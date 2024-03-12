Люди, которые были правы

Мы можем смеяться над теориями заговора и считать людей, выдвигающих нелепые гипотезы, чудаками и фантазерами, однако то там, то тут появляются те, кому удается доказать свою правоту и предвосхитить будущие события. Сегодня речь пойдет как раз о таких людях.



Грег Лемонд

Альфред Венегер

Игнац Земмельвейс

Линди Чамберлейн

Эрнест Хемингуей

Люди, предполагавшие, что употребление цитрусовых спасает от цинги

Дмитрий Менделеев

Роджер Бойсджоли

Отто Фон Бисмарк

Альберт Эйнштейн

Дафф Роблин