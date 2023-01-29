Смелые идеи дизайна кухни, объединенной с балконом или лоджией

1. Балкон и лоджия: в чем принципиальная разница при объединении с кухней

Объединение балкона с кухней имеет больше ограничений и проблем.

Лоджия рядом с кухней – идеальный вариант для расширения пространства. | Фото: delokuhni.ru.

2. Что можно сносить, а чего категорически делать нельзя

Объединение балкона с кухней возможно лишь при сохранении несущей стены и подоконного блока.

Демонтаж оконного и дверного проема можно делать лишь тогда, когда имеется теплое остекление балкона/лоджии.

Такие кардинальные изменения могут позволить лишь жители первого этажа и то не во всех типах домов.

3. Плюсы совмещения балкона/лоджии с кухней

Даже если на объединенной лоджии/балконе поместится лишь холодильник и цветы – это уже большой плюс к полезной площади.

4. Без минусов и подводных камней тоже не обошлось

Минусом подобной перепланировки являются большие финансовые и временные затраты (на получение разрешительных документов).

5. Интересные варианты объединения кухни с балконом и его обустройство

Подоконный блок станет прекрасной опорой для столешницы или полки.

Объединенный балкон лучше не перегружать тяжелой мебелью и техникой.

6. Владельцы квартиры с лоджией в более выигрышном положении

Даже если кухня и лоджия совсем крошечные, можно изловчиться и сделать интересный дизайн.

Когда объединение зон помогает создать неординарный дизайн.

Идеальный вариант перераспределения зон для жильцов первых этажей .