Элеонора Рузвельт: что на самом деле происходило в семье первой леди США

Она была самой активной и влиятельной супругой президента, ее называли не только первой леди США, но и первой леди мира, в народе она пользовалась большей популярностью, чем ее муж. Однако сама Элеонора Рузвельт чувствовала себя глубоко несчастной. Американцы долгое время даже не подозревали о том, какие тайны в этой семье скрывались за фасадом благополучия.











Элеонора Рузвельт, 1898



Анна Элеонора Рузвельт родилась в 1884 г. в Нью-Йорке в именитой и богатой семье – ее дядя, Теодор Рузвельт, занимался политикой и в 1901 г. был избран президентом США. Она никогда не была красавицей, но ее положение обеспечивало ей все шансы на удачное замужество. Ее избранником стал дальний родственник, 23-летний Франклин Делано Рузвельт.







Франклин и Элеонора Рузвельт с детьми, 1908



Их свадьба состоялась в 1905 г., и первое время семейная жизнь казалась Элеоноре счастливой. Она родила одну дочь и пятерых сыновей, но круг ее интересов не ограничивался воспитанием детей. В 1910 г. ее муж стал сенатором, и сама она тоже увлеклась политикой и общественной деятельностью. В годы Первой мировой войны Элеонора Рузвельт участвовала в работе Красного Креста, шила одежду для солдат, брала шефство над школами и больницами.







Элеонора Рузвельт с супругом и детьми



Элеонора Рузвельт принимала активное участие в предвыборной кампании супруга. В 1933 г. он стал президентом США, и забот у первой леди прибавилось. Она встречалась с избирателями, отстаивала права чернокожих американцев, выступала за сохранение сухого закона. К концу 1930-х гг. Элеонора Рузвельт обогнала своего супруга по популярности.







Первую леди в народе любили, но осуждали за чрезмерную общественную активность. До нее столь активной политической позиции первые леди никогда не занимали, оставаясь в тени своих супругов. Многие говорили, что больше внимания ей следовало бы уделять семье. Возможно, если бы их отношения с мужем сложились по-другому, то она действительно была бы рада проводить больше времени с родными. Однако их семейная жизнь не заладилась с самого начала.







Элеонора Рузвельт с мужем



Элеонора считала себя гадким утенком и подозревала, что ее привлекательный, статный и элегантный супруг взял ее в жены вовсе не из-за пылких чувств, а из рациональных соображений – с ее помощью он надеялся построить собственную политическую карьеру. Муж относился к ней скорее как к другу и партнеру, рядом с ним она никогда не чувствовала себя привлекательной и желанной женщиной.







Президент США и первая леди



После рождения шестого ребенка врач посоветовал ей опасаться новой беременности, так как это представляло угрозу для ее здоровья, и это стало для Франклина поводом для прекращения с ней интимных отношений. Нельзя сказать, что оба супруга сильно страдали от отсутствия физической близости. Много лет спустя Элеонора призналась дочери, что для нее это было «мучительным бременем, которого не избежать». А Франклина больше интересовали молоденькие помощницы, он заводил одну любовницу за другой, о чем его супруге вскоре стало известно. В 1918 г. они находились на грани развода. Тогда Элеонора узнала о том, что у мужа есть любовница, секретарь Люси Пейдж Мерсер. На пачку любовных писем она наткнулась случайно и, как оказалось, стала последней, кто узнал об измене. Позже своему биографу она призналась: «Земля ушла у меня из-под ног. Весь мир рухнул в одночасье. Я поняла, что какое-то время скрывала от себя истинное положение вещей, и что мне предстоит посмотреть в глаза реальности. Только в тот год я наконец повзрослела».







Тогда Элеонора поставила мужу ультиматум: либо он прекращает отношения с Люси, либо она разведется с ним, что поставило бы под угрозу его политическую карьеру. Конечно, Франклин сделал все, чтобы сохранить брак. С любовницей он не расстался, но их встречи стали тайными и нечастыми. В 1921 г. Франклин после купания в холодной воде тяжело заболел. Врачи поставили страшный диагноз: полиомиелит. Отныне он навсегда был прикован к инвалидному креслу. Элеонора за ним преданно ухаживала и во всем ему помогала. Она считала, что только активная деятельность поможет мужу перебороть психологическую травму. Но даже инвалидность и забота жены не удержали его от очередных измен.







В 1945 г. президент Рузвельт скончался от инсульта. Узнав о его смерти, первая леди сказала: «Я больше сочувствую нашей стране и всему миру, чем себе». Как оказалось, последние дни жизни Франклин провел с Люси Мерсер и умер у нее на руках. Элеонора пережила супруга на 17 лет, и все это время она занималась активной общественной деятельностью и стала представителем США в ООН.







Элеонора Рузвельт и Лорена Хикок



Спустя много лет были обнародованы факты, пролившие свет на другие причины несчастий семьи президента. В 1978 г. опубликовали письма журналистки Лорены Хикок, из которых стало известно, что именно она была настоящей любовью и страстью первой леди. Они познакомились в 1932 г. и с тех пор практически не расставались. У нее даже была своя комната в Белом доме. За 30 лет знакомства Элеонора написала ей более 2300 писем. По воле Лорены после ее смерти они были опубликованы. В них были такие строки: «Я не могу поцеловать тебя, поэтому, засыпая и просыпаясь, целую твои фотографии».







Элеонора Рузвельт и Лорена Хикок



Несмотря ни на что, американцы до сих пор считают Элеонору Рузвельт самой выдающейся женщиной Америки, а Гарри Трумен назвал ее первой леди мира.







Памятник Элеоноре Рузвельт в Нью-Йорке



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