Свекольные, рыбные, мясные: 7 рецептов аппетитных котлет

Каждая хозяйка порой задается вопросом, что же приготовить покушать, чтобы не тратить много средств и времени. Для этого существует универсальный ответ на все случаи жизни – конечно же, котлеты! Из каши, овощей, корнеплодов и недорогого мяса – то, что нужно, если хочется внести желанное разнообразие.
1. По-киевски
Котлеты по-киевски. \ Фото: eatsmarter.com.
Традиционный рецепт этих котлет достаточно долгий и утомительный, а потому, если вам нравится блюдо по-киевски, обязательно попробуйте этот облегченный вариант, который не заставит вас стоять долго у плиты!
Ингредиенты:
• Филе куриное – 4 шт;
• Сыр сливочный – 55 г;
• Хлеб – 80 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Масло сливочное – 30 г;
• Петрушка – половина пучка;
• Соль, перец.
Котлеты с начинкой. \ Фото: fr.rbth.com.
Способ приготовления:
• Промыть мясо;
• Сделать надрез-карман на каждом филе;
• Вставить в кармашек по кусочку сыра;
• Прижать зубочистками;
• Смазать противень;
• Выложить на него филе;
• Промыть и нашинковать зелень;
• Переломить хлеб на крошки;
• Соединить с зеленью, яйцом, специями;
• Залить мягким сливочным маслом;
• Получившуюся смесь разделить;
• Нанести на каждый кусочек мяса;
• Печь полчаса при 190 градусах до румяности.
2. Свекольные
Свекольные котлеты. \ Фото: dinedelicious.in.
Свекла – отличный вариант начинки не только для салата, но и непосредственно для котлет. К тому же, они получаются красивого, нежно-бордового цвета, что порадует гостей и детишек.
Ингредиенты:
• Свекла – 5 шт;
• Яйцо – 2 шт;
• Лук – 2 шт;
• Мука – половина стакана;
• Изюм или орехи – половина стакана;
• Соль, перец;
• Сухари;
• Кунжутные зерна.
Котлеты из свеклы. \ Фото: wordpress.com.
Способ приготовления:
• Отварить или запечь свеклу до полной готовности;
• Залить изюм теплой водой;
• Снять шелуху с лука;
• Нашинковать;
• Обжарить на масле до румяности;
• Снять шкурку со свеклы;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Удалить сок;
• В свеклу добавить зажарку, вбить яйцо;
• Следом всыпать муку с изюмом;
• Посолить;
• Перемешать до однородности;
• Влажными руками сформировать котлеты;
• Обжарить до готовности с двух сторон;
• Перед подачей сдобрить кунжутными семенами.
3. Рыбные
Рыбные котлеты. \ Фото: breakingbangla.com.
Котлеты из рыбного филе станут отличной альтернативой свиным или куриным. К тому же, можно выбрать любой вид рыбы – от минтая до более дешевых вариантов.
Ингредиенты:
• Апельсины – 2 шт;
• Рыбное филе – 705 г;
• Лук – 2 шт;
• Белок – 1 шт;
• Редис – пучок;
• Лимон – 1 шт;
• Чили – 1 шт;
• Масло оливок – 3 ст.л;
• Сухари;
• Соль, перец.
Котлеты из рыбы. \ Фото: bestcheaprecipes.com.
Способ приготовления:
• Нарезать филе кубиками;
• Натереть лимон на тёрку;
• В чашу блендера засыпать филе;
• Добавить цедру;
• Очистить и накрошить лук;
• Всыпать следом;
• Залить белок;
• Добавить пару столовых ложек сухарей;
• Сдобрить специями;
• Перебить до однородности;
• Руками сформировать котлетки;
• Макнуть в оставшиеся сухари;
• Жарить до румяности на масле с двух сторон;
• Смазать форму;
• Выложить котлеты;
• Печь в духовке пять-семь минут при 200 градусах;
• Очистить апельсин;
• Разделить на дольки;
• Промыть редиску;
• Нарезать слайсами;
• Промыть и нарезать чили;
• Сдобрить маслом и специями;
• Подавать вместе с котлетами.
4. Чечевичные
Котлеты из чечевицы. \ Фото: recipepes.com.
Если хочется поэкспериментировать на кухне, обязательно попробуйте приготовить котлеты из чечевицы. Сытные и ароматные, они хорошо подходят в качестве перекуса или блюда, которое можно взять с собой на работу.
