Смелые идеи дизайна кухни, объединенной с балконом или лоджией

Если вы владелец квартиры, в которой из кухни есть выход на балкон или лоджию – это подарок судьбы, ведь такое расположение этих зон действительно самое удачное. И использовать такой шанс, чтобы устроить утепленный место для хранения овощей и консервации – уж точно самое кощунственное решение. Есть масса интересных дизайнерских приемов, открывающих прекрасные перспективы маневра в плане расширения пространства, хотя без ложки дегтя в виде нормативов и в этом вопросе не обошлось.
1. Балкон и лоджия: в чем принципиальная разница при объединении с кухней
Объединение балкона с кухней имеет больше ограничений и проблем.
Лоджия рядом с кухней – идеальный вариант для расширения пространства. | Фото: delokuhni.ru.
Те, кто хочет объединить кухню с балконом или лоджией, должны разбираться в тонкостях двух строительных конструкций:
• балкон – это небольшая площадка/плита, которая всегда выступает за пределы здания и ограждена перилами (а это значит, что он расположен за несущей стеной сооружения);
• лоджия является частью здания, она конструктивно закрыта с трех или двух сторон и имеет потолок.
2. Что можно сносить, а чего категорически делать нельзя
Объединение балкона с кухней возможно лишь при сохранении несущей стены и подоконного блока.
Надо понимать, что если возле кухни расположен балкон, то полностью убирать перегородку нельзя, и никакие инстанции не дадут разрешение на подобную перепланировку. А вот получить добро на частичное объединение с сохранением подоконника и всех перегородок в большинстве случаев получится. Только прежде чем браться за такое объединение, балкон нужно будет остеклить и утеплить (в обязательном порядке!), а лишь потом обустраивать обеденную зону или зимний сад. Часть же оставшейся стены (оконно-подоконный блок) чаще всего используют в качестве обеденного стола или барной стойки.
Демонтаж оконного и дверного проема можно делать лишь тогда, когда имеется теплое остекление балкона/лоджии.
Приятней дело обстоит с лоджией, ее в большинстве случаев можно объединять с полным демонтажем оконного проема и двери. Единственное, что оставшиеся части стены должны остаться нетронутыми. Все перепланировки как в первом, так и во втором случае возможны лишь при условии заблаговременного получения разрешения от соответствующих инстанций (БТИ, ФРС, управляющей компании, горсовета и др). На это придется потратить много времени и средств, хотя подобное объединение действительно того стоит.
Такие кардинальные изменения могут позволить лишь жители первого этажа и то не во всех типах домов.
Зачастую многие не утруждают себя обращениями в инстанции и делают как им удобно, но в этом случае следует понимать, что при продаже/дарении квартиры всю самодеятельность придется удалить и вернуть окна и перегородки на свои места.
Важно: Не стоит забывать, что выносить батареи центрального отопления, газ и водопровод (разрешено только жильцам 1 этажа) как на балконы, так и на лоджии категорически запрещено. Хотя в случае с лоджией есть исключения. Если она будет признана жилым помещением, то вынос радиаторов отопления вполне возможен, но после согласования с соответствующими структурами.
3. Плюсы совмещения балкона/лоджии с кухней
Даже если на объединенной лоджии/балконе поместится лишь холодильник и цветы – это уже большой плюс к полезной площади.
Безусловно, если решаться на дорогостоящую перепланировку нужно взвесить все плюсы и минусы подобной затеи. Учитывая, что появилось так много интересных дизайнерских идей при оформлении совмещенных зон, несложно догадаться – подобные решения имеют много преимуществ:
• увеличивается количество полезных квадратных метров;
• обновление интерьера кухни;
• возможность организовать просторную обеденную зону или зону отдыха;
• оригинальность оформления;
• увеличивается поток естественного освещение, ведь площадь остекления лоджии/балкона намного больше стандартного кухонного окна.
4. Без минусов и подводных камней тоже не обошлось
Минусом подобной перепланировки являются большие финансовые и временные затраты (на получение разрешительных документов).
• тщательное планирование;
• выделение времени и средств на узаконивание перепланировки;
• большие финансовые затраты;
• решение проблем утепления, звуко- и гидроизоляции, которые должны поставить вопрос о целесообразности преобразований (особенно если присоединяемая площадь после всех манипуляций останется ничтожно мала).
5. Интересные варианты объединения кухни с балконом и его обустройство
Подоконный блок станет прекрасной опорой для столешницы или полки.
Если плюсов оказалось гораздо больше и имеется огромное желание с достаточными финансовыми возможностями, можно приступать к планированию и узакониванию своей мечты. В случае с балконом уже на этой стадии нужно умерить свой пыл и придерживать реальных вариантов объединения. Чаще всего подоконник заменяют на обеденный стол, иногда на часть рабочей поверхности кухонного гарнитура. Это реально лишь в том случае, когда высота блока, на котором находится подоконник, будет совпадать или окажется чуть ниже с высотой мебели (наращивание допускается).
Объединенный балкон лучше не перегружать тяжелой мебелью и техникой.
То, как будет оформлено пространство балкона, зависит не столько от полета творческой мысли и фантазии, сколько оттого, как он освещен и утеплен. Балкон имеет менее надежную конструкцию и выносить на него холодильник, громоздкий кухонный гарнитур или тяжелую обеденную группу точно не стоит. Легкие плетеные или пластиковые предметы мебели станут лучшим вариантом организации столовой или комнаты отдыха.
6. Владельцы квартиры с лоджией в более выигрышном положении
Даже если кухня и лоджия совсем крошечные, можно изловчиться и сделать интересный дизайн.
Когда объединение зон помогает создать неординарный дизайн.
Если квартира находится на первом этаже и позволяет площадь лоджии, то можно вынести даже холодильник со стиральной машиной или устроить рабочую зону с мойкой у огромного окна. На всех последующих этажах вынос мокрых зон запрещен, но ничего не мешает установить громоздкие шкафы, в которых поместится вся бытовая техника и кухонная утварь, пользующейся меньшей популярностью. На достаточных площадях прекрасно смотрится обеденная группа из добротной мебели или удобный диван для отдыха.
Идеальный вариант перераспределения зон для жильцов первых этажей.
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