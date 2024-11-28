Крупнейшая в мире свалка покрышек находится в Кувейте

С каждым годом в мире становится все больше изношенных и выброшенных автомобильных покрышек и эта опасность гораздо реальнее, чем какой-то там гипотетический метеорит-убийца. Дело в том, что многие страны третьего мира не слишком-то следят за своими гражданами, предпочитающими просто выкидывать отработанные шины на свалку.

Где это

Бизнес на резине

Всемирный запрет

Цивилизованный ресайклинг

Запрет на сжигание

Большой резиновый пожар