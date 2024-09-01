21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак
Большинство из нас в качестве завтрака в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой, за исключением тех, кто более тщательно следит за чистотой своего питания и на первый приём пищи употребляет кашу. А что если бы мы предложили вам 21 идею приготовления вкуснейших тостов на завтрак, которые зададут нужный тон вашему дню и подзарядят вас до самого обеда?
Тогда то вы точно забудете про привычные скучные бутерброды!
1. Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зёрна граната + оливковое масло
3. Мускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сыр
4. Банан + арахисовое масло + семена чиа
5. Тонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое масло
7. Клубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская соль
8. Ломтики ананаса + творог + кешью
9. Поджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сыр
10. Сушеный инжир + сыр рикотта + кунжут
12. Пюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сок
13. Ломтики груши + сыр рикотта + мед
14. Хумус + измельченный грецкий орех + зёрна граната
15. Пюре из нута + помидор + жареное яйцо
16. Нарезанный финик + сыр фета + миндаль
17. Нарезанные сливы + арахисовая паста + семена льна
18. Яблоко + мед + голубой сыр
19. Соус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базилик
20. Кимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжут
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21. Копченый лосось + огурец + лёгкий сливочный сыр + зелёный лук
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