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Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Эти прекрасные фотографии показывают, как выглядели главные туристические места мира в то время, когда цветная фотография только начинала развиваться.

Изображения были созданы на основе черно-белых негативов при помощи одной из первых техник раскрашивания снимков, изобретенной в 1880-х швейцарским химиком Хансом Якобом Шмидтом. Сделанные в ту эпоху, когда цветная фотография еще не была широко распространена, эти снимки проливают свет на то, как выглядели улицы Неаполя, Мраморная лодка в Летнем дворце Пекина, Красная площадь и другие популярные места скопления туристов в конце XIX века.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад


Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Люди пробуют на вкус уличную еду, Неаполь, 1899.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Мраморная лодка, Летний дворец, Пекин, между 1889 и 1911

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Погонщики верблюдов в сирийской пустыне, 1895.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Отель «Риффельхаус», Риффельберг, Швейцария, 1895.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Люцерн, Швейцария, между 1889 и 1902.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Замок Шийон на Женевском озере и вид на гору Дан-дю-Миди, Швейцария.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Портовые рабочие встречают круизное судно, Алжир, 1896.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Река Москва, Кремль и собор Василия Блаженного, Москва, Россия.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Старый порт, Марсель, Франция.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Поезд выезжает из туннеля, Швейцария, март 1901-го.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Маяк Эддистон, Плимут, Англия, между 1889 и 1911.

Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Мужчина с ребенком прогуливаются вдоль ручья, Бискра, Алжир.

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