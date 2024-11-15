С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    каким только дерьмом не травил Народ оккупационный режим... из гнили да из плесени дерьмо гнали и спаивали  население...Какое «экзотическ...
  • Eduard
    Это сейчас молодняк с бородами даже стыдно!Почему в фильмах ...
  • Eduard
    Да потому что у них их небыло,брили!Почему в фильмах ...

«Сыновья ветра»: 11 чёрно-белых портретов, раскрывающих естественную красоту кочевых племен Африки


Гипнотические портреты африканских кочевников.

Гипнотические портреты африканских кочевников.

Германский фотограф Марио Герт путешествовал по Африке 4 года и за это время проехал более 40 тысяч колиметров. А всё для того чтобы запечатлеть красоту жителей «чёрного» континента. «Эти снимки — дань Африке и ее народу. Это коллекция ярких портретов великого континента, который дышит многообразием и естественностью, которых, к сожалению, лишено унифицированное западное общество», - пишет Марио Герт.


1. Мужчина из племени химба


Жители племени химба занимаются преимущественно разведением крупного рогатого скота.

Жители племени химба занимаются преимущественно разведением крупного рогатого скота.

 

2. Воин племени самбуру, Кения


Мужчины-воины и молодые парни тщательно следят за своей внешностью.

Мужчины-воины и молодые парни тщательно следят за своей внешностью.

 

3. Мальчик из племени туарег, Мали


Народ группы берберов в Мали.

Народ группы берберов в Мали.

 

4. Африканская женщина


Женщина, одного из племени живущих в долине реки Омо.

Женщина, одного из племени живущих в долине реки Омо.

 

5. Девушка из племени хамар, Эфиопия


Девушки племени хамар держат первенства по красоте и яркости своей одежды и украшений.

Девушки племени хамар держат первенства по красоте и яркости своей одежды и украшений.

 

6. Незамужняя женщина из племени самбуру, Кения


Женщины в традиционных многослойных бусах.

Женщины в традиционных многослойных бусах.

 

7. Девушка из племени хамар, Эфиопия


Племя считается одним из самых миролюбивых народностей Эфиопии.

Племя считается одним из самых миролюбивых народностей Эфиопии.

 

8. Женщина из племя мурси, Эфиопия


Самая агрессивная этническая группа, проживающая на юго-западе Эфиопии.

Самая агрессивная этническая группа, проживающая на юго-западе Эфиопии.

 

9. Девушка из племени мурси, Эфиопия


Мурси девушка из национального парка Маго в Омо долине Эфиопии.

Мурси девушка из национального парка Маго в Омо долине Эфиопии.

 

10. Воин племени самбуру, Кения


Кочевое племя проживает на севере и в центральных регионах Кении.

Кочевое племя проживает на севере и в центральных регионах Кении.

 

11. Житель племени мурси, Эфиопия


Нилотский народ, проживающий на юго-западне Эфиопии и юго-востоке Южного Судана.

Нилотский народ, проживающий на юго-западне Эфиопии и юго-востоке Южного Судана.

 

По материалу сайта wherecoolthingshappen.com

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх