20 популярных мифов, развенчанных учёными Курица может жить без головы — правда

Действительно, пару минут после того, как курице отрубают голову, она «живет». Она может бегать и даже попытаться взлететь. Это объясняется тем, что иногда, теряя голову, курица сохраняет стволовую часть мозга, которая отвечает за большинство рефлексов. Известен подтвержденный факт, что одна крепкая особь прожила без головы полтора года. Так что теперь понятно, откуда пошло выражение «курица безмозглая» — голова этой «нептице» для жизни не нужна.
Водяная воронка в южном полушарии Земли вращается в другом направлении, нежели в северном — ложь
Скорости вращения Земли не хватит, чтобы повлиять на направление течения воды даже в самой маленькой раковине. Как можно убедиться на личном опыте, движение и форма водяной воронки в раковине зависит только от особенностей «рельефа», и уж никак не от глобальных причин. Жизнь и настоящая наука очень прозаична.
Мозг человека работает только на 10% — ложь
Это заблуждение бытует уже почти век. К счастью, а, может, и к несчастью, это не так. Данные магнитно-резонансных исследований мозга наглядно демонстрируют, что большая часть коры головного мозга активно задействована в жизни человека. Трудится наша голова, даже когда мы спим. Так что верить в обещания лжепророков о том, что в будущем человек сможет использовать мозг полностью и тогда наступит счастье всем и сразу, не стоит. Лучше подумать головой.
В космосе нет гравитации — ложь
В этом заблуждение, по всей видимости, виноваты популярные выражения «нулевая гравитация» и «невесомость». Гравитация есть везде, сила притяжения одинаково воздействует на всех людей. Космонавты на орбите парят в невесомости лишь потому, что постоянно падают вместе со своим кораблем на Землю. Только делают они это в горизонтальной плоскости. Гравитация уменьшается с расстоянием, но полностью не исчезает никогда. И, кстати, не верно и заблуждение, что в космосе вакуум. На самом деле межзвездное пространство заполнено всевозможными атомами и частицами, просто расстояние между ними несколько больше чем на Земле.
Съесть булочку с маком — почти то же самое, что и курить опиум — почти правда
Как ни странно в этом утверждении есть доля истины. Хотя, булочка с маком не доставит вам тех радостных минут умиротворенной эйфории, которые получают курильщики опиума, проблемы с наркоконтролем могут возникнуть. Если через некоторое время, после того, как человек съест две булочки с маком, взять у него кровь на анализ, тест на опиаты скорее всего будет положительным.
Монетка, брошенная с небоскреба, убьет человека — ложь
Обычная монета не самое совершенное оружие с точки зрения аэродинамики. Из-за ветра и сопротивления воздуха, которое для такой неудачной формы, будет очень большим, монетка, даже брошенная с небоскреба Empire State, а это без малого 380 метров, не сможет нанести человеку сколько-нибудь значительную травму. Так что, если вы решили разобраться со своим недоброжелателем таким экзотическим способом, лучше потратьте мелочь на покупку кирпича.
Рост клеток мозга у взрослых прекращается — ложь
Хотя наиболее активно мозг человека растет и проходит основные стадии формирования именно в раннем возрасте, деление клеток не прекращается и у взрослых. Исследования показывают, что нейроны успешно растут и меняются до самой смерти. Так что нервы восстанавливаются, и шансы поумнеть есть у всех.
Куриным бульоном можно вылечить простуду — почти правда
Именно вылечить простуду куриным бульоном, конечно, нельзя. Но ученые все же поддерживают взрослых, которые заставляют своих больных чад поглощать куриный бульон. В нем, как показывают исследования, содержатся вещества, обладающие противовоспалительными свойствами, которые помогают остановить распространение болезни. Поэтому, что бы вы ни думали, мама была права.
Зевание «заразно» — скорее правда
По опыту известно, что, когда один человек начинает зевать, он «заражает» этим всех окружающих. Сложно сказать, насколько это верно с научной точки зрения, но некоторые антропологи полагают, что рефлекс к повторению зевков соседа остался у нас от обезьян. Известно, что шимпанзе очень любят передразнивать зевание друг друга. То есть, зевая вслед за соседом, мы просто подсознательно передразниваем его.
