Неординарный рекламный ход: как преступник на эшафоте в разы поднял продажи какао

Сейчас какао — довольно распространенный напиток, который любят многие взрослые и дети. Но в самом начале своей популярности в Европе необычному чужеземному лакомству пришлось испытать на себе все чудеса средневековой рекламы, которая в прямом смысле слова работала не на жизнь, а на смерть. Средневековые европейские торговцы действовали решительно, но, как ни странно, успешно. Так может современным маркетологам тоже стоит поучиться у них искусству продаж?
1. Полезные свойства
Напиток из какао-бобов имеет чудодейственные качества. /Фото: chocolatefamily.ru
На границе XV и XVI веков в Америке впервые побывали гости из Европы. Многие обычаи и привычки местных жителей казались европейцам странными и непонятными, и одна из таких особенностей — трепетное отношение к какао-бобам. Американские жители регулярно собирали плоды, вплоть до того, что даже один упавший боб тут же поднимался и складывался в подходящую корзинку. Из какао-бобов готовили напиток с горчинкой, который назывался чоколатль. Вкус диковинной жидкости не особо понравился европейцам, однако они не могли не заметить его полезных качеств: прилив бодрости и сил через краткое время после того, как выпьешь всего 200 мл. А выпив чуть большую порцию, человек мог сутки ничего не есть, но при этом оставаться бодрым и полным энергии.
Какао придает сил и бодрости. /Фото: polomedia.ru
Познавательная информация: Ученые считают, что какао может вызывать чувства, по ощущениям сходные с влюбленностью. Дело в том, что в состав какао-бобов входят элементы, стимулирующие определенные зоны головного мозга и нервной системы, что в итоге приводит к повышенной энергичности, ощущению легкости и появлению чувства «окрыленности», которые большинство людей испытывают по отношению к своему объекту страсти. Помимо этого аминокислоты, которые также содержатся в какао-бобах, имеют свойство улучшать настроение.
2. Заинтересованность в какао
В XVIII столетии популярный десерт уже мог попробовать каждый, кто не был беден. /Фото: encheres-nantes-labaule.com
Питательные свойства какао были быстро оценены европейскими солдатами. Уже в XVI веке напиток из какао-бобов использовался для поддержания сил на войне. Какао-порошок даже включали в обязательный паек испанских солдат. Король Испании ни в коем случае не хотел делиться секретом приготовления чудодейственного напитка, который приносит столько пользы его людям, поэтому, согласно его официальному указу, рецепт держали в строжайшей тайне, а те, кто его нарушал, подвергались смертной казни.
Если исследования этого вопроса точны, то согласно этому указу было убито примерно 80 человек, которые все же не удержались и рассказали великую тайну «по секрету». Увы, все тайное рано или поздно становится явным, поэтому в 18 столетии какао начинает приобретать действительно широкую популярность: его могут пить уже не только военные и члены аристократической знати, но и все, кто сможет найти деньги на его покупку.
3. Голландец Конрад Ван Гуттен
Европа сопротивлялась, но какао постепенно начало проникать в жизнь всех ее жителей. /Фото: artgitato.com
В начале XIX века в Европе появился настоящий «шоколадный магнат» — Конрад Ван Гуттен из Голландии. Несмотря на то, что в тот период в странах Старого Света больше ценились и были в ходу кофе и чай, предприимчивый торговец сделал ставку на неизведанный какао-порошок, который и начал активно продвигать в массы. Для этого он в первую очередь изобрел специальный пресс, который превращал жареные какао-бобы в порошок, а потом занялся и активной рекламной компанией.
4. Для хорошей торговли все средства хороши
Такую рекламу было трудно упустить из виду. /Фото: capital.ua
Голландец Ван Гуттен считал, что для получения прибыли нельзя гнушаться никаких приемов. Именно поэтому он сначала начал самолично читать лекции о полезных свойствах какао для организма человека. Примеры были емкими, цепкими и обнадеживающими, ведь торговец утверждал, что ученые уже доказали несомненную пользу какао-бобов для интенсивного роста волос, крепкого здоровья, а также улучшения зрения и зубов.
На сообщество родителей предприниматель влиял по-другому: утверждал, что привычные напитки, соки и чаи вредны для детей, а вот какао — именно то, что необходимо растущему детскому организму. Свои слова Ван Гуттен подкреплял и наглядной рекламой: в большом количестве выпускались картинки с изображением детей, которые полны здорового духа и сил, исключительно благодаря постоянному распитию напитка какао.
Изображения радостных детей активно печатались в журналах и газетах того времени. /Фото: artyposters.com
5. «Пейте какао Ван Гуттена!»
Более кардинальные меры по продвижению любимого продукта. /Фото: capital.ua
Однако никакие вышеперечисленные приемы не действовали достаточно эффективно, поскольку в то время пользовались популярностью и другие продукты. Рекламы было много, поэтому нужно было как-то «зацепить» потенциального покупателя, привлечь его внимание. Выделиться из серой массы Ван Гуттену позволила неординарная задумка. Несмотря на то, что многих она просто шокировала, незамеченным какао больше не могло оставаться.
В 1865 году узник из амстердамской тюрьмы перед самой своей казнью воскликнул: «Пейте какао Ван Гуттена!». /Фото: i-fakt.ru
Что это было: предсмертный бред или необычные пристрастия преступника? На самом деле все гораздо банальнее, поскольку Ван Гуттен предложил выплатить семье арестанта крупную сумму денег, если тот прорекламирует его товар. Слово он свое выполнил, да и желаемого добился: вся Голландия обсуждала такой необычный рекламный прием. Были те, кто восхищался, но не меньше людей считало Ван Гуттена чудовищем. Однако результат был налицо — продажи какао резко возросли.
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