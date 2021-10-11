Какие вещи можно забрать из номера отеля без угрызений совести, а какие стоит оставить

Оказавшись в отеле, у некоторых людей просыпается «внутренний клептоман». За все это было заплачено! Почему нельзя прихватить с собой пару вещиц на память! На самом деле ничего подобного в отношении большинства предметов отельного имущества лучше даже не помышлять. Тем не менее, существует достаточно внушительный набор предметов, которые действительно можно забирать без угрызений совести. Многие при этом зависит от самого отеля.
Важно: у каждого отеля есть свои собственные правила, помимо общепринятых. Поэтому, прежде чем что-то делать, особенно забирать какие-то вещи «на память», следует уточнить тонкости данного вопроса у персонала гостиницы.
1. Что можно забрать из номера отеля
Мыло, шампуни, пробники. |Фото: euromag.ru.
Некоторые вещи в отеле действительно можно забрать с собой на совершенно законных основаниях. Главным образом речь идет о «расходниках», которые так или иначе персонал гостиницы заменит в номере после отбытия очередного постояльца. К таким вещам относятся шампунь, мыло, гель и кондиционер для волос, набор для чистки обуви и швейный набор, тапочки.
В ряде пятизвездочных гостиниц есть дополнительные расходные материалы. К их числу относятся блокноты и ручки с символикой отеля, а также пробники косметики. Иногда, отель предлагает всевозможные подарки вроде мешочков с травами, детских игрушек или часов.
2. Что не рекомендуется забирать из номера отеля
Можно, но лучше не надо. |Фото: gettyimages.fr.
Есть в каждой гостинице ряд вещей, которые постоялец напрямую оплачивает из своего кармана. Многие считают, что данный факт превращает все эти вещи в собственность клиента. На деле все не так просто. Оплата – это «разрешение» попользоваться вещами, а вовсе не получение их в собственность.
Тем не менее можно забрать заварку чая и кофе, впрочем, выглядеть для окружающих это будет крайне странно. Тоже самое касается воды, пластикового ключа и журналов. Все эти вещи лучше оставить в отеле, однако если уж очень хочется забрать что-то из перечисленного – сначала уточните у сотрудников отеля.
3. Что категорически нельзя забирать из номера отеля
Полотенца - это не расходный материал. ¦Фото: omaric.ru.
Все, что не было упомянуто выше в обязательном порядке должно остаться в гостиничном номере. В противном случае, приступ «отельной клептомании» может закончиться крайне печально для человека. Все, что дороже тапочек, в номере должно остаться. К таким вещам можно отнести электробритву, фен, утюг, кофеварку, чайник и другие бытовые приборы.
Не стоит даже пытаться забрать с собой постельное белье, одеяла, подушки, скатерти и столовую посуду. Лампы и светильники, а также любые предметы интерьера – вазы, картины, статуэтки должны остаться на своих местах. И кстати, полотенца – тоже собственность отеля, а не постояльца!
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