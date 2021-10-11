Какие вещи можно забрать из номера отеля без угрызений совести, а какие стоит оставить

С нами не соскучишься!





Оказавшись в отеле, у некоторых людей просыпается «внутренний клептоман». За все это было заплачено! Почему нельзя прихватить с собой пару вещиц на память! На самом деле ничего подобного в отношении большинства предметов отельного имущества лучше даже не помышлять. Тем не менее, существует достаточно внушительный набор предметов, которые действительно можно забирать без угрызений совести. Многие при этом зависит от самого отеля



Оказавшись в отеле, у некоторых людей просыпается «внутренний клептоман». За все это было заплачено! Почему нельзя прихватить с собой пару вещиц на память! На самом деле ничего подобного в отношении большинства предметов отельного имущества лучше даже не помышлять. Тем не менее, существует достаточно внушительный набор предметов, которые действительно можно забирать без угрызений совести. Многие при этом зависит от самого отеля .

1. Что можно забрать из номера отеля

Мыло, шампуни, пробники. |Фото: euromag.ru.

2. Что не рекомендуется забирать из номера отеля

Можно, но лучше не надо. |Фото: gettyimages.fr.

3. Что категорически нельзя забирать из номера отеля

Полотенца - это не расходный материал. ¦Фото: omaric.ru.