«Позирующие»: Фотопроект о любви и простых людях, которые живут в Москве и Подмосковье

Портретные снимки советского фотографа Владимира Жарова.
Фотопроект «Позирующие» - это история про людей из Москвы из Подмосковья. Все фотографии были сделаны в период с 1987 по начало 1990-х. Снимки чёрно-белые, а персонажи простые и при этом очень колоритные. Авто проекта - проекта Владимир Жаров. Он родился в 1973 году, взял в руки фотоаппарат в 10 лет и уже никогда с ним не расставался. Был фотокорреспондентом в «Московском комсомольце», «Московских новостях», «Коммерсанте», снимал для журналов «Штерн», «Фокус», «Форбс».
«Позирующие – это про любовь, – говорит автор проекта Владимир Жаров. – Любовь – затёртое слово, странное и противоречивое чувство, но почему-то именно она наполняет мою жизнь смыслом. Вот поэтому это про любовь. Да и другие мои карточки тоже».
1. «Позирующий»
2. «Простота и минимализм»
СССР, Москва, 1987 год.
3. Портретный снимок
Чувственное восприятие снимка.
4. Работница завода
У станка. Московская область, 1987 год.
5. Шофёр
Ямал, 1991 год.
6. Колхозник
Московская область, 1990 год.
7. Проходная
Рабочий завода. СССР, Москва, 1989 год.
8. На производстве
СССР, Москва, 1990 год.
9. Мужчина с матрешкой
СССР, Московская область, 1987 год.
10. Военнослужащие
Уборка территории. СССР, Москва, 1988 год.
11. Неформалы
Представители молодёжного движения. СССР, Москва, 1990 год.
12. У бюста Ленина...
Почётное дежурство. СССР, Москва, 1988 год.
13. В типографии...
На работе. СССР, Московская область, 1988 год.
14. Инвалид
После операции... СССР, Москва, 1987 год.
15. Эмоциональные танцы
Хорошее настроение. СССР, Московская область, 1990 год.
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