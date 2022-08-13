7 самых любопытных и удивительных скульптур Чехии

Статуя Святого Вацлава – древнего короля Чехии. | Фото: fresher.ru.

1. Висящий человек, Прага

То, что выглядит как попытка самоубийства - на самом деле статуя Зигмунда Фрейда. | Фото: praga-praha.ru.

2. Младенцы на Жижковской телебашне, Прага

Жуткие младенцы Черни ползают по знаменитой Жижковской телевизионной башне. | Фото: atlasobscura.com.

3. «Писающие мужчины», Прага

Эти двое мужчин напишут любое СМС. | Фото: atlasobscura.com.

4. Статуя Святого Вацлава на мертвой лошади, Прага

Статуя Святого Вацлава – древнего короля Чехии. | Фото: atlasobscura.com.

5. Статуя Святой Вильгефортис, Прага

Странная и увлекательная история о Вильгефортис совершенно не соответствует действительности, и этой бородатой дамы никогда не существовало. | Фото: atlasobscura.com.

6. Чертовые головы, Желизы

Чертовые головы уже полтора века ждут путешественников. | Фото: atlasobscura.com.

7. Колонна Пресвятой Троицы, Оломоуц

Богато украшенная колонна возведена, чтобы отпраздновать избавление от эпидемии чумы. | Фото: atlasobscura.com.