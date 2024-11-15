«Сыновья ветра»: 11 чёрно-белых портретов, раскрывающих естественную красоту кочевых племен Африки

Гипнотические портреты африканских кочевников.
Германский фотограф Марио Герт путешествовал по Африке 4 года и за это время проехал более 40 тысяч колиметров. А всё для того чтобы запечатлеть красоту жителей «чёрного» континента. «Эти снимки — дань Африке и ее народу. Это коллекция ярких портретов великого континента, который дышит многообразием и естественностью, которых, к сожалению, лишено унифицированное западное общество», - пишет Марио Герт.
1. Мужчина из племени химба
Жители племени химба занимаются преимущественно разведением крупного рогатого скота.
2. Воин племени самбуру, Кения
Мужчины-воины и молодые парни тщательно следят за своей внешностью.
3. Мальчик из племени туарег, Мали
Народ группы берберов в Мали.
4. Африканская женщина
Женщина, одного из племени живущих в долине реки Омо.
5. Девушка из племени хамар, Эфиопия
Девушки племени хамар держат первенства по красоте и яркости своей одежды и украшений.
6. Незамужняя женщина из племени самбуру, Кения
Женщины в традиционных многослойных бусах.
7. Девушка из племени хамар, Эфиопия
Племя считается одним из самых миролюбивых народностей Эфиопии.
8. Женщина из племя мурси, Эфиопия
Самая агрессивная этническая группа, проживающая на юго-западе Эфиопии.
9. Девушка из племени мурси, Эфиопия
Мурси девушка из национального парка Маго в Омо долине Эфиопии.
10. Воин племени самбуру, Кения
Кочевое племя проживает на севере и в центральных регионах Кении.
11. Житель племени мурси, Эфиопия
Нилотский народ, проживающий на юго-западне Эфиопии и юго-востоке Южного Судана.