Молния никогда не попадает в одно и то же место дважды — опасная ложь
На самом деле, как раз наоборот. Молния как раз имеет свои «предпочтения». Все знают, что молния чаще попадает в возвышенности. Так что прятаться от молнии под деревом, в которое только что ударила молния не стоит. Например, в небоскреб Empire State молния попадает в среднем 25 раз в год.
Мужчины думают о сексе каждые 7 секунд — скорее ложь
Конечно, думать о размножении — это заложенный в природе человека инстинкт. Но научно проверить, насколько часто посещают мужчину такие мысли, конечно, невозможно. Но судя по социологическим исследованиям, каждые 7 секунд — это все же преувеличение.
Волосы и ногти продолжают расти после смерти — ложь
После смерти все процессы в организме человека останавливаются почти сразу. В том числе и рост волос и ногтей. Это заблуждение вызвано простой оптической иллюзией. После смерти тело человека теряет много жидкости, кожа ссыхается, обнажаются ногти, волосы кажутся длиннее.
Пасть собаки чище, чем рот человека — сравнивать нельзя
Несмотря на то, что собаки любят совать свой нос и язык в места, которые не назовешь чистыми, считается, что в ротовой полости собаки более стерильно, чем во рту у человека. На самом деле, набор бактерий, живущих во рту у разных биологических видов, настолько различен, что сравнивать просто нельзя. Так что собака не чище, она просто другая.
Если бежать под дождем, то мокнешь меньше — математическая правда
Ряд математических уравнений, разработанных специально для описания этого процесса, доказывает, что это скорее правда. При беге вы гораздо больше рискуете испортить костюм, потому что больше всего намокнет передняя часть торса. При размеренной ходьбе в городском кислотном дожде вы больше всего рискуете волосами, потому что именно голова страдает больше всего при таком способе передвижения.
Поднятое в течение пяти секунд, не считается упавшим — абсурдная ложь
Это настолько абсурдно, что мало кто всерьез верит в это, но на всякий случай напомним, что проведенные тесты показывают, что вредоносные бактерии попадают на любой упавший на землю предмет сразу же при первом контакте.
Животные могут предсказывать стихийные бедствия — скорее ложь
Достоверных доказательств наличия у животных «шестого чувства» нет. Но отличное обоняние, слух и зрение, а также врожденные инстинкты, развитые лучше чем у людей, позволяют животным быстрее определять опасность. К тому же животные никогда не будут из любопытства глазеть на ураган или надвигающийся цунами. И тем не менее, во время стихийных бедствий гибнет много животных. Так что, даже, если «шестое чувство» у животных и есть, особой пользы оно им не приносит. (Однако во время последнего цунами было очень мало погибших животных).
Великая китайская стена — единственный рукотворный объект, видимый из космоса — ложь
Существует разные вариации этого высказывания, но все они одинаково ложные. Космонавты могут увидеть с низкой орбиты множество объектов, созданных человеком. Например, египетские пирамиды, или даже взлетно-посадочные полосы крупных аэропортов. На самом деле увидеть китайскую стену, не зная точно, где она находится, гораздо сложнее, чем многие другие объекты. А уж увидеть стену с Луны точно невозможно.
Смена времен года происходит из-за изменения удаленности Земли от Солнца — ложь
Изменение расстояния от Земли до Солнца, происходящее с движением планеты по орбите, мало влияет на температуру на Земле. Все дело в угле наклона Земной оси по отношению к солнцу, который, изменяясь, влияет на смену времен года. Все просто, но по-прежнему непонятно.
Жевательная резинка переваривается в желудке 7 лет — взрослая ложь
Конечно, переработать жевательную резинку несколько сложнее, чем органическую пищу, но для нашего организма нет ничего невозможного. Так что жевательные конфеты точно так же как и обычная пища переваривается и выводится из организма. По всей видимости, это заблуждение появилось с легкой руки строгих взрослых.
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