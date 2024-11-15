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Не только для духовки: 13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

Человек устроен так, что всегда старается упростить себе жизни. Ну, за исключением некоторых личностей, особо склонных к драматическому искусству, но сейчас не о них. Большинство предметов в наших домах служат как раз этой цели: делать существование проще. А о потенциале некоторых вещей мы даже не догадывались. К примеру, вы знали, что вощеная бумага хороша не только для кулинарии, но и для решения этих бытовых проблем?


Да-да, мы любим, когда простые вещи могут справляться с не совсем простыми (т.е. не указанными в инструкции) ситуациями. Надеемся, что вы – тоже. Только взгляните, как может облегчить быт пачка недорогой вощеной бумаги. С её помощью можно:

1. Отполировать до блеска металлическую сантехнику


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Заставить краны сиять и убрать налёт от воды и мыла очень просто: достаточно хорошенько протереть их листом вощёной бумаги.

2. Обновить деревянную мебель и сделать ей дизайнерский апгрейд


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

С помощью вощёной бумаги можно перевести на деревянную поверхность практически любой рисунок. Нужно распечатать его на струйном принтере, приложить ещё теплый лист (чернилами вниз) к облагораживаемому объекту и пригладить пластиковый карточкой, будто втирая изображение.

3. Заставить паркеты или линолеум блистать чистотой


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Как и в случае с металлической сантехникой, вощёная бумага исполнит роль отличной полироли, если прикрепить её лист (вырезав по размеру) к швабре. И стирать не придётся.

4. Сделать так, чтобы тесто не приставало к скалке


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Достаточно раскатать его, предварительно положив между двумя листами вощенки.

5. Быстро разжечь костёр с искрами и ярким пламенем


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Проверено, горит куда лучше простой бумаги.

6. Починить заевшую молнию


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Поместите маленький фрагмент вощёной бумаги в зазор и потрите, чтобы «увлажнить» фурнитуру и заставить её работать, как новенькую.

7. Спасти сыр от плесени


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Полиэтилен может не пропускать воздух, но он удерживает влагу. Так что гурманы рекомендуют хранить сыр правильно – завернув в лист вощёной бумаги.

8. Сделать фильтры для кофеварки


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Пара минут на вырезание – и заметная экономия средств.

9. Уберечь разделочную доску от царапин


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Перед тем, как резать овощи или мясо, постелите сверху героиню обзора.

10. Привести в порядок садовые инструменты


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Вспоминаем пункт №1.

11. Разогреть еду в микроволновке, не испачкав её стенки


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Просто накройте тарелку листом. И, всё же, специальные крышки-колпаки для микроволновой печи куда надёжнее.

12 . Спасти художественные или малярные кисти от высыхания


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Между использованиями заверните каждую в сами знаете, что.

12. Создать эффект «замерзшего стекла» на двери


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

Прикрепите с обеих сторон прозрачной двери листы бумаги по размеру, и ваши тайны останутся тайнами. А свет продолжит беспрепятственно наполнять комнату.

13. Украсить праздничный торт красивым узором, надписью или даже фотографией


13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

 

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