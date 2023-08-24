Зонтик для фараона и Папы Римского: Как в древности использовали этот аксессуар

Любителям покопаться в этимологии будет интересно узнать, что слово «зонт» в русском языке появилось благодаря «обратному словообразованию». Сначала мы в XVII веке из голландского прихватили слово «зондек» (zondek – тент, навес от солнца), а затем по русским правилам убрали из него уменьшительный суффикс «ик», получив начальную форму, которой никогда не существовало.
Защита от солнца, символ власти, геральдический знак, средство от снега и, наконец, дождя – все эти функции обычного зонта можно проследить, рассматривая старинные картины, фрески и гравюры.
От древних времен
История этой интересной вещицы насчитывает уже около трех тысяч лет. Ученые до сих пор не уверены, какой из древних цивилизаций надо приписать это изобретение, но, скорее всего, первые подобные конструкции, защищающие от солнца, создали в Египте, а оттуда зонт распространился по миру. Понятно, что в жарких климатических условиях подобная защита от солнца была необходима на длительных церемониях, поэтому, возможно, что изобрели ее в нескольких местах. Правда, в те давние времена зонтик был символом царской власти, и пользоваться им могли только фараоны, императоры и приближенные к ним особы. Это громоздкое сооружение тогда имело высоту около 1,5 метров и весило, соответственно, тоже немало. Конструкция из перьев, похожая на опахало, которую можно увидеть на древних росписях, по мнению ученых и есть старинный зонт, так как он защищал фараона от палящих лучей.
Древний Египет. Росписи из гробницы писца Нахта, Фивы. Новое царство, конец XV века до н.э.
Зонты в качестве инсигнии – знака могущества или власти получили популярность в Ассирии, Вавилоне, Китае и в Индии. Причем во многих странах этот царский «аксессуар» сохранялся до недавних времен, а кое-где его можно увидеть и до сих пор.
Махараджа Пенджаба Ранджит Сингх на гравюре XIX века (Индия)
Например, в Таиланде Королевский Девятиярусный зонтик (официальное название – «Девятиярусный большой белый зонт государства») считается самым священным и древним из королевских регалий. Сидеть под ним король может только после завершения коронационных обрядов (зонты для принца и неосвященного короля имеют меньшее количество ярусов).
Королевский Девятиярусный зонтик над Троном Пхуттана Канчанасингхата в Тронном зале Амарина Винитчая, Большой дворец, Таиланд
Миром правит красота
Чуть позднее зонты стали популярны в Древней Греции, потом — в Риме, но здесь они потеряли свой величественный смысл, ими начали пользоваться женщины, оценив по достоинству все удобства такого приспособления.
Зонт на росписи древнегреческой вазы
Женщина, держащая зонтик. Государство Гуптов, 320 г. н. э. (Индия)
Особенного внимания заслуживают зонты в японской традиции. Попав в Японию через Корею в период Асука (538-710гг.), этот аксессуар стал не только символом роскоши, но и предметом искусства. Правда, его материалы – легкое дерево и промасленная бумага, к сожалению, не позволяли служить долго и сохранить для потомков красоту древнейших образцов. Однако японская классическая живопись позволяет нам насладиться гармонией зонтов в японском исполнении. Судя по этим картинам, зонты японцам служили для защиты не только от солнца.
Зонт – обычный аксессуар знатных людей в японской классической живописи
Символ высшей власти
Однако европейские владыки в средние века не забыли этот мужественный и величественный символ и не спешили передавать его в женские руки. Зонт как инсигния служил императорам Священной Римской империи, венецианскими дожами и, возможно, королями Сицилии. С XIII века зонт появляется среди атрибутов папской власти и становится одним из важных символов Ватикана.
Фреска на стенах капеллы Св. Сильвестра в римском храме Sancti Quattrocoronati. Император Константин передает фригий (тиару) Сильвестру, (предп. 1246 г.). Человек сбоку держит папский зонт.
Сохранилось интереснейшее свидетельство – описание въезда папы римского Иоанна XXIII в город Констанц в 1414 г., сделанное Ульрихом из Рихенталя. Сенсацию у местной публики вызвал необычный предмет, который торжественно несли вслед за папой. Так как обыватели не знали, что это такое, сооружение назвали огромной шляпой:
«Вслед за папой ехал рыцарь в доспехах на большом коне и держал в руке длинный шест, на шесте была высокая заостренная наверху шапка, вверху узкая, а внизу такая широкая, что цепляла за обе стороны переулка. Она была поделена на желтые и красные полосы, спускавшиеся сверху вниз. На шапке было золотое навершие, а на навершии стоял золотой ангел с золотым крестом в руке».
Видно, что эта деталь церемонии так поразила автора, что в дальнейшем для этого момента была даже сделана миниатюра-иллюстрация:
«Папская шляпа» из рукописи-хроники Ульриха из Рихенталя
Надо сказать, что, так как папами всегда становились люди немолодые, то вещи, служащие для удобства проведения церемоний и передвижения (например, папские носилки) действительно были важны и постепенно становились официальными символами понтифика. Зонт с желто-красными полосами - «Умбреллино» (umbraculum, ombrellone) в дальнейшем даже появился на личных гербах пап и символике Ватикана. Сегодня Umbraculum является частью герба Камерленго Святой Римской Церкви («подразделения», управляющее имуществом и доходами Святого престола), а также периода Sede vacante («междувластья», пока избирается новый папа), так как в это время Камерленго осуществляет временное владычество.
Зонт – символ светской папской власти на гербах Sede vacante (время избрания нового папы) и в базилике
Витраж в Ватикане с символическим Умбракулум
Кроме того, папа дарует Умбракулум или «св. Канопей» церквям, когда повышает их в «ранге» до Малой базилики (Basilica minor). После этого зонт из красно-желтого шелка выставляют рядом с алтарем, а по праздникам выносят в процессии.
Торжественная процессия с символами папской власти
Так что, раскрывая над собой зонтик во время дождя, вы можете с полным правом ощущать себя настоящим фараоном, верховным понтификом, ну, или, на худой конец, владыкой Вавилона, ведь эта вещь имеет действительно богатое и славное прошлое.
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