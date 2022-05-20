Как защитить себя и животных от комаров и клещей

Сделайте простую настойку, которую не переносят комары и клещи. Ею можно натереть открытые места на теле, чтобы избежать укусов. Также она может использоваться и в животноводстве.







К 20-30 шт. гвоздики добавьте 50 мл водки. Плотно закройте и оставьте в тёмном месте на 10 суток. По истечении этого времени настой будет готов. Его следует наносить небольшими порциями на открытые участки тела и даже на одежду. У него приятный аромат гвоздики, который совершенно не нравится гнусу!







Подробнее о том, как сделать гвоздичный настой от комаров и не только, смотрите в видео ниже:



