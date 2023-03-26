Какая официальная зарплата была у вождей Советского Союза

вопрос о зарплате лидеров такой страны интересовал и продолжает интересовать многих / Фото: moimir.org

1. В. И. Ленин

По дошедшей до нашего времени информации, Владимир Ильич имел зарплату 500 руб. в месяц / Фото: news.myseldon.com

2. И. В. Сталин

Иосиф Виссарионович получал маленькую зарплату – всего 225 руб. / Фото: m.fishki.net

3. Н. С. Хрущев

Хрущев назначил себе оклад в сумме 8 000 руб. / Фото: history.com.ru

4. Л. И. Брежнев

зарплата Брежнева не превышала 800 руб., но он получал еще и Ленинскую премию – дополнительные 25 000 руб. / Фото: kartinkin.com

5. Ю. В. Андропов

Генсек Юрий Андропов снова начал получать 800 руб. / Фото: russian7.ru

6. К. У. Черненко

Константин Устинович имел зарплату в размере 1500 рублей / Фото: pinterest.ru

7. М. С. Горбачев

Официальный оклад у Михаила Сергеевича был небольшой – 500 руб. / Фото: svoboda.org