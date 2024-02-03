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С нами не соскучишься!

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16 душераздирающих снимков, которые утешат тех, чей день был не очень



Если у вас с утра не заладился день, и кажется, что весь мир ополчился против вас, тогда стоит обязательно посмотреть на нашу сегодняшнюю юмористическую подборку. Этим ребятам пришлось еще хуже. Всем хорошего вечера!

1. «Я как мог, украшал этот безликий пол!»


Самое время оставить свой след в истории семьи. | Фото: Zefirka.

Самое время оставить свой след в истории семьи. | Фото: Zefirka.

 

2. «Я думал, такое может случиться только с пешеходами!»


Кто выключил свет? | Фото: Вообще, ОГОНЬ!

Кто выключил свет? | Фото: Вообще, ОГОНЬ!

 

3. «Больше никакого телевизора!»


Когда твой кот тот еще диктатор! | Фото: Zefirka.

Когда твой кот тот еще диктатор! | Фото: Zefirka.

 

4. «О, а вот и ключ на 17, который я искал!»


По мнению Novate.ru, хорошо хоть ключ нашелся! | Фото: Тролльно.

По мнению Novate.ru, хорошо хоть ключ нашелся! | Фото: Тролльно.

 

5. «Ну почему всегда именно со мной!?»


Лодка благополучия пошла ко дну... | Фото: Reddit.

Лодка благополучия пошла ко дну... | Фото: Reddit.

 

6. «Вообще-то я заказывал машину, чтобы перевезти вещи, а не для того, чтобы снести дом!»


Задание надо было перевезти, а не снести! | Фото: LiveJournal.

Задание надо было перевезти, а не снести! | Фото: LiveJournal.

 

7. «Хозяин, когда ты уже поймешь, мне скучно дома без тебя!»


Когда немножечко взгрустнулось. | Фото: forfun.com.

Когда немножечко взгрустнулось. | Фото: forfun.com.

 

8. «Ты хотел поймать мяч, так вот он прямо перед тобой!»


Вот, мячик прямо перед носом, лови! | Фото: Pinterest.

Вот, мячик прямо перед носом, лови! | Фото: Pinterest.

 

9. «Знаете, а ведь эти велосипедисты мне никогда не нравились!»


Месть велосипедистам. | Фото: Виралайф.

Месть велосипедистам. | Фото: Виралайф.

 

10. Думаете, что ваш день хуже некуда, тогда посмотрите на этого паренька, который заснул в общественном писсуаре!


Идеальное место для отдыха. | Фото: Reddit.

Идеальное место для отдыха. | Фото: Reddit.

 

11. «Хорошая новость - папа больше никуда не летит!»


По мнению Novate.ru, паспорт следовало спрятать получше. | Фото: Тролльно.

По мнению Novate.ru, паспорт следовало спрятать получше. | Фото: Тролльно.

 

12. Сегодня рухнули два моих убеждения: свадьба - это самый счастливый день и собаки - друзья человека!


Вы мне больше не друзья! | Фото: Patras Events.

Вы мне больше не друзья! | Фото: Patras Events.

 

13. «У меня прекрасный кот и больше нет стеклянной стены в душевой!»


Минус одна стена в душевой! | Фото: Pinterest.

Минус одна стена в душевой! | Фото: Pinterest.

 

14. «Мужик, если хочешь, вези сам, а я никуда не поеду!»


Иногда я чувствую себя, как это животное. | Фото: CMS WordPress.

Иногда я чувствую себя, как это животное. | Фото: CMS WordPress.

 

15. «Интересно, мои очки уже сварились?»


Изюминка блюда - очки! | Фото: Izismile.com.

Изюминка блюда - очки! | Фото: Izismile.com.

 

16. «Ситуация пахнет жареным!»


Тут становится горячо. | Фото: Reddit.

Тут становится горячо. | Фото: Reddit.

 

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