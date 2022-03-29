Знаменитые пираты Карибского моря, рядом с которыми киношный Джек Воробей просто мальчишка

Знаменитые пираты Карибского моря.
Долгое время Карибские острова служили яблоком раздора для великих морских держав, поскольку здесь таились несметные богатства. А где богатство – там и разбойники. Пиратство на Карибах расцвело махровым цветом и превратилось в серьезную проблему. В действительности морские разбойники были намного более жестокими, чем мы себе представляем.
В 1494 г. Папа Римский разделил Новый Свет между Испанией и Португалией. Все золото ацтеков, инков и майя Южной Америки досталось неблагодарным испанцам. Другим европейским морским державам это, естественно, не нравилось, и конфликт был неизбежен. А их борьба за испанские владения в Новом свете (в основном это касалось Англии и Франции) и привела к возникновению пиратства.
Знаменитые корсары
В самом начале пиратство даже одобрялось властями и имело название каперство. Капер или корсар - это пиратский корабль, но с государственным флагом, предназначенный для захвата кораблей противника.
Френсис Дрейк
Сэр Френсис Дрейк (1540-1596)
Будучи корсаром, Дрейк обладал не только обычными для них алчностью и жестокостью, но был также крайне любознательным, и, стремясь побывать в новых местах, с большой охотой брался за выполнение заказов, поступающих от королевы Елизаветы, в основном касающихся испанских колоний. В 1572 году ему особенно повезло – на Панамском перешейке Дрейк перехватил «Серебряный караван», следовавший в Испанию, на котором везли 30 т серебра.
Однажды он, увлекшись, даже совершил кругосветное путешествие. А один из своих походов он завершил с невиданной прибылью, пополнив королевскую казну на 500 тысяч фунтов стерлингов, что более чем в полтора раза превысило ее годовой доход. Королева лично прибыла на корабль, чтобы пожаловать Джеку рыцарский титул. Помимо сокровищ, Джек привез в Европу и картофельные клубни, за что в Германии в городе Оффенбург ему даже поставили памятник, на постаменте которого написано: «Сэру Фрэнсису Дрейку, распространившему картофель в Европе».
Памятник Фрэнсису Дрейку
Генри Морган
Генри Морган (1635-1688)
Морган был известным во всем мире продолжателем дела Дрейка. Испанцы считали его самым страшным своим врагом, для них он был даже страшнее, чем Фрэнсис Дрейк. Приведя к стенам в то время испанского города Панамы целую армию пиратов, он безжалостно разграбил его, вывезя огромные сокровища, после чего превратил город в пепел. Во многом благодаря Моргану, Британия смогла на некоторое время перехватить у Испании контроль над Карибами. Король Англии Карл II лично посвятил Моргана в рыцари и назначил губернатором Ямайки, где он и провел свои последние годы.
Золотой век пиратства
Начиная с 1690 года между Европой, Африкой и Карибскими островами была налажена активная торговля, которая повлекла за собой необыкновенный расцвет пиратства. Многочисленные корабли ведущих европейских держав, перевозящие ценный товар, в открытом море становились лакомой добычей для морских разбойников, расплодившихся во множестве. Настоящие морские разбойники, стоящие вне закона, которые занимались откровенным грабежом всех проходящих судов без разбора, в конце XVII века они пришли на смену корсарам. Давайте вспомним некоторых из этих легендарных пиратов.
Стид Бонне
Стид Бонне
Стид Бонне был вполне благополучным человеком - преуспевающий плантатор, работал в муниципальной милиции, был женат и вдруг надумал стать грабителем морей. А Стид просто очень устал от серых будней с вечно сварливой женой и рутинной работой. Самостоятельно изучив морское дело и поднаторев в нем, купил себе десятипушечное суденышко под названием «Месть», набрал экипаж в 70 человек и отправился навстречу ветру перемен. И вскоре его рейды стали довольно успешными.
Стид Бонне стал известен также тем, что не побоялся поспорить с самым грозным в то время пиратом – Эдвардом Тичем, Черной бородой. Тич на своем корабле с 40 пушками, напав на корабль Стида, легко захватил его. Но Стид не мог с этим смириться и постоянно докучал Тичу, твердя, что настоящие пираты так не поступают. И Тич отпустил его на свободу, но всего лишь с несколькими пиратами и полностью разоружив его корабль.
Тогда Бонне отправился в Северную Каролину, где недавно пиратствовал, покаялся перед губернатором и предложил стать их корсаром. А, получив от губернатора согласие, лицензию и полностью оснащенный корабль, тут же отправился вдогонку за Черной бородой, но безуспешно. В Каролину Стид, конечно же, не вернулся, а продолжил заниматься грабежами. В конце 1718 года его поймали и казнили.
