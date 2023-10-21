Чего нельзя делать в Коста-Рике

Коста-Рика — это уникальная страна, где нет армии и 25% территории занимают национальные парки. Здесь — крокодилы и колибри, дельфины и киты, мангровые заросли и папайи, песчаные пляжи и реки, текущие в обратную сторону.
Обижаться на прозвище «гринго»
Жители Коста-Рики называют себя «тика» («женщина») и «тико» («мужчина»). Для всех иностранцев независимо от национальности у них есть универсальное слово «гринго». Обижаться не стоит, это местная культурная деталь. Очень скоро вы сами будете называть костариканцев «тики». А кофе — «кофесито». Да-да! Все слова здесь имеют уменьшительно-ласкательные формы. На завтрак вы будете пить кофеечек, в небе будут летать птички, а в полях пастись коровки (потому что Коста-Рика — это не только джунгли, но и зеленые луга). Еще одна особенность — в Коста-Рике в ответ на «спасибо» почти не говорят «не за что», как в других странах Латинской Америки, вместо этого употребляют фразу «с большим удовольствием!».
Купаться в кратерах вулканов
Коста-Рика — это еще и страна вулканов (на сегодня их насчитывается 150). В их кратерах очень часто можно увидеть манящие голубые лагуны. Купаться в них не советуем: вода ледяная, да к тому же может содержать тяжелые металлы. Берега и дно такой лагуны — топкое болото. В попытках подойти поближе густая липкая грязь начнет засасывать ноги настолько сильно и быстро, что придется звать на помощь.
Небрежно надевать обувь
Мало ли кто туда забрался? Помимо скорпионов в Коста-Рике обитают множество ядовитых змей — к примеру, ямкоголовая гадюка. Она считается одной из самых опасных змей в мире, ее яд может убить в течение минуты большую корову. Вытряхивание тарантулов из ботинок — рутинная процедура, особенно для тех, кто живет возле леса. Прежде чем принять душ, вполне возможно, что вам придется сначала взять метлу и вымести из кабинки боа — хоть и безобидную, но все-таки змею.
Полагать, что обезьяны — очаровательные милашки
Коста-Рика — страна обезьян. Хвостатые родственники человека лазают здесь по деревьям, громко кричат и таскают еду со стола. Одни из самых распространенных — ревуны. Совсем не агрессивные, но зато очень хорошо слышные, особенно на восходе и на закате — тогда их приветственный клич разливается в воздухе на сотни метров. Однако туристов больше всего умиляют карибланко — обезьянки-капуцины. Милая мордашка, длинный хвост… А как они забавно умеют выпрашивать еду! Вот тут-то и засада: стоит вам выйти из машины с пакетом печенья или связкой бананов, как уже более десяти приматов окружат вас, начнут галдеть, дергать за руки и за штаны, показывая свои немаленькие клыки. По словам костариканцев, капуцины могут быть даже опасны — особенно для женщин, которых они совсем не боятся. Отпугнуть их может только мужчина. Вывод один: не выходите из машины, если у вас в руке еда, а рядом нет мужчины с палкой.
Плавать в неизвестных реках
Во-первых, многие реки кишат крокодилами. Казалось бы, сколько можно было нашить кожаных сумок и сапог, но нет! Рептилии охраняются законом и потому наводнили все реки. Фермеры жалуются, что их коровы не могут спокойно подойти к воде, зато туристы получают аутентичную Коста-Рику.
Кроме того, здесь есть реки, которые несколько раз за день меняют свое течение. Возле полуострова Оса таких несколько. Представьте, привязали вы лодку к каменным глыбам посреди реки, нырнули в речку и расслабились, а течение может взять и поменяться — развернет лодку, ударит либо по камням, либо по вам. А если вы плохо привязали ваше плавсредство, то вода его просто унесет.
Относиться к местной флоре и фауне невнимательно
В Коста-Рике запрещен ввоз и вывоз фруктов, овощей, цветов, любых растений и диких животных. Домашние животные могут быть ввезены в страну только при наличии ветеринарного сертификата международного образца, поскольку дикая жизнь этой страны тщательно охраняется. В мире уже известны случаи, когда привезенные с другого континента животные разрушили местную биоэкосистему, как, к примеру, кролики в Австралии.
Убивать животных, даже крокодилов и ядовитых змей, запрещено — разве что только под прямой угрозой смерти.
И конечно, занимаясь дайвингом в океане, не трогайте местных рыб — среди них немало ядовитых. Так, похожая на камень рыба с соответствующим названием «рыба-камень» (она же бородавчатка) имеет на спине острые шипы с ядом и смертельно опасна для человека. Крылатка-зебра не менее опасна. Укол ее ядовитого шипа вызывает судороги, нарушение сердечного ритма, а в месте укуса порой и гангрену. Что касается акул, то они не настолько опасны, как принято думать. Главное, не плавать в глубокой воде на рассвете, в сумерках или ночью и не пересекать глубокие реки в местах, где они соединяются с Тихим океаном.
Верить словам костариканцев
Костариканцы — обладатели горячего латинского темперамента: при встрече они привычно обнимаются, целуют вас в щеку и называют «любовь моя» (даже если видят вас впервые). Это нормально. Не принимайте всерьез. Точно так же, как, собственно, и не верьте им на слово. Как многие латиняне, они могут красноречиво говорить и обещать блага земные, но до дела у них доходит не всегда. Не ждите от них и пунктуальности — все латиноамериканцы славятся тем, что не придают значения времени. И не нужно обижаться, просто будьте проще. Ведь на вопрос «как дела?» здесь всегда можно услышать только один ответ: «Пура вида!», то есть «Жизнь прекрасна!»
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