Амелия Дайер – убийца, лишившая жизни несколько сотен детей

Историй о серийных убийцах известно немало. Когда речь заходит о викторианской эпохе, непременно упоминается имя Амелии Дайер. Эта женщина, прикрываясь самыми добрыми намерениями, лишила жизни несколько сотен детей… Ее опыт стал доказательством того, что порой под видом добродетели скрывается нечеловеческая жестокость, бессердечие и явное расстройство психики.











Публикация в газете о преступлениях Амелии Дайер.



Амелия родилась в Бристоле в многодетной семье. На ее долю с детства выпало немало испытаний – она вынуждена была заботиться о четырех младших братьях и сестрах и о собственной матери, лишившейся рассудка. Повзрослев, девушка окончила курсы медсестер и стала помогать девушкам, которые рожали внебрачных детей. Амелия предлагала посодействовать дальнейшему усыновлению новорожденных малышей, так что позволяло девушкам избежать позора.



История Амелии Дайер стала достоянием общественности в 2013 году, когда в Британии были преданы огласке сотни криминальных дел прошлого. Дайер оказалась одной из самых страшных убийц викторианской эпохи, а совершенные ею преступления пролили свет на проблему детоубийства, показав, что такие случаи были не единичны в XIX веке. Амелия была приговорена к смертной казни в 1896 году, и обвинение было настолько серьезным, что обжалованию не подлежало.

Решение было принято и приведено в исполнение незамедлительно.Амелия Дайер приговорена к смертной казни.Амелия была так называемым «бэйби-фермером». Она зарабатывала на жизнь тем, что соглашалась пристроить в семьи внебрачных детей. На самом же деле, как оказалось, беззащитных жертв , попадавших в ее руки, она убивала, а тела выбрасывала в Темзу. Чтобы соседи ничего не заподозрили, вскоре она переезжала и набирала новых детей на новом месте, размещая объявление в местных газетах. Поиски кровавой убийцы начались только после того, как тело одного из детей было найдено в реке в окрестностях города Рединг.Конверт, найденный с телом убитого ребенка, выброшенного в реку. Улика, которая привела следователей к Амелии Дайер.Во время обыска в доме Амелии были найдены улики, которые свидетельствовали о том, что именно она совершила преступление, а также явно указывали на то, что жертв может быть гораздо больше, чем один ребенок. В доме была обнаружена детская одежда, письма от родителей с разрешением на последующее усыновление, квитанции за оплату размещенных в газетах объявлений и многое другое. Чтобы запутать следы, Амелия публиковала объявления под выдуманными именами.Во всем доме, куда бы ни заглядывали полицейские, можно было почувствовать запах мертвечины. Сразу же была начата кампания по поиску новых жертв, поиски происходили по береговой линии. Десятки людей, шокированных новостями о жестоких убийствах, приходили, чтобы посмотреть, как проходят поисковые работы. Сама Амелия ничего не отрицала, сказала только, что ее жертв можно узнать по белой бечёвке, повязанной вокруг шеи . Всего таких тел было найдено более 50. Все преступления были совершены Амелией в середине 1860-х годов, на тот момент ей было примерно 27-28 лет.Музейный стенд, рассказывающий о преступлениях Амелии Дайер.В целом, «бэйби-фермерство» было распространено в Британии. Причин на то было немало: во-первых, многие девушки боялись позора, во-вторых, способы контрацепции еще не были изобретены, в-третьих, закон не обязывал мужчин содержать своих внебрачных детей.Расследования показали, что Дайер заключала договора с клиентами по подложным удостоверениям. Она обещала, что ребенок не будет ни в чем нуждаться и будет проживать в хороших условиях, но, как только малыш попадал в ее руки, она тут же начинала морить его голодом, в дальнейшем следовала смерть от истощения. Чтобы дети меньше капризничали, Амелия приловчилась давать им опиумные препараты. В первые годы Амелия Дайер регистрировала смерти детей по закону, однако врач, с которым она сотрудничала, заподозрил неладное. Тогда, опасаясь, что он донесет в полицию, она стала самостоятельно избавляться от тел заморенных голодом детей. Чтобы не вызывать подозрений, Амелия часто меняла место жительства и действовала под разными именами.Об убийце писали все британские газеты.Амелия была лишь одним из «бэйби-фермеров», однако на ее счету – наибольшее количество загубленных жизней. По некоторым оценкам, она убила более 300 детей. Однако только после того, как дело Амелии Дайер попало в полицию, правительство начало предпринимать меры, чтобы контролировать деятельность «бэйби-фермеров».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)