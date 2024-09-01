С нами не соску...
Самые необычные вещи, обнаруженные службой безопасности в аэропорту

Пистолеты – отнюдь не самая странная вещь, которую службы безопасности порой обнаруживают в багаже путешественников. Еще более безумные примеры ждут вас далее в посте.


Булава





Булава, которую служащие аэропорта Чикаго обнаружили в багаже путешественника в 2013 году, могла бы стать достойным украшением любого исторического фильма: длиной более 30 см, с длинной цепью, она не могла остаться незамеченной при проверке ручной клади.

Стоит только порадоваться за пассажиров этого рейса: вряд ли кому-либо из них понравилось получить булавой по голове в результате падения багажа с полки над головой.

Булава аэропорт, вещи, люди






Мягкие игрушки, начиненные оружием





Что может быть хуже проверки службой безопасности в аэропорту? Правильно: проверка во время путешествия с маленькими детьми. И если, складывая коляски и оттаскивая малышей от сканеров, вы проклинаете дотошность служб безопасности, то, возможно, эта история заставит вас умерить свой гнев.
Один из пассажиров в аэропорту штата Род Айленд попытался пронести на борт самолета пистолет, разобрав его на части и начинив ими мягкие игрушки своего ребенка – двух медведей и одного Микки-Мауса. Стоит ли говорить, что находчивого папу тут же задержала полиция, а малыш был весьма удивлен необычному содержимому своих любимцев.

Мягкие игрушки, начиненные оружием аэропорт, вещи, люди





Нож, вмонтированный в ходунки





Казалось бы, пожилые люди (как и маленькие дети) должны пользоваться на проверке безопасности какими-нибудь особыми привилегиями. Но стоит вам лишь поверить в то, что дедушки с тростью совершенно безобидны и неспособны нарушить правила, обязательно найдется какой-нибудь пенсионер-затейник, который попытается протащить на борт самолета нож, вмонтировав его в свои ходунки.

Да-да, именно такая ситуация произошла в аэропорту Нью-Йорка в 2012 году: нож, обнаруженный сотрудниками службы безопасности, был умело прикреплен к ножкам ходунков и напоминал скорее крупный нож для масла – но зачем пассажиру понадобилось проносить его на борт самолета, было все же не ясно.
Трости, несмотря на свою внешнюю безобидность, также ежедневно способствуют провозу контрабанды. Служба безопасности ежегодно конфискует десятки спрятанных в тростях мечей и ножей, замаскированных под невинные тросточки. Мораль: будьте вежливы с пожилыми людьми, уступайте им места в транспорте. Мало ли что.

Нож, вмонтированный в ходунки аэропорт, вещи, люди





Сумка с живыми угрями





Сотруднику службы безопасности аэропорта Майами, отвечавшему в тот день за проверку багажа, не позавидуешь: среди чемоданов одного из пассажиров, он обнаружил сумку с живыми угрями, плавающими в воде, а также дюжину пласиковых пакетов с 163 тропическими рыбками, 12 крошечными морскими черепашками, а также кусочками живых кораллов. Все это богатство должно было улететь в Венесуэлу – судя по всему, там незадачливый пассажир собирался открыть мини-акватеррариум.

Сумка с живыми угрями аэропорт, вещи, люди





Жилет самоубийцы





Одним прекрасным утром в марте 2013 года в международном аэропорту Индианаполиса служба безопасности проверяла очередную сумку, которую пассажир решил взять в качестве ручной клади. Представьте себе изумление офицера, когда он извлек из этой сумки не что иное как полностью экипированный жилет самоубийцы — с пластиковыми проводами и карманами, набитыми взрывчаткой.
Как оказалось, владелец находки был «инструктором по использованию взрывчатых веществ», а сам жилет был ненастоящим и лишь походил на те, которыми пользуются террористы-самоубийцы. Вслед за жилетом в сумке инструктора обнаружились 30 электрических спичек, упаковки бертолетовой соли и титановая пыль – крайне взрывоопасное вещество. Вопрос о том, о чем думал пассажир, пытаясь все эти сокровища пронести в качестве ручной клади, остается открытым.

Жилет самоубийцы аэропорт, вещи, люди





Бензопила





Представьте себе: вы собираетесь в гости к друзьям в другом городе, пакуете чемоданы, и тут они, между делом, спрашивают, не могли бы вы захватить с собой бензопилу – а то их собственная что-то затупилась. «Конечно, без проблем!» — отвечаете вы и упаковываете пилу в чемоданчик – рядом с купальным костюмом и кремом для загара.
Кажется невероятным? Именно бензопилу служба безопасности обнаружила в багаже пассажира в аэропорту Нью-Йорка в 2012 году. Примечательно, что служащих аэропорта обеспокоила не столько сама пила, сколько бензин, которым она была заправлена – очевидно, незаправленную пилу можно совершенно спокойно провозить в самолете.

Бензопила аэропорт, вещи, люди





Оружие, замаскированное под помаду





Красота, как известно, — страшная сила, но некоторые путешественники склонны понимать это буквально, приобретая оружие в виде помады. За одну рабочую неделю в 2012 году служащие аэропортов Вермонта и Огайо конфисковали аж два таких орудия: первое представляло собой 350,000-вольтовый электрошоковый пистолет, а второе – нож с 5-сантиметровым лезвием.

Оружие, замаскированное под помаду аэропорт, вещи, люди





Куски человеческого черепа





Эта история в очередной раз доказывает, как важно внимательно относиться к покупке сувениров во время путешествия в экзотическую страну. Выбрав на местном базаре приглянувшийся вам глиняный горшочек, убедитесь в том, что продавец не хранит в нем человеческие кости – иначе проверка багажа в аэропорту может обернуться для вас неприятным конфузом. Именно это произошло во Флориде в 2013 году.
Невезучий пассажир, в чьем багаже были обнаружены куски человеческого черепа, заявил, что знать не знает, как они появились в его вещах, после чего дежурная проверка багажа плавно переросла в полицейское расследование.

Куски человеческого черепа аэропорт, вещи, люди





Граната, начиненная марихуаной





Попытка пронести марихуану на борт самолета – наглость. Попытка пронести марихуану на борт самолета, упаковав ее в сумку в виде гранаты – неслыханная наглость. Собственно, поиск наркотиков не входит в обязанности сотрудников службы безопасности, но они были весьма удивлены, обнаружив в багаже одного из пассажиров в аэропорту Денвера гранату, которая к тому же оказалась наполнена «зеленой травообразной субстанцией» (именно так о происшествии написал в блоге один из служащих аэропорта). Мда, возможно, по сравнению с этим попытка спрятать контрабанду внутрь плюшевого медведя – не такая уж плохая мысль.

Граната, начиненная марихуаной аэропорт, вещи, люди





Пояс целомудрия





Еще до того, как устройства, сканирующие тела пассажиров целиком, были запрещены во многих американских аэропортах (так как правозащитники сравнивали их действие с незаконным обыском), в 2012 году среди находок, обнаруженных с помощью такого сканера, оказался… пояс целомудрия.
Надо сказать, его наличие на одной из пассажирок вызвало у служащих аэропорта некоторое замешательство: случай, прямо скажем, для 21 века не самый типичный. В итоге конфискован интиминый аксессуар не был, так как к контрабанде не относился, да к тому же, его просто невозможно было бы снять – по всем правилам поясов целомудрия, ключа у его обладательницы не было.

Пояс целомудрия аэропорт, вещи, люди








