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Почему после вскрытия королевского саркофага погибли 15 археологов


Почему после вскрытия королевского саркофага погибли 15 археологов


В 1973-м группа археологов взялась за вскрытие захоронения короля Казимира IV Андрея Ягеллона в Польше. Ученые хотели убедиться в целостности останков после событий Второй мировой войны. После эксгумации, проведенной с разрешения местного кардинала, стали происходить мистические явления. Один за другим гибли участники раскопок. «Разрушитель этой работы будет проклят» - такая надпись обнаружилась в королевской крипте. Это и стало поводом для рождения легенды о «проклятии Ягеллона». Вскоре причина загадочных смертей была установлена.

Что завещал Казимир потомкам




Изображение изначального вида захоронения. /Фото: upload.wikimedia.org


Изображение изначального вида захоронения. /Фото: upload.wikimedia.org


Казимир IV Андрей Ягеллон остался в истории Великим Литовским князем и королем Польши середины 15 века. При этом деятельном правителе Польша одолела в Тринадцатилетней войне тевтонских рыцарей, вернув себе Померанию. По результатам баталий династия Ягеллонов получила титул ведущего в Европе королевского дома. Казимир IV славился неприятием аристократии и укреплением в жизни государства парламента и сената. Его яркое правление отмечено эпохой «новых монархий» Западной Европы, а одним из триумфом считается подчинение польской короне Пруссии. Во главе с Казимиром Польша серьезно обозначила себя на европейской арене, став важным игроком на международной площадке. Торговля крепла благодаря спросу на сырье и полуфабрикаты, разрастались ремесла, развивалась добыча полезных ископаемых. За свои достижения король удостоился высокой награды от лица английского ордена - Подвязки (KG), являвшейся высшим рыцарским орденом.

Еще при жизни Казимир IV Андрей Ягеллон распорядился высечь в своей гробнице предостерегающую надпись о том, что посягнувшего на его могилу настигнет смертельное проклятие. После смерти останки Казимира IV и его супруги Елизаветы захоронили в краковской часовне Замка Вавель. После активных военных событий Второй мировой историки засомневались в сохранности исторического объекта. Тогда католический архиепископ Кароль Войтыла (в будущем Папа Иоанн Павел II) благословил группу опытных ученых на раскопки.

Вскрытый саркофаг и гибель ученых


Вскрытие саркофага происходило с благословения архиепископа Кароля Войтылы.

Вскрытие саркофага происходило с благословения архиепископа Кароля Войтылы.

 

13 апреля 1973-го группа из 15 исследователей взялась за дело. Сначала археологи решили действовать осторожными методами, пробурив метровую стену погребальной камеры. Но образовавшегося отверстия не хватало для необходимого обзора, и тогда ученые решили удалить один из стенных блоков. После некоторых усилий вход в усыпальницу был свободен. Профессиональное любопытство торопило археологов осмотреть королевскую могилу, и лишь один из членов группы полушутливо предостерег коллег, напоминая о трагических раскопках захоронения Тутанхамона. Первым в погребальную камеру ступил Стефан Валье, за ним последовал Станислав Козел.

Взору археологов предстала хаотичная картина: полусгнивший гроб распался на части, а вокруг были разбросаны человеческие кости. Судя по тому, что на видном месте лежали драгоценные королевские регалии и фрагмент меча, исследователи поняли, что они являются первыми посетителями крипты.

15 ученых несколько часов оставались внутри камеры, после чего всех их поразила жуткая головная боль и сердечные отклонения, у некоторых наблюдалось нарушение координации движений. Один из микробиологов и вовсе лишился чувств, после чего несколько дней не мог спать. С научной точки зрения вся симптоматика свидетельствовала о сильном отравлении. Но уже на следующие сутки случились первые смерти. Сначала умерли эксперты, непосредственно работавшие с останками короля. В течение года не стало еще трех участников исследований: летом 1974-го от инсульта скончались Феликс Дончак, инженеры Стефан Валье и Казимир Гурляк. Через год разрыв аневризмы унес жизнь Яна Мырляка. В общей сложности к 1983-му от всевозможных болезней умерли все 15 ученых. Так и появилась легенда о «проклятии Ягеллона».

Научное объяснение «проклятий»


В деле «проклятия Ягеллона» победила наука. /Фото: i.sunhome.ru

В деле «проклятия Ягеллона» победила наука. /Фото: i.sunhome.ru

 

Но жила эта мистическая версия недолго. В дело вмешалась наука, развеяв все мифы. Изначально эксперты заподозрили виновником произошедшего смертоносный вирус, который мог веками жить в саркофаге. Еще одним предположением выступали заложенные в мумию токсичные вещества или яды. Ученые допускали, что такой подход отпугивал любителей поживиться королевскими драгоценностями, защищая могилы от вандалов. Кроме того, в древние гробницы могли проникать радиоактивные элементы. Смешиваясь в тесных помещениях с пылью, эти вещества в высоких концентрациях попадали в легкие исследователей, приводя к развитию лучевой болезни.

Точку в «проклятом» вопросе поставил научный эксперимент. Микробиолог Болеслав Смык решил взять пробы с костей покойного Казимира. Первоначально этот шаг не дал никаких результатов, но ученые на какое-то время оставили материал в термостате. И уже через несколько месяцев весь научный мир облетела сенсация: на исследуемом материале выросли колонии бактерий и плесень. Агентство «Франс Пресс» сообщало, что в захоронении удалось открыть бактерии, до этого дня не известные современной науке. Участвовавшие в эксперименте исследователи подтвердили, что микроорганизмы, выявленные внутри погребальной камеры короля Казимира IV, более 5 веков оставались в состоянии анабиоза. Именно это и стало причиной череды смертей среди участников раскопок. Плесень содержала в своем составе смертельно опасное органическое соединение - афлатоксин. Из ряда биологических ядов именно этот аналог признан наиболее мощным канцерогеном в настоящее время. Высокие дозы афлатоксина вызывают в печени необратимые поражения, неизбежно приводя к смерти в считанные дни. Более низкие концентрации постепенно подавляют всю иммунную систему, повреждая ДНК и активируя онкогены. В результате смерть человека лишь несколько откладывается, наступая от развития онкологии.

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Почему после вскрытия королевского саркофага погибли 15 археологов

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Почему после вскрытия королевского саркофага погибли 15 археологовПодписаться на мой Instagram
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