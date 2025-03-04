В Канаде завершилось восстановление Оружейной палаты Квебека: там есть, на что посмотреть

В Квебеке завершилась грандиозная реконструкция Оружейной палаты (Voltigeurs de Québec Armoury), пострадавшей от масштабного пожара в 2008 году. Теперь исторический объект делят между собой федеральное правительство и общественность, для которой открыты двери не только во время обзорных экскурсий.
1. Немного истории
Оружейная палата Manege Militaire Quebec City стала первым неоготическим зданием Квебека (Канада). | Фото: numerique.banq.qc.ca.
Оружейная палата (Voltigeurs de Québec Armoury), расположенная в исторической части Квебека (Канада), – это больше, чем просто название или здание. Она имеет историю, которая восходит к первым дням независимости страны. Строительство Оружейной палаты началось в 1885 г., а проект здания разрабатывал архитектор Эжен-Этьен Тахе (Eugène-Etienne Taché), который в тот период работал над реализацией Национального собрания Квебека и старого Дворца правосудия. Всего за три года, по сути, военный объект, получивший тогда название Manege Militaire Quebec City, приобрел очертания старинного французского замка с множеством башенок, слуховых окон и с масштабным использованием грубого камня.
Примечательно: В 1998 г. Оружейная палата была переименована в честь VOLTIGEURS de Quebec – старейшего франко-канадского стрелкового полка (Les Voltigeurs), сформированного в 1862 г.
Оружейная палата Manege Militaire Quebec City начала XX века (Канада). | Фото: manegemilitaire.ca.
Поскольку военные и гражданские лица в Квебеке жили в тесном контакте и прекрасно ладили в течение практически двухсот лет, Оружейная палата была основным местом проведения общественных мероприятий. В ее стенах проходили не только городские собрания, но и праздники, садоводческие выставки, книжные ярмарки Salon du livre, а в июле каждого года непременно отмечался национальный праздник Франции и устраивались народные балы.
Так выглядела Оружейная палата Квебека в 1990 году (Канада). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что военное здание, построенное в неоготическом стиле, стало предшественником многих других важных общественных объектов по всей стране. Поэтому неудивительно, что Voltigeurs de Quebec Armoury – это единственный военный объект, с хранящимся в нем арсеналом, который был признан Национальным историческим памятником архитектуры.
2. Роковое утро 4 марта 2008 года
4 марта 2008 г. произошло трагическое событие, огонь уничтожил всю внутреннюю часть исторического объекта (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: lapresse.ca.
Пока жители города активно готовились к 400-летию основания города Квебек и Оружейная палата Voltigeurs de Québec Armoury была в списке мест, где должны были проходить празднества, случилось непредвиденное.
Благодаря усилиям пожарных и военных большую часть артефактов и коллекцию оружия удалось спасти (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада).
Ранним утром 4 марта 2008 года внутри исторического памятника архитектуры вспыхнул пожар. За исключением части фасада, все здание было практически полностью разрушено. Благодаря образцовой работе пожарных и неимоверным усилиям 345 военных большая часть артефактов, флагов, оружия и других музейных экспонатов была спасена.
Расчистка помещений и восстановительные работы шли параллельно, чтобы ускорить процесс (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада).
Пока потрясенные горожане надеялись на восстановление исторического объекта, власти и целая команда разноплановых специалистов Консорциума A49/ DFS/ STGM Architectes занимались разработкой концепта полной его реконструкции. Понадобилось больше 10 лет, чтобы расчистить завалы, отреставрировать пострадавшие экспонаты и полностью восстановить былой вид уникального строения.
3. Основные задачи реконструкции Оружейной палаты Voltigeurs de Québec Armoury
Грубый камень так и остался основным материалом при восстановлении фасада здания (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: centraldereservas.com.
