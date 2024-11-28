10 необычных траурных традиций в Англии времён королевы Виктории

Время с 1837 по 1901 год в Англии вошло в историю как время правления королевы Виктории. Когда скончался её муж принц Альберт, королева надела траур и не снимала его до конца своих дней. Она больше не связывала себя узами брака и одна воспитывала своих дочерей. Подданные восхищались этим романтическим трагизмом, смерть внезапно стала модной, а скорбь по близким приобрела необычные формы.
1. Экстравагантные желания
Безусловно, большинство людей викторианской эпохи не были одержимы мыслью о собственной смерти, но траур был в моде. Чтобы быть в тренде викторианцы при жизнь оставляли инструкции о том, каким должен быть их погребальный обряд, даже если они были совершенно здоровы. Зная, что эти письма и завещания будут сохранены их семьями навсегда, они оформляли свои «посмертные желания», как будто писали какие-то поэмы, уточняя все подробности, которые приходили в голову.
К примеру, женщина по имени Мэри Дрю написала целую книгу инструкций о том, что делать после ее смерти. У нее случился выкидыш, и она умерла в больнице. Ее последняя воля и завещание были подробно расписаны на 56 страницах.
В викторианскую эпоху получение памятных вещей, которые когда-то принадлежали мертвым, было чрезвычайно важным. Подавляющим большинством предметов, которые завещала Мэри, были украшения для подруг и книги для мужчин. А для друзей, на которых не хватило ничего ценного, Мэри завещала пряди своих волос.
2. Ювелирные изделия из волос
Королева Виктория всегда носила с собой, никогда не снимая, медальон с прядью волос своего покойного мужа принца Альберта. Вскоре эта «мода» распространилась на всех — многие люди носили с собой пряди волос, которые когда-то принадлежали их близким.
С годами люди стали более креативными в создании украшений из волос. Они начали сплетать волосы в замысловатые конструкции, украшая ими броши, серьги и ожерелья. Иногда они даже делали целые венки из волос, собранных у нескольких умерших возлюбленных. Поскольку волосы очень устойчивы к распаду, украшения из них до сих пор замечательно сохранились в музеях.
3. Траурные кольца
Хотя можно было сделать украшения из волос, даже если смерть близкого человека была внезапной и неожиданной, для некоторых людей этого было недостаточно. Но если было известно, что человек умрет в течение нескольких месяцев, иногда даже заказывали специальные украшения по этому случаю. К примеру, Аде Лавлейс был диагностирован рак в 1852 году. В то время это был абсолютный смертный приговор.
Поэтому Ада заказала специальные кольца с гравировкой для своего мужа и старшей дочери. На кольце мужа она написала, что надеется, что их души будут связаны вечно. Несмотря на то, что Ада не очень хорошо ладила с дочерью, на ее кольце она заказала гравировку надписи, что она уважает ее «искренность». Для двух младших сыновей женщина оставила деньги, попросив их купить себе кольца в ее честь. Миссис Лавлейс была не единственным человеком, который заказывал траурные кольца. Документы и дневники викторианской эпохи рассказывают истории о специальных кольцах, которые люди носили ежедневно.
4. Траурное платье
Всякий раз, когда кто-то умирал, семья была социально обязана носить полностью черную одежду каждый день в течение назначенного периода траура. Одежда называлась «траурным платьем» и была символом для остального мира, что люди, носящие ее, испытывают грусть и нуждаются в том, чтобы их оставили в покое. Люди, чьи близкие недавно умерли, как ожидается, не появлялись на вечеринках или других социальных мероприятиях.
Если кто-то, чьи близкие недавно умерли, появлялся на публике в одежде, которая выглядела слишком красочной и веселой, это было признаком неуважения. В 1875 году писателем по имени Кейт Норман Макдональд была опубликована брошюра, в которой утверждалось, что подобная традиция была глупой. Несмотря на это, традиция ношения траурного платья продолжалась еще несколько десятилетий.
5. Траурное белье
Во время викторианской эпохи после похорон близких носили не только траурное платье. Женщины носили все черное вплоть до нижнего белья. В то время смерть считалась не просто модной, она была сексуальной. Женщины использовали мышьяк и опиум, чтобы выглядеть очень бледно и почти «при смерти», потому что женщины, умирающие от туберкулеза, считались очень красивыми. А сочетания этой смертельно-белой кожи с черным бельем было достаточно, чтобы вызвать у людей дикую страсть.
Во время викторианской эпохи люди были очень чопорными и сдержанными на людях, и весьма извращенными без «лишних глаз». Белое нижнее белье считалось признаком невиновности, и обычно использовалось для первой сексуальной встречи женщины в ее брачную ночь. После викторианской эпохи люди стали более откровенно относиться к своей сексуальности, а черное белье стало восприниматься как более эротическое и сексуально агрессивное.
6. Посмертные фотографии
Поскольку фотография стала впервые доступна даже людям среднего класса в викторианскую эпоху, люди почувствовали необходимость помнить, как выглядели их близкие, прежде чем их навеки зароют в могиле. На то время из-за долгой экспозиции для того, чтобы сделать снимок, человеку нужно было оставаться совершенно неподвижным в течение очень долгого времени, поэтому почти все на старых фотографиях хмурились или имели расслабленное выражение лица. Фотографировать мертвых было намного легче. Еще одной тенденцией в викторианскую эпоху была «фотография с духом».
Размытые образы другого человека или лица того же субъекта как бы плавали в воздухе перед тем, кого фотографировали. У сына королевы Виктории, Артура, была «фотография с духом». Во время длительной экспозиции его няня наклонилась перед объективом, пытаясь поправить одежду Артура, и оказалась полупрозрачной на снимке.
Люди, которые занимались оккультизмом, полагали, что призраки нашли способ показать себя посредством фотографии. В Национальном музее науки и средств массовой информации есть коллекция фотографий с духами викторианской эпохи. К концу XIX века люди поняли, что на самом деле это не призраки, но они все равно продолжали делать такие фото для забавы.
7. Эскизы
Не каждая семья могла позволить себе фотографию своего мертвого любимого человека, а некоторые по-прежнему предпочитали рисовать портреты. Художник по имени Джон Колкотт Хорсли добровольно посещал морг, чтобы нарисовать эскизы недавно умерших детей. Многие семьи были слишком бедны, чтобы оплачивать фотографии или профессиональные портреты.
Если он узнавал, что в городе умер ребенок, то Хорсли быстро отправлялся в морг, чтобы успеть зарисовать ребенка, пока его лицевые мышцы еще были расслабленными, и это выглядело больше похоже на то, что ребенок мирно спал, а не был мертв.
Хорсли написал в своем дневнике: «Я считаю своим долгом делать это. На самом деле, если бы я, то кто бы еще делал подобное». Когда умер собственный отец Джона, первое, что он сделал, это вытащил свой альбом. Другие художники делали эскизы членов семьи, пока они были еще живы (к примеру, если люди болели туберкулезом или любой другой болезнью, которая считалась в основном смертным приговором).
8. Скульптурные изображения и посмертные маски
Когда умер муж королевы Виктории, она заказала его потрясающе похожее скульптурное изображение из черного мрамора, которое было размещено в резиденции Фрогмор-хаус. Она всегда находила утешение и спокойствие, смотря на скульптуру любимого. Когда королева Виктория в конце концов умерла, ее похоронили вместе с принцем Альбертом, а на надгробии установили скульптурное изображение из белого алебастра.
В то время богатые семьи часто заказывали алебастровые изображения своих близких. Статуи для семейных гробниц делали на основе фотографий, снятых почти сразу после смерти. Иногда даже после смерти с лица человека делали посмертную маску, чтобы затем изваять еще более похожую скульптуру.
9. Похоронные куклы
Как правило, перед похоронами человека держали некоторое время в открытом гробу, чтобы близкие могли с ним попрощаться в последний раз. Тем не менее, многие люди просто не могли видеть своих мертвых детей. Они заказывали восковые куклы, которые выглядели как их дети, даже использовали настоящие волосы с их головы.
При определенных обстоятельствах (к примеру, если ребенок был мертворожденным, это был выкидыш или ребенок умирал где-то вне дома), то вместо его тела хоронили восковое чучело. Детская смертность была гораздо более распространена во время викторианской эпохи.
10. Конверты и карты памяти
В викторианскую эпоху, если кому-то приходило письмо в белом конверте с черной рамкой, то он знал, что это уведомление о чьей-то смерти. В произведениях Шарлотты Бронте и Чарльза Диккенса подобные конверты с траурной рамкой описываются довольно часто. Идея заключалась в том, чтобы люди знали наперед о трагическом уведомлении в конверте и имели возможность открыть его наедине.
Внутри таких конвертов не всегда были именно письма. Иногда семьи платили за продуманные «карты памяти» с вычурными изображениями. Когда умирал ребенок, карты памяти делали на белой бумаге, чтобы символизировать утерю невинной жизни, а при смерти взрослого их делали на черной бумаге.
