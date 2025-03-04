10 книг, вдохновлявших главного мачо мировой литературы Эрнеста Хемингуэя

Удивительно, но факт: всё писатели, которые сумели добиться успеха, были большими любителями книг. Авторы, писавшие в разных жанрах, всегда говорили о том, что их литературное творчество начиналось с чтения. Не был в этом смысле исключением и Эрнест Хемингуэй. В детстве он любил «Остров сокровищ» и читал много классики.. Были среди его любимых книг произведения, в которых он черпал своё вдохновение.
«Красное и чёрное», Стендаль
«Красное и чёрное», Стендаль.
Роман французского писателя о честолюбивом герое, бурная страсть которого стала роковой. При этом автор не просто рассказывает драматическую историю жизни своего главного персонажа, а занимается глубоким исследованием общества того времени.
«Братья Карамазовы», Фёдор Достоевский
«Братья Карамазовы», Фёдор Достоевский.
Классика русской литературы и одновременно экскурс в человеческую душу. Каждому читателю благодаря роману Достоевского предстоит познакомиться с самим собой и заглянуть в дальние уголки своей души. Произведение на самом деле способно перевернуть взгляды человека на жизнь вообще и на самого себя в частности.
«Улисс», Джеймс Джойс
«Улисс», Джеймс Джойс.
Эрнест Хемингуэй называл ирландского писателя одним из своих любимых авторов, а из всех его произведений особенно выделял роман «Улисс», на создание которого у того ушло целых семь лет. Роман получился очень объёмным и не самым лёгким для восприятия, хотя и описывает всего один день из жизни обывателя.
«Война и мир», Лев Толстой
«Война и мир», Лев Толстой.
Эрнест Хемингуэй с большим уважением относился к русскому классику, а «Войну и мир» он полюбил «за превосходное проникновенное и правдивое изображение жизни и народа». При этом сам Хемингуэй отличался особым, почти телеграфным стилем повествования, поэтому мог себе позволить посетовать на излишнюю громоздкость романа-эпопеи Льва Толстого.
«Анна Каренина», Лев Толстой
«Анна Каренина», Лев Толстой.
Вероятно, Эрнест Хемингуэй полюбил это произведение Льва Толстого за его главный посыл: наличие полутонов в жизни. Красной нитью в романе русского классика проходит мысль о том, что не бывает чёткого деления на чёрное и белое, добро и зло. И даже зов сердца способен сломать человеку жизнь, если идёт в разрез с его нравственными установками.
«Будденброки. История гибели одного семейства», Томас Манн
«Будденброки. История гибели одного семейства», Томас Манн.
Семейная сага повествует о нескольких поколениях богатой семьи Будденброков, показывая, как приличное семейство постепенно меняется, опускается всё ниже с каждым новым поколением и постепенно разлагается.
«Записки охотника», Иван Тургенев
«Записки охотника», Иван Тургенев.
Сборник очерков и рассказов охватывает четверть века жизни самого писателя. В каждом из них нашли отражение собственные мысли и чувства Ивана Тургенева, который сумел передать чаяния простых людей, оказавшихся волей судьбы в трагических обстоятельствах.
«Госпожа Бовари», Гюстав Флобер
«Госпожа Бовари», Гюстав Флобер.
Повесть французского прозаика в своё время вызвала широкий общественный резонанс, а на родине писателя на него даже подавали в суд за оскорбление общественной морали. Но произведение об Эмме Бовари и сегодня остаётся актуальным и популярным, а главная героиня, хоть и отличается исключительной заботой о себе и своём благополучии, но при этом способна вызвать симпатию своей простотой.
«Грозовой перевал», Эмили Бронте
«Грозовой перевал», Эмили Бронте.
Самый «романтичнейший роман», как называют иногда это произведение, вряд ли похож на лёгкую женскую прозу. Напротив, воспринимается он не так легко, как хотелось бы, а читать его стоит вдумчиво, делая паузы на осмысление каждого отрывка. История роковой страсти, описанной в произведении, способна заворожить глубиной познания автором человеческой души.
«Уайнсбург, Огайо», Шервуд Андерсон
«Уайнсбург, Огайо», Шервуд Андерсон.
Сборник рассказов от классика американской литературы передаёт не только атмосферу начала XX века, но ещё дал возможность читателю насладиться колоритными героями, жившими в вымышленном промышленном городе. Писатель исследует человека и его душу, возводит обыденность до духовности и всё это делает с гениальной простотой.
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