Ингредиенты:
• Чечевица – 155 г;
• Лук – 1 шт;
• Чили – 1 шт;
• Томаты вяленые – 45 г;
• Маслины – 45 г;
• Амарант – 105 г;
• Масло оливок – 3 ст.л;
• Горчица зернами – четверть столовой ложки;
• Петрушка – пучок;
• Сухари.
Для соуса:
• Авокадо – 2 шт;
• Масло из кунжута – 2 ст.л;
• Сок лимона – 2 ст.л;
• Соль, перец.
Чечевичные котлеты. \ Фото: dinnerwithjess.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу с амарантом пересыпать в кастрюлю;
• Залить прохладной водой, покрывая полностью;
• Дать закипеть;
• Томить пятнадцать-двадцать минут;
• Процедить;
• Выложить в миску и дать охладиться;
• Масло прогреть на сковородке;
• Очистить и нашинковать лук;
• Обжарить до румяности;
• Дать остыть;
• Добавить к каше;
• Перемешать;
• Накрошить чили, всыпать следом;
• Добавить оливки с томатами;
• Влить горчицу;
• Нашинковать и добавить зелень;
• Посыпать приправами и сухарями;
• Перемешать;
• Влажными руками сделать несколько котлет;
• Обжарить на масле до румяности с двух сторон;
• Очистить авокадо и вытащить мякоть;
• Промять ложкой;
• Залить маслом кунжута и соком цитруса;
• Приправить;
• Полить котлеты перед подачей.
5. Морковные
Котлеты из морковки. \ Фото: etete.acasa.ro.
Приятной альтернативой мясу станут морковные котлеты, поскольку ингредиенты для них можно найти на каждой кухне. Понадобится всего лишь несколько морковок и сладкие, спелые яблоки.
Ингредиенты:
• Морковь – 4 шт;
• Яблоко – 2 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Молоко – 130 мл;
• Манка – 2 ст.л;
• Масло сливочное – 55 г;
• Соль, сахар;
• Сухари.
Морковные котлеты. \ Фото: cookinglight.com.
Способ приготовления:
• Промыть морковь;
• Натереть на средней тёрке;
• Вымыть яблоки;
• Удалить кожуру и семена;
• Накрошить кубиком;
• Сдобрить сковороду маслом;
• Всыпать морковь;
• Томить около пяти-семи минут;
• Влить молоко;
• Готовить ещё пару минут;
• Всыпать яблоки;
• Добавить манку и специи;
• Томить около трёх минут, постоянно помешивая;
• Снять с огня;
• Дать остыть;
• Влить яйцо и перемешать;
• Влажными руками сформировать котлетки;
• Макнуть в сухари;
• Обжарить с двух сторон до румяности.
6. Из перловки
Котлеты из перловки. \ Фото: pinterest.de.
Перловая каша – далеко не то, что нравится всем. Однако её можно приготовить так, чтобы все попросили добавки. К примеру, добавить её в качестве начинки к котлетам.
Ингредиенты:
• Каша перловая отварная – 255 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 2 шт;
• Зелень – пучок;
• Крахмал – 25 г;
• Сухари.
Перловые котлеты. \ Фото: mix-and-stir.com.
Способ приготовления:
• Очистить и нашинковать лук;
• Морковь промыть;
• Натереть на средней терке;
• Лук с морковью обжарить до румяности;
• В перловку добавить зажарку;
• Всыпать крахмал и сухари;
• Перемешать до однородности;
• Сдобрить специями;
• Ввести зелень;
• Накрыть пленкой;
• Дать постоять в холоде около часа;
• После сформировать влажными руками котлетки;
• Обжарить на масле до румяности.
7. Фасолевые
Котлеты из фасоли. \ Фото: foodji.in.
Блюда из фасоли ценятся за свои оригинальные вкусовые качества. А потому, если дома есть несколько горстей фасоли, лежащей без дела, пустите её на приготовление сытных котлеток.
Ингредиенты:
• Фасоль – 255 г;
• Картошка – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Мука – 2 ст.л;
• Соль, перец;
• Зелень.
Фасолевые котлеты. \ Фото: onegreenplanet.org.
Способ приготовления:
• Фасоль промыть;
• Залить тёплой водой на ночь;
• Слить воду;
• Отварить до полной готовности;
• Картошку промыть;
• Отварить, сняв шкурку;
• Добавить к фасоли;
• Промыть и нашинковать лук;
• Всыпать следом;
• Сдобрить солью;
• Пропустить через мясорубку или блендер;
• Влажными руками сформировать котлеты;
• Макнуть в муку и сухари;
• Жарить с двух сторон до румяности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии