Полезный способ использования морковной ботвы

Не спешите выбрасывать морковную ботву после сбора урожая или же отправлять её в компост. Сделайте из неё полезный, вкусный чай лучше чёрного байхового!

Такой чай пили ещё в военное время: он восстанавливает, даёт витамины и полезные вещества зимой.







Ботву промойте и просушите. Нарежьте некрупно.







Затем руками хорошенько помните, чтобы ботва дала немного сока и ферментировалась.







Плотно утрамбуйте, накройте тарелкой и грузом. Оставьте на 2-3 часа. Это нужно для процесса ферментации.







Затем нужно быстро высушить ботву. Сделать это легче всего в духовке при небольшой температуре (до 150 градусов) или в сушилке. Такой чай — лечебный, у него есть приятный вкус моркови.







Если вы хотите получить именно чай похожий на чёрный, то разложите подсушенную ботву на противень и поджарьте в духовке при 150 градусах. Ботва должна слегка прихватиться коричневым цветом — сразу доставайте, иначе пересушите. Такой чай хранится и готовится как обычный, его можно пить каждый день. От чёрного отличается только цветом: морковный чай более светлый, но не менее вкусный!







Подробнее о том, как сделать чай из морковной ботвы, смотрите в видео ниже:



