Залог пармезаном, или Как в итальянском банке кредитной валютой стал…сыр

Банк с необычным содержимым. /Фото: forbes.ru

Столь нетривиальным способом в Италии поддерживают производителя сыра. /Фото: vilingstore.net

Оказывается, и пармезан может быть кредитной валютой. /Фото: cheesemania.ru

Пармезан дозревает прямо в банковском хранилище. /Фото: mail.battour.ru

Даже без денег в хранилище банк становится мишенью для воров. /Фото: mail.battour.ru