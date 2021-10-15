Как защититься от кражи Wi-Fi и что делать, если уже взломали

Что делать и как быть.

Кому может быть нужен ваш Wi-Fi?

Кто все эти злые люди.

Как это происходит?

Каким образом так вообще делают.

Как выявить факт воровства интернета?

Сделать это легко.

Поможет панель администратора.

Как защититься от взлома?

Можно защититься от взлома.

Как быть, если уже взломали?

Важно уметь определять адреса.

А вот как сбросить настройки.