Мужчины, которые преобразили свои квартиры и заслужили похвалу

Герои нашей статьи — мужчины, которые смотрели-смотрели на свои дома и квартиры и решили, что пришло время делать ремонт или хотя бы редизайн. Они засучили рукава и принялись обновлять свои гнездышки. Многие из них все делали сами, за что им можно только поаплодировать. Что ж, давайте же посмотрим, как они преобразили пространство вокруг себя.

Вот это трансформация! Обожаю этот синий, который ты выбрал.Очень симпатично, вы однозначно молодец.Может, вы и мне такой ремонт забахаете?Ого, какие замечательные перемены! Я как раз думала повесить шторы, и вы меня определенно вдохновили.Вот это разница, просто день и ночь!Как же вы бесите со своими прямыми руками. Я устал завидовать.