Самые необычные вещи, обнаруженные службой безопасности в аэропорту

Нож, вмонтированный в ходунки

Казалось бы, пожилые люди (как и маленькие дети) должны пользоваться на проверке безопасности какими-нибудь особыми привилегиями. Но стоит вам лишь поверить в то, что дедушки с тростью совершенно безобидны и неспособны нарушить правила, обязательно найдется какой-нибудь пенсионер-затейник, который попытается протащить на борт самолета нож, вмонтировав его в свои ходунки.Да-да, именно такая ситуация произошла в аэропорту Нью-Йорка в 2012 году: нож, обнаруженный сотрудниками службы безопасности, был умело прикреплен к ножкам ходунков и напоминал скорее крупный нож для масла – но зачем пассажиру понадобилось проносить его на борт самолета, было все же не ясно.Трости, несмотря на свою внешнюю безобидность, также ежедневно способствуют провозу контрабанды. Служба безопасности ежегодно конфискует десятки спрятанных в тростях мечей и ножей, замаскированных под невинные тросточки. Мораль: будьте вежливы с пожилыми людьми, уступайте им места в транспорте. Мало ли что.