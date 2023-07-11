10 запахов, о которых люди скоро могут забыть

Чем пахнет?
Ничто, пожалуй, не вызывает у человека таких ярких ассоциаций и связей, как запахи. Например, запах сжигаемых листьев переносит человека в осенний лес, а запах мела вызывает воспоминания о школе. Но некоторые ароматы сегодня встречаются всё реже. В нашем обзоре 10-ка ещё недавно привычных, а сегодня исчезающих запахов.
1. Типография
Типография.
В 20 веке для любого ценителя книг ничто не могло сравниться с запахом новенькой книги или учебника. В запахе типографской жидкости (50/50 смесь метанола и изопропанола) было что-то волшебное. Сейчас единственная компания, которая до сих пор производит эту жидкость, сохранилась только в США, причем она продает несколько тысяч галлонов в год, в отличие от более чем 100 000 галлонов в 1970-е года.
2. Сжигание листьев
Сжигание листьев.
С чем сразу ассоциируется приход осени? Наверняка, все согласятся, что со свежим воздухом, наполненным запахом горящих листьев. Однако, проблемы загрязнения воздуха привели к тому, что во многих странах начали запрещать сжигать листву.
3. Выхлопы дизельных двигателей
Выхлопы дизельных двигателей.
Городские автобусы пахнут совсем не так, как как раньше. Пару десятков лет назад ранним утром на улице запах выхлопа городских автобусов с дизельными двигателями нельзя было спутать ни с чем. Но снижение содержания серы в дизельном топливе вместе с применением новых катализаторов придало современному дизельному топливу запах кошачьего туалета.
4. Пленка для Polaroid
Пленка для Polaroid.
Компания Polaroid прекратила производство своей мгновенно проявляющейся пленки в 2008 году. Наверняка, все помнят сладковатый запах, который доносился при открытии упаковки из фольги, в которую была запечатана пленка. Это по сути, был "запах фотографии" для многих детей, чьей первой камерой был Polaroid Swinger.
5. Маркеры
Маркеры.
С тех пор, как на рынке в 1952 году впервые появились стеклянные маркеры Magic Marker, и вплоть до 1990-х годов, в маркерах использовалась смесь толуола и ксилола, двух растворителей, которые имели характерный запах. В современных маркерах используются менее ароматные чернила на спиртовой основе.
6. Вкладыши из жевательной резинки
Вкладыши из жевательной резинки.
В 90-е годы среди детей существовала просто повальная мания коллекционировать вкладыши из жевательных резинок. То поколение должно помнить этот запах свежей вощеной бумаги, смешанный с запахом самой жвачки.
7. Пистоны
Пистоны.
Даже если у кого не было специального игрушечного пистолета, пистоны можно было взрывать, просто ударяя по ним молотком или даже камнем. Запах пороха и серы ассоциируется с детством.
8. Новый автомобиль
Новый автомобиль.
Сегодня запах нового автомобиля очень сильно отличается от нового авто, к примеру, 30 лет назад. Сегодня машины пахнут синтетическими материалами, пластмассами и химическими добавками. А еще в 1960 году в автомобиле было максимум 10 кг пластмассы.
9. Вакуумные трубки в электроприборах
Вакуумные трубки в электроприборах.
Старые телевизоры и радиоприемники, в которых использовались трубки вместо транзисторов, издавали запах горячего двигателя при нагревании. А если их регулярно не протирали от пыли, то добавлялся легкий запах жженого.
10. Телефонная книга
Телефонная книга.
Благодаря Google сейчас уже почти никто не пользуется "Желтыми страницами", чтобы найти телефонный номер или адрес. С десяток лет назад, чтобы найти нужную информацию, нужно было перелистывать гигантские справочники, пахнущие бумагой, краской и клеем.
11. Меловая пыль
Меловая пыль.
Кто ходил в школу в Советском Союзе, тот должен помнить запах возле доски, где постоянно скапливались крошки мела.
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