Сестры Хенсел: как живется сиамским близнецам, вынужденным делить одно тело на двоих

Сиамские близнецы Эбигейл и Британи Хенсел (Abigail Brittany Hensel). | Фото: carloscardenasborja.blogspot.com.
28 лет назад на свет появились Эбигейл и Британи Хенсел. У них разные характеры, интересы, стиль. Единственное, что их объединяет – это одно тело. В 1998 году после публикации статьи в журнале «Life» о сиамских близнецах узнал весь мир. Как сложилась их жизнь спустя почти 20 лет – далее в обзоре.
Сестры Хенсел в детстве. | Фото: dictat.net.
Строение тела девушек уникальное, все жизненно важные органы парные. Правда каждая из них отвечает за свою сторону тела. Эбби контролирует левую руку и ногу, а Британи – правую. В детстве для них самым сложным было скоординировать свои движения. Но, судя по тому, как они уверено движутся по улице, становится ясно, что им это удалось. Так же девушки уже не замечают свою разницу в росте. Эбби на 10 см выше, чем ее сестра. Для равновесия Британи всегда ходит на цыпочках.
Сиамские близнецы Хенсел - одно тело, но два характера. | Фото: carloscardenasborja.blogspot.com.
Более того, сестры Хенсел отлично играют в волейбол, на пианино, причем Эбби выполняет партии правой руки, а Британи – левой. Девушки достигли такой гармонии в управлении своим телом, что даже получили водительские права.
Несмотря на то, что сиамские близнецы могут закончить хором одно и то же предложение, по характеру они очень разные. Сегодня Эбби и Британи уже научились договариваться, куда именно им отправиться на прогулку или что на себя надеть, а еще в детстве между сестрами случались потасовки: одна могла ударить другую по головы в пылу спора.
Эбби и Британи Хенсел имеют двое водительских прав. | Фото: carloscardenasborja.blogspot.com.
Девушки имеют два диплома об образовании. У каждой из них своя специальность, т. к. у Эбби математический склад ума, а у Британи – гуманитарный. Сейчас сестры работают учителями в начальной школе. Правда девушки сокрушаются по поводу того, что получают одну зарплату, ведь фактически они выполняют одну работу на двоих.
Девушки научились делать все сообща. | Фото: molecula-6b60.kxcdn.com.
Сестры Хенсел с друзьями. | Фото: agentur.ml.
Девушки считают, что им повезло с друзьями, которые принимают их такими, какие они на самом деле. Сложнее не реагировать на реакцию прохожих, которые не сдерживаются и тыкают пальцами в девушек или делают снимки на телефоны. Также приходится терпеть повышенное внимание журналистов к их персоне.
Сестры Хенсел - сиамские близнецы. | Фото: picphotos.net.
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