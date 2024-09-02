С нами не соску...
Баловница судьбы: от нищей 17-летней вдовы-герцогини до российской императрицы


Портреты императрицы Анны Иоанновны

Портреты императрицы Анны Иоанновны

Анна Иоанновна - одна из самых юных правительниц в истории России, которая, конечно же, в силу возраста и воспитания мало что смыслила в управлении государством. Овдовев в 17 лет, она стала герцогиней Курляндии, а позже, в 1730 году стала самодержавной императрицей.
Любительница роскоши и праздной жизни, она вошла в историю как натура ветреная и недалекая.

Луи Каравакк, Портрет императрицы Анны Иоанновны, 1730 г.

Луи Каравакк, Портрет императрицы Анны Иоанновны, 1730 г.

Анна Иоанновна была племянницей Петра I. Ее отношения с матерью складывались сложно, возможно, именно поэтому ее постигла участь быть выданной замуж за Фридриха Вильгельма, герцога Курляндии и Семигалии. Правда, после церемонии венчания молодой муж прожил недолго, скончался через три месяца, не доехав после бурных празднований из Петербурга в свою вотчину. После скоропостижной кончины по закону власть над Курляндией перешла в руки Анны Иоанновны, и она не приминула воспользоваться возможностью.
Иоганн Генрих Ведекинд, Портрет императрицы Анны Иоанновны

Иоганн Генрих Ведекинд, Портрет императрицы Анны Иоанновны

 
Иван Соколов, Анна Иоанновна, гравюра, 1740 г.

Иван Соколов, Анна Иоанновна, гравюра, 1740 г.

Казалось бы, судьба и так была достаточно благосклонна к молодой герцогине, но впереди ей было уготовано еще более яркое будущее. Возвращение в Россию состоялось в 1730 году, после смерти Петра II разгорелась нешуточная борьба за престол. Кандидатура Анны Иоанновны прельщала членов Верховного совета, поскольку ею можно было запросто управлять. Первоначально было принято решение допустить ее к престолу с условием соблюдения так называемых «Кондиций», свода законов, существенно ограничивающих ее политическую деятельность.
После восшествия на престол Анна Иоанновна упразднила «Кондиции» и стала полноправной императрицей. В связи с этим военные присягали Анне дважды.
Анна Иоанновна разрывает Кондиции

Анна Иоанновна разрывает Кондиции

Анна Иоанновна была у власти 10 лет. За это время мало что было сделано по ее инициативе, многие решения принимались под влиянием ее фаворита — Эрнста Бирона, дворянина из Курляндии. Единственное, что по-настоящему увлекало Анну, - это празднества. Императрица не жалела денег на развлечения, окружала себя шутами и придворными, которые обязаны были увеселять коронованную особу.
Валерий Якоби, Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны, 1872 г.

Валерий Якоби, Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны, 1872 г.

Апофеозом правления императрицы стала свадьба шутов, дорогостоящее и масштабное мероприятие, которое Анна затеяла ради забавы. Для этой свадьбы по ее приказу был выстроен дворец изо льда, богаты украшенный ледовыми скульптурами. Молодоженами стали ее шуты — 30-летняя калмычка Авдотья Буженинова (фамилией ее наградил императрица за пристрастие к национальному мясному блюду) и разжалованный в шуты дворянин Михаил Квасник (настоящая фамилия Голицын). Выходец из знатного рода попал в опалу за то, что самовольно сменил религию, женясь на католичке.
Валерий Якоби, Ледяной дом, 1878 г.

Валерий Якоби, Ледяной дом, 1878 г.

Для шутовской свадьбы Анна распорядилась выслать за границу жену Голицына, и вернула отступника к истинной, по своему разумению, вере. Для церемонии из дальних уголков Российской империи были выписаны представители разных народностей (около 300 человек). После торжественной церемонии венчания Анна распорядилась отправить молодых в их ледяные апартаменты для первой брачной ночи. Несчастные шуты обречены были мерзнуть на ледяной кровати до рассвета в мороз -40. К счастью, обоим удалось выжить.
Портрет императрицы Анны Иоанновны

Портрет императрицы Анны Иоанновны

 

источник

