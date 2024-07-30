10 странных опций ретро автомобилей, от которых многие не отказались бы и сегодня

Невероятные инновации.
В новом обзоре были собраны примеры невероятных инноваций, которые так и не вошли в обращение. Тем не менее обратить внимание на примеры такого инженерного творчества стоит всем.
1. Светящиеся шины
Горит!
В 1961 году компания Goodyear представила освещенные шины, но в конечном итоге решила отказаться от этой идеи. Надувные камеры + лампочки из стекла на дорожных выбоинах оказались слишком безумной затеей.
2. Мешок для перевозки собак
Просто невероятно.
Это изобретение впервые появилось в июньском выпуске журнала «Популярная механика» в 1935 году. Оно было разработано для того, чтобы поддерживать чистоту в автомобиле, а также дать собаке немного свежего воздуха при ее перевозке в авто. К счастью для собак, это изобретение так и не появилось ни в одной модели автомобиля.
3. Коктейль на шоссе
Удобно, наверное.
За несколько месяцев до того, как были введены законы против пьянства за рулем, Cadillac Eldorado Brougham 1957 года был оснащен роскошным минибаром на магнитах в бардачке. Также в комплект входили кожаная женская косметичка, портсигар, расчески и пульверизатор, наполненный духами «Arpege Extrait де Lanvin».
4. Диски, которые определяют личность водителя
Умные диски уже тогда.
В 1931 году журнал Popular Mechanics предложил идею, как можно находить нерадивых водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия. Идея заключались в монтировании специального устройства на бампере, которое бы выбрасывало на дорогу идентификационные диски с номером лицензии автомобиля и имени водителя после столкновения.
5. Амфибия Amphicar для рыбаков
Едет и плывет.
Amphicar — небольшой кабриолет с задним расположением четырехцилиндрового двигателя Triumph, сдвоенным гребным винтом для путешествий по воде и четырехскоростной коробкой передач для езды по шоссе. Amphicar выпускали в 1961-1968 годах. Амфибия развивала скорость всего 110 км/ч на шоссе и 11 км/ч на воде. Кроме того, Amphicar тонул как камень, если у него отказывал откачивающий воду насос.
6. Не очень надежный «Уверенный Робин»
Самый небезопасный автомобиль.
«Уверенный Робин» (Reliant Robin) — автомобильчик, который выпускали в Великобритании целых 27 лет и который был очень популярен в северной Англии. На самом деле этот автомобиль классифицировали как мотоцикл, потому что он был трехколесным. Поэтому для вождения нужны были только права на вождение мотоцикла, а также его регистрация и страховка обходились намного дешевле. «Робин» также был примечателен тем, что мог мог ездить даже по глубокому снегу (он был настолько легким, что редко застревал). Была у машины и очень плохая сторона - Reliant Robin из-за трехколесной конструкции опрокидывался всякий раз, когда входил в поворот на слишком высокой скорости. Из-за этого многие ездили с мешком цемента на сиденье переднего пассажира для противовеса.
7. Новый руль от Ford
Инновационный руль.
В 1965 году Ford пообещал своим клиентам более комфортную езду, а также лучший обзор дороги и приборной панели инструментов благодаря своему новому изобретению — рулю Wrist-Twist. Хотя при обычной езде руль действительно был удобнее обычного, в критических ситуациях он мог привести к катастрофе.
8. Вращающееся сиденье в Buick Flamingo 1961
Крутиться, просто невероятно.
Buick Flamingo 1961 года, который был создан специально для шоу General Motors Motorama, представлял собой переделанный Buick Electra 225. Его кожаный салон был окрашен в розовый цвет, а также был примечателен передним пассажирским сиденьем, которое могло проворачиваться на 180 градусов.
9. Виниловые проигрыватели
Могли себе такое представить.
В 1956 году в автомобилях Chrysler, Desoto, Dodge и Plymouth предлагалась установка системы проигрывания музыки Highway Hi-Fi. В этих проигрывателях виниловых пластинок использовалась более уплотненную запись для избежания перерывов в музыке при тряске на дороге, а также замедленная скорость воспроизведения. Пластинки изготавливались только заводом CBS-Columbia, поэтому на пластинках звучали только записи звуковой студии Columbia.
10. Ford Thunderbird 1961 с откидным рулем
Интересная идея.
За дополнительные $ 25 Ford Thunderbird 1961 года могли оснастить откидным рулем. Специальная рулевая колонка могла перемещаться вправо примерно на 10,5 градусов, чтобы облегчить вход и выход в авто для водителя.
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