всего они были сосредоточены на детстве, сентиментальности и важности семьи. Его жена и дети появлялись в эпизодических ролях, и их дом в Морристауне часто служил фоном. Самым известным изображением Санта-Клауса Томаса, которое продолжает украшать рождественские открытки и украшения, является его старый весёлый Санта-Клаус 1881 года, несущий охапку игрушек.
Санта-Клаус, Томас Наст. \ Фото: blogspot.com.
Санта-Клаус Томаса живёт и по сей день. Более поздние изображения, начиная с «Saturday Evening Post» Нормана Роквелла и иллюстраций Хэддона Сандблома для Coca-Cola и заканчивая вездесущими Санта-Клаусами в торговых центрах и рождественскими украшениями, частично восходят к видению Наста, наполненные до краёв манящей теплотой и яркими деталями. Даже спустя более ста лет после смерти художника, когда-то придуманный им образ считается каноничным на сегодняшний день и многие творческие личности с удовольствием интерпретируют его на свой лад, создавая новые захватывающие истории с добрым бородатым стариком в красном костюме.
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