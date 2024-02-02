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Стала известна тайна древнеегипетского папируса с описанием приворотного ритуала



Похоже, древние египтяне не очень отличались от современных людей в плане дел сердечных. Они так же переживали по поводу безответной любви и готовы были использовать самые разнообразные ритуалы, которые бы заставили бы пассию влюбиться в них во что бы то ни стало. Недавно учёные расшифровали папирус времён Древнего Египта, в котором описывается именно такой ритуал.

Музей древних культур при Университете Маккуори в австралийском Сиднее начал собирать коллекцию древнеегипетских папирусов в 1972 году. С тех пор в коллекции музея накопилось около 900 папирусов с древнеегипетскими приворотами. Этот тип заклинаний и ритуалов в основном представляет собой «короткие тексты, описывающие ритуалы для различных целей (обрести любовь, вылечить болезни, узнать будущее и т.д.). Особое внимание ученых привлек документ, связанный с любовной магией.
Сохранившийся фрагмент древнего папируса.

Сохранившийся фрагмент древнего папируса.

 

Датируемый седьмым - восьмым веками, этот папирус является одним из немногих сохранившихся документов, который отражает распространение христианства в Египте, а также изменения в местной письменности, в которой перестали использовать иероглифы, заменив их на коптский язык, использующий греческое правописание.

Текст сохранился только обрывочно, в нем есть очень мало информации о заклинании. Однако эксперты, которые исследовали рукопись, утверждают следующее: «Эта рукопись содержит рецепт приворота и, возможно, защиту от враждебных влияний, со ссылкой на библейского персонажа Ахитофела. При этом очевидно, что рукопись первоначально содержала два или больше рецепта».

В дополнение к инструкции о том, как выполнять заклинания, на папирусе есть изображение, сопровождающее текст. На нем два существа, стоящие лицом к лицу, соединены между собой цепью или пенисом. Они символизируют два пола, т.е. справа - женщина, слева - мужчина.
Фрагмент египетской книги ритуалов.

Фрагмент египетской книги ритуалов.

 

Ученые объясняют, что изображения на этом папирусе также использовались для того, чтобы привлечь людей, заинтриговав их. Привороты часто использовались не для того, чтобы влюбить кого-то другого, а для того, чтобы «облегчить доступ» мужчины к женщине, которая либо собиралась выйти замуж за кого-то другого, либо жила «под крылом» своих родителей.
Любовные заклинания были распространены в Древнем Египте.

Любовные заклинания были распространены в Древнем Египте.

 

Сейчас ученые собираются выяснить, есть ли в прочих папирусах университета другие любовные заклинания, которые сохранились лучше, а также в которых есть больше информации.

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