Эдвард Тич
Эдвард Тич Черная борода
Неукротимый любитель рома и женщин, этот знаменитый пират в неизменной широкополой шляпе имел прозвище «Черная борода». Он действительно носил длинную черную бороду, заплетенную в косички, в которые были вплетены фитили. Во время сражения он их поджигал и от одного его вида многие моряки сдавались без боя. Но, вполне возможно, что фитили – лишь художественный вымысел. Черная Борода, хоть и имел устрашающий вид, но особо жестоким не был, а брал врага лишь устрашением.
Черная борода
Так, свой флагманский корабль "Месть королевы Анны" он захватил, не выстрелив ни разу - команда противника сдалась, лишь увидев Тича. Всех пленников Тич высадил на острове и оставил им шлюпку. Хотя, по другим источникам, Тич действительно был очень жестоким и своих пленных никогда в живых не оставлял. В начале 1718 года за ним числилось 40 захваченных судов, а под командованием находилось около трехсот пиратов.
Англичане всерьез озаботились его поимкой, на него была объявлена охота, завершившаяся успехом в конце года. В жестоком поединке с лейтенантом Робертом Мэйнардом Тич, будучи раненым более чем 20 выстрелами, сопротивлялся до последнего, убив при этом многих англичан. А погиб от удара саблей – когда ему отрубили голову.
Сражение на палубе
Чарльз Вейн
Чарльз Вейн
Британец, один из самых жестоких и бессердечных пиратов. Не испытывая ни малейшего сострадания к своим жертвам, он также совершенно не считался и с членами своей команды, постоянно обманывал их, стараясь присвоить себе как можно больше прибыли. Поэтому о его погибели мечтали все - и власти, и сами пираты. Во время очередного бунта пираты сместили его с капитанской должности и высадили с корабля на шлюпку, которую волны во время шторма вынесли на необитаемый остров. Спустя некоторое время проходящее мимо судно его подобрало, но нашелся человек, который его опознал. Судьба Вейна была решена, его повесили у входа в порт.
Джек Рэкхем
Джек Рэкхем
Был прозван «Калико Джек» за то, что любил носить широченные штаны из яркого ситца (calico). Не будучи самым успешным пиратом, он прославил свое имя тем, что первым разрешил находиться на корабле женщинам, вопреки всем морским обычаям.
Энн Бонни и Мэри Рид
В 1720 году, когда корабль Рэкхема встретился в море с кораблем губернатора Ямайки, к удивлению моряков, яростное сопротивление им оказали только два пирата, как оказалось потом, это были женщины - легендарные Энн Бонни и Мэри Рид. А все остальные, включая и капитана, были пьяны в стельку.
Энн Бонни и Мэри Рид разбираются с пиратами 1720 г.
Кроме того, именно Рэкхэм придумал тот самый флаг (череп с перекрещенными костями), так называемый «Веселый Роджер», который сейчас у всех нас ассоциируется с пиратами, хотя многие морские разбойники ходили под другими флагами.
Бартоломью Робертс
Бартоломью Робертс
Высокий красавец-щеголь, он был довольно образованным человеком, знал толк в моде, соблюдал этикет. И что совершенно не характерно для пиратов - не переносил алкоголь и наказывал за пьянство других. Будучи верующим, носил на груди крест, читал Библию и устраивал на корабле службы. Неуловимый Робертс отличался необычайной смелостью и, вместе с тем, был очень удачлив в своих походах. Поэтому пираты любили своего капитана и готовы были следовать за ним куда угодно – ведь им обязательно повезет!
За короткий период Робертс захватил более двухсот судов и около 50 млн фунтов стерлингов. Но однажды госпожа удача все же изменила ему. Команда его корабля, занятая дележкой добычи, была застигнута врасплох судном англичан под командованием капитана Огла. При первом же выстреле Робертс погиб, картечь угодила в шею. Пираты, опустив его тело за борт, долго сопротивлялись, но все же были вынуждены сдаться.
Эдвард Лоу
Эдвард Лоу
Уже с малых лет, проводя свое время среди уличных преступников, он вобрал в себя все самое худшее. А будучи пиратом, превратился в одного из самых кровожадных садистов-изуверов. И хотя его время пришлось уже на закат «Золотого века», Лоу за короткое время, проявляя необычайную жестокость, захватил более 100 кораблей.
Закат «Золотого века»
К концу 1730 года с пиратами было покончено, всех их переловили и казнили. Со временем о них стали вспоминать с ностальгией и неким налетом романтизма. Хотя на самом деле для своих современников пираты были настоящим бедствием.
Что же касается всем известного капитана Джека Воробья, то такого пирата не существовало вовсе, нет и какого-то конкретного его прототипа, образ целиком выдуманный, голливудская пародия на пиратов, причем многие харизматичные черты этого колоритного и обаятельного персонажа были на ходу придуманы Джонни Деппом.
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