16 душераздирающих снимков, которые утешат тех, чей день был не очень

1. «Я как мог, украшал этот безликий пол!»

Новости СМИ2 Самое время оставить свой след в истории семьи.| Фото: Zefirka.

2. «Я думал, такое может случиться только с пешеходами!»

3. «Больше никакого телевизора!»

Когда твой кот тот еще диктатор! | Фото: Zefirka.

4. «О, а вот и ключ на 17, который я искал!»

По мнению Novate.ru, хорошо хоть ключ нашелся! | Фото: Тролльно.

5. «Ну почему всегда именно со мной!?»

Лодка благополучия пошла ко дну... | Фото: Reddit.

6. «Вообще-то я заказывал машину, чтобы перевезти вещи, а не для того, чтобы снести дом!»

Задание надо было перевезти, а не снести! | Фото: LiveJournal.

7. «Хозяин, когда ты уже поймешь, мне скучно дома без тебя!»

Когда немножечко взгрустнулось. | Фото: forfun.com.

8. «Ты хотел поймать мяч, так вот он прямо перед тобой!»

9. «Знаете, а ведь эти велосипедисты мне никогда не нравились!»

Месть велосипедистам. | Фото: Виралайф.

10. Думаете, что ваш день хуже некуда, тогда посмотрите на этого паренька, который заснул в общественном писсуаре!

Идеальное место для отдыха. | Фото: Reddit.

11. «Хорошая новость - папа больше никуда не летит!»

По мнению Novate.ru, паспорт следовало спрятать получше. | Фото: Тролльно.

12. Сегодня рухнули два моих убеждения: свадьба - это самый счастливый день и собаки - друзья человека!

Вы мне больше не друзья! | Фото: Patras Events.

13. «У меня прекрасный кот и больше нет стеклянной стены в душевой!»

Минус одна стена в душевой! | Фото: Pinterest.

14. «Мужик, если хочешь, вези сам, а я никуда не поеду!»

Иногда я чувствую себя, как это животное. | Фото: CMS WordPress.

15. «Интересно, мои очки уже сварились?»

Изюминка блюда - очки! | Фото: Izismile.com.

16. «Ситуация пахнет жареным!»

Тут становится горячо. | Фото: Reddit.

Если у вас с утра не заладился день, и кажется, что весь мир ополчился против вас, тогда стоит обязательно посмотреть на нашу сегодняшнюю юмористическую подборку. Этим ребятам пришлось еще хуже. Всем хорошего вечера!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: