Чего нельзя делать в Коста-Рике

Коста-Рика — это уникальная страна, где нет армии и 25% территории занимают национальные парки. Здесь — крокодилы и колибри, дельфины и киты, мангровые заросли и папайи, песчаные пляжи и реки, текущие в обратную сторону.









Обижаться на прозвище «гринго»

Купаться в кратерах вулканов

Небрежно надевать обувь

Полагать, что обезьяны — очаровательные милашки

Плавать в неизвестных реках

Относиться к местной флоре и фауне невнимательно

Верить словам костариканцев