Самые необычные вещи, обнаруженные службой безопасности в аэропорту

Пистолеты – отнюдь не самая странная вещь, которую службы безопасности порой обнаруживают в багаже путешественников. Еще более безумные примеры ждут вас далее в посте.
Булава
Булава, которую служащие аэропорта Чикаго обнаружили в багаже путешественника в 2013 году, могла бы стать достойным украшением любого исторического фильма: длиной более 30 см, с длинной цепью, она не могла остаться незамеченной при проверке ручной клади.
Стоит только порадоваться за пассажиров этого рейса: вряд ли кому-либо из них понравилось получить булавой по голове в результате падения багажа с полки над головой.
Мягкие игрушки, начиненные оружием
Что может быть хуже проверки службой безопасности в аэропорту? Правильно: проверка во время путешествия с маленькими детьми. И если, складывая коляски и оттаскивая малышей от сканеров, вы проклинаете дотошность служб безопасности, то, возможно, эта история заставит вас умерить свой гнев.
Один из пассажиров в аэропорту штата Род Айленд попытался пронести на борт самолета пистолет, разобрав его на части и начинив ими мягкие игрушки своего ребенка – двух медведей и одного Микки-Мауса. Стоит ли говорить, что находчивого папу тут же задержала полиция, а малыш был весьма удивлен необычному содержимому своих любимцев.
Нож, вмонтированный в ходунки
Казалось бы, пожилые люди (как и маленькие дети) должны пользоваться на проверке безопасности какими-нибудь особыми привилегиями. Но стоит вам лишь поверить в то, что дедушки с тростью совершенно безобидны и неспособны нарушить правила, обязательно найдется какой-нибудь пенсионер-затейник, который попытается протащить на борт самолета нож, вмонтировав его в свои ходунки.
Да-да, именно такая ситуация произошла в аэропорту Нью-Йорка в 2012 году: нож, обнаруженный сотрудниками службы безопасности, был умело прикреплен к ножкам ходунков и напоминал скорее крупный нож для масла – но зачем пассажиру понадобилось проносить его на борт самолета, было все же не ясно.
Трости, несмотря на свою внешнюю безобидность, также ежедневно способствуют провозу контрабанды. Служба безопасности ежегодно конфискует десятки спрятанных в тростях мечей и ножей, замаскированных под невинные тросточки. Мораль: будьте вежливы с пожилыми людьми, уступайте им места в транспорте. Мало ли что.
Сумка с живыми угрями
Сотруднику службы безопасности аэропорта Майами, отвечавшему в тот день за проверку багажа, не позавидуешь: среди чемоданов одного из пассажиров, он обнаружил сумку с живыми угрями, плавающими в воде, а также дюжину пласиковых пакетов с 163 тропическими рыбками, 12 крошечными морскими черепашками, а также кусочками живых кораллов. Все это богатство должно было улететь в Венесуэлу – судя по всему, там незадачливый пассажир собирался открыть мини-акватеррариум.
Жилет самоубийцы
Одним прекрасным утром в марте 2013 года в международном аэропорту Индианаполиса служба безопасности проверяла очередную сумку, которую пассажир решил взять в качестве ручной клади. Представьте себе изумление офицера, когда он извлек из этой сумки не что иное как полностью экипированный жилет самоубийцы — с пластиковыми проводами и карманами, набитыми взрывчаткой.
Как оказалось, владелец находки был «инструктором по использованию взрывчатых веществ», а сам жилет был ненастоящим и лишь походил на те, которыми пользуются террористы-самоубийцы. Вслед за жилетом в сумке инструктора обнаружились 30 электрических спичек, упаковки бертолетовой соли и титановая пыль – крайне взрывоопасное вещество. Вопрос о том, о чем думал пассажир, пытаясь все эти сокровища пронести в качестве ручной клади, остается открытым.
Бензопила
Представьте себе: вы собираетесь в гости к друзьям в другом городе, пакуете чемоданы, и тут они, между делом, спрашивают, не могли бы вы захватить с собой бензопилу – а то их собственная что-то затупилась. «Конечно, без проблем!» — отвечаете вы и упаковываете пилу в чемоданчик – рядом с купальным костюмом и кремом для загара.
Кажется невероятным? Именно бензопилу служба безопасности обнаружила в багаже пассажира в аэропорту Нью-Йорка в 2012 году. Примечательно, что служащих аэропорта обеспокоила не столько сама пила, сколько бензин, которым она была заправлена – очевидно, незаправленную пилу можно совершенно спокойно провозить в самолете.
Оружие, замаскированное под помаду
Красота, как известно, — страшная сила, но некоторые путешественники склонны понимать это буквально, приобретая оружие в виде помады. За одну рабочую неделю в 2012 году служащие аэропортов Вермонта и Огайо конфисковали аж два таких орудия: первое представляло собой 350,000-вольтовый электрошоковый пистолет, а второе – нож с 5-сантиметровым лезвием.
Куски человеческого черепа
Эта история в очередной раз доказывает, как важно внимательно относиться к покупке сувениров во время путешествия в экзотическую страну. Выбрав на местном базаре приглянувшийся вам глиняный горшочек, убедитесь в том, что продавец не хранит в нем человеческие кости – иначе проверка багажа в аэропорту может обернуться для вас неприятным конфузом. Именно это произошло во Флориде в 2013 году.
Невезучий пассажир, в чьем багаже были обнаружены куски человеческого черепа, заявил, что знать не знает, как они появились в его вещах, после чего дежурная проверка багажа плавно переросла в полицейское расследование.
Граната, начиненная марихуаной
Попытка пронести марихуану на борт самолета – наглость. Попытка пронести марихуану на борт самолета, упаковав ее в сумку в виде гранаты – неслыханная наглость. Собственно, поиск наркотиков не входит в обязанности сотрудников службы безопасности, но они были весьма удивлены, обнаружив в багаже одного из пассажиров в аэропорту Денвера гранату, которая к тому же оказалась наполнена «зеленой травообразной субстанцией» (именно так о происшествии написал в блоге один из служащих аэропорта). Мда, возможно, по сравнению с этим попытка спрятать контрабанду внутрь плюшевого медведя – не такая уж плохая мысль.
Пояс целомудрия
Еще до того, как устройства, сканирующие тела пассажиров целиком, были запрещены во многих американских аэропортах (так как правозащитники сравнивали их действие с незаконным обыском), в 2012 году среди находок, обнаруженных с помощью такого сканера, оказался… пояс целомудрия.
Надо сказать, его наличие на одной из пассажирок вызвало у служащих аэропорта некоторое замешательство: случай, прямо скажем, для 21 века не самый типичный. В итоге конфискован интиминый аксессуар не был, так как к контрабанде не относился, да к тому же, его просто невозможно было бы снять – по всем правилам поясов целомудрия, ключа у его обладательницы не было.
