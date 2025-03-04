В Канаде завершилось восстановление Оружейной палаты Квебека: там есть, на что посмотреть

1. Немного истории

Оружейная палата Manege Militaire Quebec City стала первым неоготическим зданием Квебека (Канада). | Фото: numerique.banq.qc.ca.

Оружейная палата Manege Militaire Quebec City начала XX века (Канада). | Фото: manegemilitaire.ca.

Так выглядела Оружейная палата Квебека в 1990 году (Канада). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.

2. Роковое утро 4 марта 2008 года

4 марта 2008 г. произошло трагическое событие, огонь уничтожил всю внутреннюю часть исторического объекта (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: lapresse.ca.

Благодаря усилиям пожарных и военных большую часть артефактов и коллекцию оружия удалось спасти (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада).

Расчистка помещений и восстановительные работы шли параллельно, чтобы ускорить процесс (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада).

3. Основные задачи реконструкции Оружейной палаты Voltigeurs de Québec Armoury

Грубый камень так и остался основным материалом при восстановлении фасада здания (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: centraldereservas.com.

Творческое видение проекта было подпитано желанием подчеркнуть историю Оружейной палаты Квебека (Канада). | Фото: architizer.com.

Восстановление старинного объекта подчеркивает диалог между современной архитектурой и историческим наследием (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: hotelchateaulaurier.com.

4. Чего удалось достичь при восстановлении исторического объекта

Было решено пристроить западное крыло, где теперь располагается администрация федерального правительства (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада).

Основной зал рассчитан на проведение различных общественных мероприятий (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: centraldereservas.com .

Фактуру старых кирпичных стен оставили неприкрытой (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.

5. Интеграция современных элементов в структуру исторического архитектурного наследия Квебека

Эффектные переходы из зоны в зону, подчеркивают исторические изменения, произошедшие в дизайне Оружейной палаты Квебека (Канада). | Фото: hotelchateaulaurier.com.

Вестибюль стал связующим звеном, выполненном в современном стиле (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Такой вид теперь имеет внутренний двор Оружейной палаты Квебека (Канада).

Главной изюминкой проекта реконструкции стал пешеходный мост, соединяющий проспект Уилфрида-Лорье и сразу несколько исторических зон и залов Оружейной палаты (Квебек, Канада).

6. Принципы устойчивости как основной критерий современного проектирования зданий

Озеленению территории Оружейной палаты также уделили внимание (Квебек, Канада). | Фото: hotelchateaulaurier.com.

7. Новые планы

На данный момент Площадь Георгия Победоносца имеет такой вид (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: architizer.com.

Концепт Главной аллеи, которая в скором времени появится перед Оружейной палатой Квебека (визуализация Place George-V). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Деревья, цветы и лавочки помогут превратить Площадь Георгия Победоносца в городскую зону отдыха (концепт). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.