Как защититься от кражи Wi-Fi и что делать, если уже взломали

Что делать и как быть.

Кому может быть нужен ваш Wi-Fi?

Кто все эти злые люди.

Как это происходит?

Каким образом так вообще делают.

Как выявить факт воровства интернета?

Сделать это легко.

Поможет панель администратора.

Как защититься от взлома?

Можно защититься от взлома.

Как быть, если уже взломали?

Важно уметь определять адреса.

А вот как сбросить настройки.

Печальная данность такова, что в наши дни есть очень много хакеров-энтузиастов, которые не прочь поживиться чьим-то интернетом. Большинство при этом рассчитывает просто получить бесплатный трафик. Однако есть и те , кто могут использовать доступ к чужому Wi-Fi для свершения своих темных дел.Самый безопасный случай – это когда Wi-Fi воруют те, кто просто не хочет платить за интернет. Сегодня, когда царят безлимитные тарифы, потери нескольких мегабайт трафика чаще всего никто не замечает. Но есть варианты похуже.Роутер могут взломать для кражи личных данных , поиска уязвимостей в гаджетах для дальнейшего получения доступа к банковским картам и переписке.Взламывают Wi-Fi точно так же, как и все остальное – перебором пароля или специальными программами. Последние, хакеры или достают в интернете, или создают своими руками. Для подбора пароля специальных навыков, кроме умения пользоваться поисковиком и хорошо работающей головы не нужно.Первый и наиболее очевидный признак того, что интернет воруют – падение его скорости.Современные браузеры также могут начать показывать оповещения в духе «Мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети». Но все это не точно, ведь скорость могла упасть и из-за провайдера, а также неполадок в работе самого устройства. Лучше всего заглянуть в администраторскую панель.Второй способ – это «админка». Веб-страница при помощи которой осуществляется управление роутером – вот то, что позволит точно выявить факт кражи. Доступ к этой странице пользователю предоставляют при подписании договора с провайдером. Если доступ забыт или потерян, то узнать его вновь можно через техподдержку.Для того, чтобы попасть на страницу, следует вбить в строку браузера IP-адрес роутера. Чаще всего это выглядит как 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Впрочем, адрес можно просто посмотреть на крышке устройства. Также, можно указать хостнейм. Чаще всего это что-то универсальное в духе «routerlogin.net».Оказавшись в администраторской панели, ищем список устройств, подключенных к данному роутеру. Сделать это можно в списке DHCP-клиентов. Но не все подключаются при помощи данного протокола. Посмотреть подключенные к модему по Wi-Fi гаджеты можно в разделе «Беспроводная сеть» («Wireless») - « Статистика беспроводного режима» или «Активные устройства». Также можно заглянуть в пункты «Список устройств», «Клиенты», «Доступные устройства» или «Подключенные устройства».Третий способ выявить факт взлома – установить отдельное ПО, которое будет показывать все устройства подключенные по Wi-Fi. Таких программ существует достаточно много. Например, Who Is On My WiFi или Wireless Network Watcher . Для того, чтобы защититься от взлома, в первую очередь, следует сменить стандартный пароль, на что-нибудь более креативное и сложное. Лучше всего использовать комбинации из нескольких коротких слов.Помимо этого следует выбрать протокол шифрования. Это особый вид защиты, который не позволяет посторонним подключаться к роутеру. Лучше всего использовать протоколы WEP и WPA или алгоритм TKIP. Еще есть протокол WPA2 с алгоритмом AES. Выбрать подходящий протокол можно в меню беспроводного соединения в разделе «Защита» или «Шифрование».Можно создать список «белых» MAC-адресов с устройствами, которым разрешено подключение к вашей сети. Однако такая защита подойдет только от хакеров-дилетантов. Специалисты чаще всего умеют определять MAC.Наконец, не стоит пренебрегать психологическим воздействием. Переименуйте свою сеть в «Satana666», «с:\troyan.exe», «Я от тебя беременна », «13 черных кошек» и так далее. Матерых хакеров такие названия разве что повеселят, однако любителей бесплатного интернета из числа дилетантов могут и отпугнуть.Если факт взлома подтвержден, то прежде всего следует внести MAC-адрес хакера в черный список. Искать этот адрес следует в списке подключенных к роутеру устройств. Создается черный список в меню «Беспроводная сеть» в разделе для фильтрации. Однако, прежде, чем это сделать проверьте собственные адреса. На всякий случай.Для того, чтобы узнать свой адрес на Windows нажимаем клавиши Win и R для вызова командной строки. Вводим туда команду «ipconfig /all» и жмем «Ок». В появившемся списке подключений ищем пункт «Физический адрес».Для того, чтобы сделать это же на Android следует зайти в «Настройки» - «О телефоне» или «О планшете». Там найти раздел «Сведения об аппаратном оборудовании» или «Общая информация». Смотрим строку «MAC-адрес Wi-Fi» . Наконец, пользователям iOS нужно перейти «Настройки» - «Основные» - «Об устройстве» и посмотреть строку «Адрес Wi-Fi».Существует еще один способ. Экстремальный. При его использовании все настройки роутера слетят до заводских параметров. Однако, сброс настроек роутера может дать драгоценное время для смены логина и пароля. Осуществить сброс можно кнопкой Reset. Чаще всего она находится на задней панели устройства и глубоко утоплена. Зажимать ее следует на 8-10 секунд до начала мигания индикаторов. Восстановить настройки можно будет при помощи уже упомянутой администраторской панели.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: