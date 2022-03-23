14 гениальных способов использования лака для волос, о которых знают немногие

В новом обзоре вниманию читателей сразу несколько невероятных и очень полезных способов использования лака для волос.

Каждый из них следует взять на вооружение, ведь никогда не знаешь, что именно может пригодиться в хозяйстве.

1. Следы от косметики

Удалить следы косметики с одежды.

Следы от помады, теней или тонального крема отстираются с одежды в два счета, если место загрзнения предварительно сбрызнуть лаком для волос. Помимо следов от декоративной косметики, лак для волос поможет справится и со свежими следами краски для волос, случайно попавшей на одежду.

2. Комфорт ног

Средство для ухода за обувью и ногами.

Лак для волос можно использовать, чтобы придать блеска обуви из лакированной кожи. А чтобы ноги не скользили в туфлях или босоножках на высоком каблуке, ступни следует слегка сбрызнуть все тем же лаком.

3. Оружие против насекомых

Эффективное средство от насекомых.

Оса, паук, таракан или любое другое насекомое, внезапно обнаруженное в доме, можно обезвредить в два счета, щедро сбрызнув его лаком для волос, который, наверняка найдется в косметичке любой женщины.

4. Закрепитель цвета

Закрепить и придать цвета рисункам.

Лак для волос - бесценная вещь для художников. С его помощью можно закрепить цвет на картине, нарисованной углем или пастельными мелками. Кроме того, лак для волос способен сделать цвета на картине более насыщенными и защитить рисунки от выцветания. Это же средство позволит продлить жизнь рисунку на асфальте, нарисованному любимым чадом.

5. Средство розжига

Быстро разжечь костер.

Если костер или огонь в камине никак не хочет разгораться, а под рукой нет никакого специального средства для розжига, сбрызните полено небольшим количеством лака для волос. Только делать это следует крайне осторожно так, как лак взрывоопасен.

6. Фиксация молнии

Средство для фиксации молнии.

Если молния на джинсах или брюках то и дело предательски расстегивается, зафиксируйте ее небольшим количеством лака для волос.

7. Гелиевые шарики

Продлить жизнь шарикам с гелием.

Продлить жизнь гелиевым шарикам, можно просто распылив на них небольшое количество обычного лака для волос. Такая хитрость позволит надолго сохранить их форму и защитит их от пыли.

8. Чистка изделий из кожи

Очистка кожаных изделий от чернил.

Лак для волос поможет очистить кожаные изделия от чернил или следов фломастеров. Просто нанесите на пятно немного лака, оставьте на пять минут, после чего с помощью сухой мягкой ткани аккуратно вытрите лак. Если удалить пятно с первого раза не получилось, проделайте процедуру повторно. Остатки чернил и лака смойте влажной тряпкой и смажьте кожаную поверхность кремом, чтобы вернуть ей былой блеск.

9. Самооборона

Средство для самообороны.

В экстремальной ситуации, лак для волос можно использовать, как средство для самообороны. Притворившись, что хотите достать кошелек, вытащите из сумки баллончик с лаком и резко брызните нападающему в лицо.

10. Шерсть на одежде

Очистить одежу от шерсти.

Если под рукой не оказалось липкого ролика, очистить одежду от шерсти питомца можно при помощи лака для волос. Для этого чистое полотенце нужно хорошо смочить лаком и пройтись им по одежде, смахивая ворсинки. После такой процедуры вещи станут не только чистыми, но и приобретут антистатические свойства.

11. Уплотнение колготок

Защита капроновых колготок.

Надевая колготки впервые, распылите на них небольшое количество лака для волос. Такая хитрость сделает их гораздо прочнее. А если уберечь колготки все же не удалось, и на них образовалась стрелка, затормозить ее дальнейшее распространение поможет тот же лак для волос.

12. Прием фуд фотографов

Придать еде аппетитный вид.

Чтобы еда выглядела максимально аппетитно, многие фотографы используют лак для волос. С его помощью зелень и овощи приобретают насыщенный цвет и блеск, а котлетки и стейки глянцевую корочку. Естественно после такой обработки, продукты уже есть нельзя, но эффектные снимки для рекламы продукции - вам гарантированы.

13. Свежесть букета

Продлить срок жизни букета.

Чтобы продлить жизнь букету живых цветов, распылите на них немного лака для волос. Такая же хитрость поможет сохранить и гербарий.

14. Декор

Универсальное средство для декора.

Цветной или лак с блестками можно использовать для декора различных предметов. Например, лаком с блестками можно побрызгать ветки новогодней елки или использовать его для декора одежды и игрушек, а цветной для рисования или подкрашивания определенных предметов.

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