Основания нагрузка по воссозданию архитектурных элементов легла на плечи тех, кто занимался проектированием, а затем и проведением работ по восстановлению исторического объекта, которые смогли бы «защитить историческое наследие здания, сохраняя конструктивную и эстетическую целостность оригинальных чертежей 1885 г. при соблюдении современных технических стандартов».
Творческое видение проекта было подпитано желанием подчеркнуть историю Оружейной палаты Квебека (Канада). | Фото: architizer.com.
По словам Стефана Ланжевена, ведущего дизайнера STGM Architectes, «творческое видение проекта было подпитано желанием подчеркнуть историю Оружейной палаты через ее многочисленные слои: оригинальная структура времен постройки, расширение ее площади в период 1913-1914 гг., устранение последствий пожара 2008 г. и новый проект реставрации».
Восстановление старинного объекта подчеркивает диалог между современной архитектурой и историческим наследием (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: hotelchateaulaurier.com.
После разносторонних консультаций с властями, историками, искусствоведами, инженерами и строителями было вынесено решение сохранить былую структуру, стабилизировать и обеспечить визуальную доступность вышеперечисленных исторических периодов, разработав согласованное, динамичное пространство, подчеркивающее культурную ценность объекта.
4. Чего удалось достичь при восстановлении исторического объекта
Было решено пристроить западное крыло, где теперь располагается администрация федерального правительства (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада).
Обновленное здание уже всецело не принадлежит военным и экспозиции, которую удалось сохранить и восстановить. Новое западное крыло здания отдано под организацию главного офиса федерального правительства. Современные архитектурные элементы, внедренные в эту часть здания в значительной степени основаны на переосмыслении материалов, которые хоть и сохранили исторический стиль, но использовались для повышения устойчивости объекта. Так, например, наряду с медной крышей Оружейной палаты были использованы тонкие медные вертикальные жалюзи, установленные перед «утопленными» стенами. Это позволило повысить открытость пространства и снизить вероятность попадания прямых солнечных лучей внутрь помещений.
Основной зал рассчитан на проведение различных общественных мероприятий (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: centraldereservas.com.
Фактуру старых кирпичных стен оставили неприкрытой (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Примечательно: Основное пространство в центральном здании, которое до пожара служило учебным залом, преобразовали в многофункциональное пространство, оснащенное ультрасовременным оборудованием для проведения различных мероприятий. Этот огромный зал, способный вместить до 1,3 тыс. участников, размещен под крышей с открытой деревянной ферменной конструкцией без единой колонны, что дает уникальную возможность ощутить ту атмосферу, которая царила на манеже в 1885 году. Этому поспособствуют и внутренние кирпичные стены, которые оставили открытыми, новая отделка лишь подчеркнула оригинальные элементы, сохраняя при этом соответствующую сдержанность. Стоит отметить, что в тот период в этом помещении проводились конные выезды полка генерал-губернатором Канады лорда Стэнли, а также общегородские выставки и региональные ярмарки.
5. Интеграция современных элементов в структуру исторического архитектурного наследия Квебека
Эффектные переходы из зоны в зону, подчеркивают исторические изменения, произошедшие в дизайне Оружейной палаты Квебека (Канада). | Фото: hotelchateaulaurier.com.
По понятным причинам, интеграция современных элементов в структуру Оружейной палаты Voltigeurs de Québec Armoury – это архисложная задача. «Мы должны были убедиться, что все вмешательства в здание – будь то структурные, технические, технологические и эстетические – не только абсолютно безопасны и долговечны, но и находятся в полной гармонии с элементами исторического наследия, чтобы подчеркнуть его культурное богатство», – рассказывает ведущий дизайнер STGM Architectes.
Вестибюль стал связующим звеном, выполненном в современном стиле (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Такой вид теперь имеет внутренний двор Оружейной палаты Квебека (Канада).
На этапе проектирования пришлось привлекать экспертов для оценки обгоревших руин, чтобы определить, какие материалы были использованы при строительстве здания, а также о состоянии фундамента. Всесторонние исследования были крайне необходимы, ведь без этих знаний невозможно было рассчитать нагрузку, которую оно выдержит. Чтобы облегчить конструкцию восстановленных стен, использовались не только сохранившиеся материалы, но и современные, которые внешне ничем не отличаются от оригинальных, но значительно легче, прочнее и долговечней.
