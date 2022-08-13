7 самых любопытных и удивительных скульптур Чехии

Статуя Святого Вацлава – древнего короля Чехии. | Фото: fresher.ru.
В Чехии находятся одни из самых странных статуй в мире. Не удивительно, ведь Прага является родиной скандально знаменитого скульптора Давида Черни (David Černý). Его провокационные произведения снискали признание во всем мире. Кроме захватывающих дух шедевров Черни, Чехия полна причудливых статуй, которые обязательно заставят остановиться и подумать.
1. Висящий человек, Прага
То, что выглядит как попытка самоубийства - на самом деле статуя Зигмунда Фрейда. | Фото: praga-praha.ru.
Человек, висящий над одной из мощеных улиц в Старом городе Праги - это зрелище для прохожих. Они обеспокоены тем, что человек собирается упасть. Не стоит бояться, это просто статуя Зигмунда Фрейда. Как и многие из работ Давида Черни, скульптура намеренно провокационна и поразительно реалистична, особенно на расстоянии. Работа выставлялась в разных городах, от Лондона до Чикаго, но теперь вернулась в Прагу, на старую узкую улочку. В результате, прохожие отводят взгляд от древних окрестностей и смотрят вверх, чтобы задуматься над будущим.
2. Младенцы на Жижковской телебашне, Прага
Жуткие младенцы Черни ползают по знаменитой Жижковской телевизионной башне. | Фото: atlasobscura.com.
Гигантские металлические младенцы ползают по самой высокой в стране Жижковской телебашне. Черни временно установил 10 ползающих младенцев в 2000 году. Но они остались здесь вследствие высокой популярности у туристов. С земли дети кажутся крошечными, но на самом деле они почти два метра в высоту. У них очень мрачные лица - это лица не людей, а безликих роботов. Башенные дети стали одним из самых ярких и запоминающихся произведений Черни в искусстве.
3. «Писающие мужчины», Прага
Эти двое мужчин напишут любое СМС. | Фото: atlasobscura.com.
Чувство юмора Черни наиболее всего проявилось в скульптуре писающих мужчин у музея Франца Кафки в Праге. Скульптура состоит из двух бронзовых мужчин. Их бедра роботизированы и движутся так, что струйкой воды выводят по буквам слова или целые фразы. Любой желающий может отправить СМС, которое будет написано скульптурами.
4. Статуя Святого Вацлава на мертвой лошади, Прага
Статуя Святого Вацлава – древнего короля Чехии. | Фото: atlasobscura.com.
Свисающий с потолка дворца Люцерн в Праге, древний король торжественно сидит на перевернутой, мертвой лошади. работа «Конь» Черни является пародией на знаменитую скульптуру Святого Вацлава - величественного всадника на гордом коне. Ее можно увидеть на соседней площади.
5. Статуя Святой Вильгефортис, Прага
Странная и увлекательная история о Вильгефортис совершенно не соответствует действительности, и этой бородатой дамы никогда не существовало. | Фото: atlasobscura.com.
Согласно легенде о Вильгефортис, отец обещал выдать ее за языческого царя. Благочестивая девушка, не желая иметь ничего общего с язычником, приняла обет безбрачия и молились за чудо, которое произошло в виде появившейся бороды. Царь увидел бороду и сразу же отказался от брака. В порыве гнева отец Вильгефортис распял ее. Эта странная и увлекательная история совершенно не соответствует действительности. На самом деле это статуя Иисуса в платье, работа средневекового монаха. В то время образ Иисуса часто изображали таким образом. Эта практика была прекращена в пользу набедренной повязки, которую мы привыкли видеть сегодня. Тем не менее, история Вильгефортис живет с деревянной резьбой 11-го века, вдохновляя многих угнетенные и несчастно замужних женщин по всему миру.
6. Чертовые головы, Желизы
Чертовые головы уже полтора века ждут путешественников. | Фото: atlasobscura.com.
Тревожное зрелище ждет туристов, изучающих леса около деревеньки Желизы. Два огромных демонические лица, вырезанные из местного камня, встречают их пустыми глазами. Созданные Вацлавом Леви в середине 19 века, девятиметровые каменные головы известны как Čertovy Hlavy или «Чертовые головы» и стали местной достопримечательностью в течение нескольких поколений. По окрестным лесам разбросаны другие скульптурные работы Леви, вырубленные в песчанике. Они немного пострадали от разрушительного времени и погодных условий. Лица Чертовых голов стали чуть менее отчетливыми, но не менее тревожными.
7. Колонна Пресвятой Троицы, Оломоуц
Богато украшенная колонна возведена, чтобы отпраздновать избавление от эпидемии чумы. | Фото: atlasobscura.com.
Строившаяся с 1716 до 1754 года местными архитекторами, колонна Святой Троицы была отмечена ЮНЕСКО в 2000 году, и внесена в список всемирного наследия как «одно из самых выразительных произведений центрально-европейского барокко». Колонна 35-метровой высоты была возведена в качестве жеста благодарности от переживших эпидемию чумы. Памятник настолько велик, что в его основании поместилась часовня. Он является предметом гордости для чешского народа.
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