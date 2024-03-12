Неординарный рекламный ход: как преступник на эшафоте в разы поднял продажи какао

1. Полезные свойства

Напиток из какао-бобов имеет чудодейственные качества. /Фото: chocolatefamily.ru

Какао придает сил и бодрости. /Фото: polomedia.ru

2. Заинтересованность в какао

В XVIII столетии популярный десерт уже мог попробовать каждый, кто не был беден. /Фото: encheres-nantes-labaule.com

3. Голландец Конрад Ван Гуттен

Европа сопротивлялась, но какао постепенно начало проникать в жизнь всех ее жителей. /Фото: artgitato.com

4. Для хорошей торговли все средства хороши

Такую рекламу было трудно упустить из виду. /Фото: capital.ua

Изображения радостных детей активно печатались в журналах и газетах того времени. /Фото: artyposters.com

5. «Пейте какао Ван Гуттена!»

Более кардинальные меры по продвижению любимого продукта. /Фото: capital.ua

В 1865 году узник из амстердамской тюрьмы перед самой своей казнью воскликнул: «Пейте какао Ван Гуттена!». /Фото: i-fakt.ru