Главной изюминкой проекта реконструкции стал пешеходный мост, соединяющий проспект Уилфрида-Лорье и сразу несколько исторических зон и залов Оружейной палаты (Квебек, Канада).
Еще одним нововведением стал пешеходный мост, который предоставил доступ к общественным пространствам Оружейной палаты и Парка Battlefields. Он соединил историческое здание с проспектом Уилфрида-Лорье и проходит через крыло, построенное в рамках расширения в 1913-1914 гг. Мост задуман как переход, позволяющий посетителям увидеть стены и каменную кладку с обеих сторон, когда они входят в Памятный зал с главной экспозицией.
6. Принципы устойчивости как основной критерий современного проектирования зданий
Озеленению территории Оружейной палаты также уделили внимание (Квебек, Канада). | Фото: hotelchateaulaurier.com.
В любом проекте будь то памятник архитектурного наследия или футуристический небоскреб, устойчивое развитие является основной частью современной философии строительства. Во время реконструкции Оружейной палаты любые решения принимались на основе того факта, что после завершения работ объект должен был пройти сертификацию Green Globe («Зеленый глобус» – программа сертификации экологически чистого строительства в Соединенных Штатах и Канаде).
По этой причине в новом проекте использовались:
♦ экологически чистые деревянные конструкции;
♦ система отопления и охлаждения с использованием геотермальной энергии;
♦ внедрение технологии «умный» дом, контролирующей все процессы, происходящие внутри каждого помещения, начиная с экономии электроэнергии и заканчивая противопожарной системой. Всеми процессами можно управлять удаленно, при этом ведется постоянный контроль и обработка данных с помощью высокотехнологичной интеллектуальной системы.
7. Новые планы
На данный момент Площадь Георгия Победоносца имеет такой вид (Voltigeurs de Quebec Armoury, Канада). | Фото: architizer.com.
Площадь Георгия Победоносца (Place George-V) тесно связана с Оружейной палатой Voltigeurs de Québec Armoury, поскольку входит в объект обозначенный как историческое наследие. После масштабной реконструкции главного строения, объединившего культурное наследие и современность, восстановление Place George-V станет последним шагом в максимальном улучшении Национального исторического объекта Канады под названием Voltigeurs de Québec Drill Hall.
Концепт Главной аллеи, которая в скором времени появится перед Оружейной палатой Квебека (визуализация Place George-V). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Осенью 2020 года, объединившиеся в консорциум компании OPTION aménagement Inc., CIMA + SENC, SAHO Construction Inc объявили о разработанном проекте реконструкции площади Георгия Победоносца. Спустя полтора года правительство Канады утвердило этот проект и выделило бюджет в 7 млн. дол. Строительство, которое должно начаться в ближайшее время рассчитано всего лишь на 1 год.
Деревья, цветы и лавочки помогут превратить Площадь Георгия Победоносца в городскую зону отдыха (концепт). | Фото: tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Весной 2023 года перед жителями Квебека предстанет полностью обновленная площадь, которая будет включать:
♦ инновационное покрытие, способное отталкивать тепло солнечных лучей (позволит избежать эффекта «теплового острова»);
♦ деревья, которые поспособствуют очищению воздуха, сохранности влаги и прохлады, а также уменьшению количества воды, попадаемой в муниципальную канализацию после дождей;
♦ лужайки, покрытые травой и клумбы с благоухающими цветами;
♦ памятную пешеходную дорожку, которая облегчит движение между различными объектами, окружающими Площадь Георгия Победоносца;
♦ 4 памятника будут расположены в центре этой дорожки (в настоящее время находятся на территории внутреннего двора Оружейной палаты);
♦ многочисленные скамейки и лавочки.
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