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Брачные традиции на Руси : как пройти кастинг и выйти замуж за царя


Смотрины невесты. Мясоедов Г.Г. 2-я пол XIX в.

Смотрины невесты. Мясоедов Г.Г. 2-я пол XIX в.

Чтобы найти себе жену, российские цари XVI-XVII вв. устраивали смотры невест, на которые допускались только самые красивые и здоровые девственницы. Боярские семьи конкурировали между собой за возможность выдать замуж свою невесту. От результатов этого средневекового кастинга зависели судьбы именитых родов и даже ход истории Московского царства.


Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем. Седов Г.С., 1882 год.

Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем. Седов Г.С., 1882 год.

В XV-XVI вв. у российских царей было множество проблем при выборе невесты. Европейские королевские семьи не желали отправлять своих дочерей в этот дикий, изолированный край. Они также не хотели, чтобы их благочестивые принцессы крестились в православную веру.

Породниться со знатными родами России было не намного проще. Хоть московские цари и считались всесильными, на самом деле они находились в зависимости от боярских семей. Здесь брачным вопросам постоянно мешали интриги и борьба за власть.
Выбор невесты. Никитин С.

Выбор невесты. Никитин С.

В 1505 году будущий царь Василий III решил провести первые на Руси смотрины невест, чтобы выбрать идеальную спутницу жизни. Этот обычай, заимствованный из Византийской империи, стал популярным в России на следующие две сотни лет.
Выбор царской (великокняжеской) невесты. Репин И.Е., 1884-1887.

Выбор царской (великокняжеской) невесты. Репин И.Е., 1884-1887.

На первом этапе «отбора» представители царя ездили по всем уголкам страны с особым царским указом. В нем предписывалось представить всех молодых девушек на «региональные смотры». Царские послы отбирали кандидаток по многим параметрам. Царская невеста должна была быть высокого роста, красивая и здоровая. Большое внимание уделялось наличию многих детей у ее родителей.
Естественно, проверялась «политическая благонадежность» семьи девушки.
Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышнею Марией Ильиничной Милославской (Выбор царской невесты). Нестеров М., 1887.

Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышнею Марией Ильиничной Милославской (Выбор царской невесты). Нестеров М., 1887.

От 500 до 1500 отобранных девушек отправлялись в Москву для участия в следующем туре отбора. Соперницы представали перед жюри из придворных и врачей, где отсеивались в несколько туров. Здесь уже начинались придворные интриги. Благородные семьи продвигали своих родственниц и пытались протащить их в финал. При этом против особо перспективных кандидаток на титул царицы даже организовывались сговоры.
Боярский свадебный пир. Маковский К.Е., 1883 год.

Боярский свадебный пир. Маковский К.Е., 1883 год.

Несколько десятков девушек, прошедших предыдущие этапы отбора, выходили в финальный раунд. Это было очень похоже на телевизионное шоу «Холостяк».
Выбор невесты. Кириллов И.

Выбор невесты. Кириллов И.

Их поселили в большом красивом доме, всех одели в красивые платья. Наконец, когда прибыл царь, к нему в комнату заходили будущие невесты и кланялись в ноги. Царь давал каждой из девушек платок, вышитый золотой или серебряной нитью и жемчугом.
Под венец. Маковский К.Е., 1884 год.

Под венец. Маковский К.Е., 1884 год.

Царь наблюдал за кандидатками, когда все вместе обедали за одним столом, а также в приватном общении, чтобы сделать правильный выбор из этой прекрасной компании. Когда царь сделал свой выбор, он передал суженой золотое кольцо. В 1505 году Соломония Сабурова стала первой царицей, прошедший подобный кастинг царя Василия III.
Гравюра. Мария Хлопова, будущая невеста царя Михаила Федоровича. | Фото: atlasobscura.com.

Гравюра. Мария Хлопова, будущая невеста царя Михаила Федоровича. | Фото: atlasobscura.com.

Остальных финалисток разбирали в жены влиятельные бояре, либо их отправляли домой с деньгами и дорогими подарками, но могли и сослать в Сибирь – в зависимости от настроения царя.
Венчание Николая 2 и Александры Федоровны. Репин И.Е., 1894 год.

Венчание Николая 2 и Александры Федоровны. Репин И.Е., 1894 год.

Смотры невест вышли из моды в конце XVII века. Романовы все больше стали вступать в брак с европейскими принцессами, а Россия входила в политическую жизнь западной Европы.

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