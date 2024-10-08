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Как стирать джинсы, чтобы они сохранили свой цвет

Этот секрет рассказала мне свекровь после того, как я пожаловалась, что джинсы после стирки линяют. Она предложила мне почти бесплатное средство, чтобы сохранить цвет не только на джинсовой ткани, но, и на других вещах, которые теряют свой цвет при стирке.

Как постирать джинсы чтобы они сохранили цвет после стирки

Понадобится




Все, что нужно для такого простого рецепта – это обычная поваренная соль.



Что нужно сделать?

1. Наливаю в таз воды, насыпаю 200 грамм соли.



2. Кладу в раствор джинсы на ночь или на 12 часов.



3. Далее стираю в стиральной машине в деликатном режиме.

4. Средства для стирки лучше выбрать щадящие, например, жидкость для стирки цветных тканей.
Еще один очень важный момент. Если вы хорошо разгладите мокрые джинсы руками после стирки, то, скорее всего, вам не придется их гладить. А, это тоже важно для цвета. При нагревании утюг, если вы замечали, «съедает» цвет вещей.



Это интересно! Такой способ замачивания в соли вы можете применить и для новых джинсов перед первой стиркой.
Есть более простой вариант – добавлять соль сразу в отсек машинки одновременно с моющим средством перед стиркой.
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Джинсы
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