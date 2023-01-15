Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Трубы отопления и канализационные трубы портят внешний вид комнат, ванной и кухни. Именно поэтому актуальным является вопрос, как закрыть их, чтобы сохранить красоту помещения без ущерба для функциональности.

Закрывать и маскировать трубы по стояку можно разными способами: их можно спрятать в мебель, закрыть фальшстеной, зашить в короб из гипсокартона или в пластиковый короб. Их можно аккуратно спрятать за дверцами и рольставнями. При желании трубы можно декорировать так, чтобы они стали частью интерьера.

Делимся идеями, как аккуратно закрыть трубы по стояку. Среди этих фото вы, наверняка, найдете вариант, который впишется в ваш интерьер.













































































































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