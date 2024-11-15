«Сыновья ветра»: 11 чёрно-белых портретов, раскрывающих естественную красоту кочевых племен Африки

Гипнотические портреты африканских кочевников.

1. Мужчина из племени химба

Жители племени химба занимаются преимущественно разведением крупного рогатого скота .

2. Воин племени самбуру, Кения

Мужчины-воины и молодые парни тщательно следят за своей внешностью.

3. Мальчик из племени туарег, Мали

Народ группы берберов в Мали .

4. Африканская женщина

Женщина, одного из племени живущих в долине реки Омо.

5. Девушка из племени хамар, Эфиопия

Девушки племени хамар держат первенства по красоте и яркости своей одежды и украшений .

6. Незамужняя женщина из племени самбуру, Кения

Женщины в традиционных многослойных бусах.

7. Девушка из племени хамар, Эфиопия

Племя считается одним из самых миролюбивых народностей Эфиопии.

8. Женщина из племя мурси, Эфиопия

Самая агрессивная этническая группа, проживающая на юго-западе Эфиопии.

9. Девушка из племени мурси, Эфиопия

Мурси девушка из национального парка Маго в Омо долине Эфиопии .

10. Воин племени самбуру, Кения

Кочевое племя проживает на севере и в центральных регионах Кении.

11. Житель племени мурси, Эфиопия

Нилотский народ, проживающий на юго-западне Эфиопии и юго-востоке Южного Судана.