Какая официальная зарплата была у вождей Советского Союза

СССР был единственным или почти единственным государством, где человек из народа мог занять место в самых верхах, стать одним из наиболее влиятельных людей не только в конкретной стране, но и во всем мире. Конечно же, вопрос о зарплате лидеров такой страны интересовал и продолжает интересовать многих.
вопрос о зарплате лидеров такой страны интересовал и продолжает интересовать многих / Фото: moimir.org
1. В. И. Ленин
По дошедшей до нашего времени информации, Владимир Ильич имел зарплату 500 руб. в месяц / Фото: news.myseldon.com
По дошедшей до нашего времени информации, Владимир Ильич, возглавлявший правительство России, которое называлось Совет народных комиссаров, имел зарплату 500 руб. в месяц.
К слову сказать, согласно установленной в 1919 г. минимальной оплате в Москве, эта сумма была на сто рублей меньше. Рабочий по закону не мог получать зарплату ниже 600 руб. Максимальная заработная плата административных и технических работников составляла не более трех тысяч рублей.
20.09.1919 г. Ленин в декларации о своих доходах указал, что за 1918 г. его доход в целом был равен 27 049 руб. Кроме зарплаты в Совнаркоме он являлся главой Совета рабочей и крестьянской обороны, получал за написанные им сочинения и статьи гонорары, являлся членом ВЦИК.
Гражданская война повлекла за собой гиперинфляцию, и эта сумма была очень маленькой в тех условиях. Чтобы понимать, следует учесть стоимость некоторых продуктов в столице в то время: соль – 18 тыс. руб. за 1 пуд, мука – 10 тыс. руб. за 1 пуд., хлеб – 260 руб. за 1 фунт, картофель – 95 руб. за 1 фунт.
Конечно, на периферии продукты стоили раз в десять-пятнадцать дешевле, но люди многое себе не могли позволить. Везде были нищета, голод, наблюдался рост преступности. Кстати, дополнительных выплат и премий главе государства тогда не полагалось, как и одежды с продуктами на бесплатной основе.
2. И. В. Сталин
Иосиф Виссарионович получал маленькую зарплату – всего 225 руб. / Фото: m.fishki.net
В самом начале своей политической деятельности, как в случае и с другими партийцами, Иосиф Виссарионович получал маленькую зарплату – всего 225 руб. Ближе к 1930 г. оклад увеличился до 500 руб. В тот промежуток времени средняя заработная плата была 300 руб.
Уже в 1936 г. Сталин поднял оклад Генсекретаря до суммы 1 200 руб. в месяц. Тогда он имел самую высокую в государстве зарплату. В 1947 г. была проведена денежная реформа, после которой оклад вождя СССР вырос до 10 000 руб. при средней заработной плате 1 000 руб. Хотя по сути он в принципе не нуждался в зарплате, так как был на полном государственном обеспечении.
3. Н. С. Хрущев
Хрущев назначил себе оклад в сумме 8 000 руб. / Фото: history.com.ru
Как вспоминал сам Никита Сергеевич, на своем высоком посту поначалу материально он был обеспечен хуже, чем тогда, когда работал обычным слесарем. Тогда не допускалось и мысли, что у коммуниста могла бы быть своя дача, высокая заработная плата и другие привилегии.
Но на должности генсека все изменилось. Хрущев назначил себе оклад в сумме 8 000 руб. Конечно, это было меньше, чем получал Сталин, но значительно больше, чем зарабатывали обычные люди. После того, как в 1961 г. прошла очередная денежная реформа, он начал получать 800 руб.
4. Л. И. Брежнев
зарплата Брежнева не превышала 800 руб., но он получал еще и Ленинскую премию – дополнительные 25 000 руб. / Фото: kartinkin.com
К тому моменту, как во главе государства стал Леонид Ильич, скромность, равенство и прочие идеи уже отошли на второй план и о них начали забывать. Официальная зарплата Брежнева не превышала 800 руб., но он получал еще и Ленинскую премию – дополнительные 25 000 руб.
Инженер же в то время получал 150-300 руб., учителя – 140 руб., а медсестры вообще 80 руб. Что касается продуктовой средней корзины, то она была 40 руб. Плюс ко всему Брежнев получал и гонорары за свои произведения. Тираж «Возрождения», «Целины» и «Малой земли» был 15 000 000 экземпляров каждого. Такого масштаба не достиг ни один из писателей не только страны, но и планеты.
Точную сумму дохода назвать не получится, но она составляла не просто тысячи рублей, а сотни тысяч. Но и этого было мало. Ближе к 1974 г. Брежнев увеличил свою официальную зарплату и стал получать 1300 руб., а еще спустя четыре года – около полутора тысяч. Естественно, в его гараже стояли не один десяток дорогих машин.
5. Ю. В. Андропов
Генсек Юрий Андропов снова начал получать 800 руб. / Фото: russian7.ru
Ранее возглавлявший КГБ, он назначил и себе и приближенным к нему лицам зарплаты поскромнее. Генсек снова начал получать 800 руб. Но и Юрий Владимирович занимался активным распространением собственных книг, а это дополнительные 12 000 руб.
6. К. У. Черненко
Константин Устинович имел зарплату в размере 1500 рублей / Фото: pinterest.ru
Константин Устинович возглавлял СССР с 13.02.1984 г. по 10.03.1985 г. и имел зарплату в размере полторы тысячи рублей. Кроме этого он еще и партийные деньги утаивал. Точных сумм никто не знает.
7. М. С. Горбачев
Официальный оклад у Михаила Сергеевича был небольшой – 500 руб. / Фото: svoboda.org
Последний глава Советского Союза был знатным взяточником. За ряд действий, таких как предоставление территорий государства ближайшим странам, торговые сделки и прочее он получил не 1 000 000 долларов, а десятки.
Административная деятельность уже тогда была постоянным и богатым источником денег. А вот официальный оклад у Михаила Сергеевича был небольшой – 500 руб., как у Владимира Ильича в свое время. Перед тем, как Советский Союз распался, он был увеличен до трех тысяч.
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