СССР в 1975 году: колоритные фотографии, сделанные во время путешествия Ганса Утхоффа по Москве

Колоритные фотографии, сделанные Гансом Рудольфом Утхоффом в Москве.

1. Портретный снимок

Портретный снимок симпатичной москвички .

2. Утренняя прогулка

Туристка прогуливается по набережной. Москва, Андреевская набережная, 1975 год.

3. Купальный сезон

Толпы людей на пляже . Москва, Андреевская набережная, 1975 год.

4. Очередь за шашлыками

Очередь за шашлыками на пляже. Москва, Андреевская набережная, 1975 год.

5. В очереди за газировкой

Место, где можно было купить пирожные, холодное пиво и газировку. Москва, Андреевская набережная, 1975 год.

6. Пионеры на репетиции

Пионеры на репетиции важного мероприятия. СССР, Москва, 1975 год.

7. Православный храм на картинах художников

Художник пишущий картину на улице. СССР, Москва, 1975 год.

8. Экскурсия на Красной площади

СССР, Москва, 1975 год. Туристы на экскурсии в Москве на Красной площади.СССР, Москва, 1975 год.

9. Гостиница Россия

Общий вид на гостиницу Россия. СССР, Москва, 1975 год.

10. Обелиск "Покорителям космоса"

Возле мемориального музея космонавтики обелиск Покорителям космоса. СССР, Москва, 1975 год.

11. ВДНХ СССР

Выставка достижений народного хозяйства СССР. Москва, 1975 год.

12. Уличная сцена

Запись на экскурсии по Москве. СССР, 1975 год.

13. Модель ракеты Восток

Модель ракеты Восток с частью пусковой установки на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Москва, 1975 год.

14. Костюм космонавта

Костюм советского космотавта на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Москва, 1975 год.

15. После свадебной церемонии

После свадебной церемонии на Красной площади. СССР, Москва, 1975 год.