8 занятных фактов про шоколад, которые заставят взглянуть на него под другим углом

Шоколад в разных формах известен человечеству с давних времен. Он был ритуальным напитком древних мексиканских племен, изысканным десертом знати, а сейчас это любимое лакомство миллионов людей, и его изготовление возведено в ранг искусства. В бэкграунде шоколада много необычных фактов и загадок, которые будет интересно узнать.
1. Шоколад можно пить, можно есть, а еще предлагают и … нюхать
Нюхательный шоколад Coco Loko. /Фото: stopcocaine.com.au
Шоколад обычно существует в двух формах: твердой и жидкой, но бельгийские шоколатье пошли дальше и изобрели нюхательный шоколад. Порошок содержит различные добавки, такие как мята, имбирь и кайенский перец. Если вкус обычного шоколада ощущается во рту примерно пять минут, то нюхательный надолго сохраняет свой эффект. Он мгновенно поднимает настроение и позиционируется как средство для вечеринок.
Сомнительная новинка заинтересовала производителей из других стран. В Америке компания Legal Lean предлагает продукт под названием Coco Loko, и интерес молодежи к нюхательному шоколаду вызывает тревогу у медиков и политиков. Врачи не рекомендуют нюхать любые вещества без причины, что бы то ни было. И чем чревато такое употребление для организма – неизвестно, так как такие исследования не проводились.
2. Шоколадный сироп – изобретение не кондитеров
Шоколадный сироп фармацевты использовали для того, чтобы улучшить вкус лекарств. /Фото: healthbenefitstimes.com
В кондитерском деле широко используется шоколадный сироп, но интересно, что придумали его в других целях. Первыми, примерно в 1800-х годах, какао-порошок с сахаром смешали фармацевты. В те времена лекарства были несовершенными и ужасными на вкус. Даже взрослым было неприятно их принимать, а детей было трудно уговорить. Но даже самые трудные маленькие пациенты охотно принимали лекарство, смешанное с шоколадным сиропом.
Для повышения дохода многие фармацевты продавали что-то еще, например напитки или какие-то закуски. Так шоколадный сироп пришел и в кондитерское дело.
3. Встречаем по одежке: чем красивее, тем вкуснее
Эстетичная упаковка повышает вероятность того, что продукт купят. /Фото: chocolala.ee
Шоколадные изделия обычно имеют красивую упаковку. Австралийские ученые решили узнать, влияет ли дизайн коробки на вкус шоколада. Добровольцам предложили оценить: дизайн упаковки отдельно, вкус продукта без обертки и вкус лакомства в красивой упаковке. В эксперименте использовался один и тот же сорт шоколада. Оказалось, что в какой-то мере лакомство мы встречаем «по одежке». Упаковка удивительным образом влияла на рейтинги.
Оценка вкуса была ниже или даже разочаровывала, когда шоколад был без обертки. И наоборот, дегустация лакомства в красивой упаковке вызывала более эмоциональную реакцию. Получается, что сочетание внешней эстетики (упаковки) и вкуса продукта делает шоколад более вкусным.
4. На вкус и цвет? Пара есть
Горячий шоколад в оранжевой чашке будет казаться вкуснее. /Фото: blosh.nz
Люди видят мир цветным и, конечно, цвета играют большую роль в восприятии окружающей действительности. Ученые задались вопросом, будет ли цвет также влиять на вкус горячего шоколада. Добровольцам предложили ароматный напиток в чашках с белыми стенками внутри. Но снаружи только некоторые чашки были белыми, остальные были оранжевого, кремового, красного цвета. Напиток был одинаков во всех случаях, но все испытуемые отмечали, что в чашках оранжевого или кремового цвета он был вкуснее. Непонятно, но с чем это связано, но этот факт можно использовать любителям горячего шоколада. Подобранная по собственному вкусу красивая чашка в кремовых или апельсиновых оттенках, повысит удовольствие от напитка.
5. Секреты вкуса и аромата шоколада
Букет аромата шоколада складывается из неожиданных компонентов. /Фото: d6prv7be4nrvy.cloudfront.net
Аромат шоколада дразнит не только обоняние любителей этого лакомства, но и интерес ученых, пытающихся разгадать его формулу. В какао-порошке обнаружено около 600 молекул запаха.
Как ни странно, по отдельности они пахнут совсем по-другому. Палитра запахов включает персики, мед, капусту, огурцы, и такие необычные варианты, как картофельные чипсы, жареное мясо и даже запах человеческого пота. Такие странные ароматы, объединенные в один букет, и дают восхитительный запах лакомства.
Интересный факт от Novate.ru: Вкус шоколаду придают две вещи – высокий процент жирности и медленное высвобождение соединений. По этой причине его нужно есть медленно, чтобы полной мере насладиться вкусом. Если откусить и сразу проглотить кусочек плитки, химическая реакция не успевает произойти и большая часть аромата теряется.
6. Рецепт Мокка Фраппучино древнее, чем мы думали
Мокка Фрапуччино – охлажденный кофейный напиток. /Фото: savingdessert.com
Смесь шоколада, льда, молока и экспрессо – популярный летний напиток родом из Америки. Он подавался в массачусетских кофейнях The Coffee Connection и после поглощения сетью Starbucks вошел в линейку ее продуктов. Но интересно, что еще 360 лет существовал напиток, который можно назвать предтечей мокка фрапуччино. Его рецепт был найден в 2013 году, а автором был сэр Эдвард Монтегю. В те времена (1600 годы) шоколад еще был малоизвестен, и его окружали странные мифы. Люди опасались, что смесь шоколада со льдом может вызывать такие проблемы со здоровьем, как геморрой и повреждение внутренних органов. Сэр Эдвард любил такие смеси и готовил их на основе снега, соли и шоколада, встряхивая в колбе до загустения. Он все-таки тоже верил в то, что такой напиток вреден для внутренних органов, поэтому во избежание последствий через 15 минут после его приема пил горячий шоколад.
7. Слоновая кость в шоколадной глазури
Контрабандисты предпринимали попытки замаскировать слоновую кость под шоколад, покрыв глазурью. /Фото: news.cgtn.com
Торговля слоновыми бивнями запрещена, но контрабандистов никогда не останавливали запреты. Слоновая кость очень высоко ценится, поскольку используется для изготовления предметов роскоши и резных украшений. Способы провоза весьма причудливы, даже шоколаду контрабандисты нашли применение. Так, в 2013 у таможенников Макао вызвал сомнения шоколадный груз двух южноафриканцев. Плитки были изъяты и после того, как шоколад растаял, стало видно, что под слоем глазури скрывалась слоновая кость.
8. Любимые праздники кондитеров: день Святого Валентина и Гири Чоко
В Японии существует традиция дарить мужчинам шоколад. /Фото: japanculture-nyc.com
В России давно известен и довольно популярен западный праздник – день Святого Валентина, когда любимые одариваются цветами и конфетами. В Японии праздник адаптирован под культуру страны Восходящего солнца и называется Гири Чоко (обязательные шоколадки). Традиция возникла после Второй мировой войны, когда для поднятия продаж производители лакомства призвали девушек выразить чувства, подарив шоколадку любимым. Со временем 14 февраля стал праздником мужчин Японии и в этот день они массово получают сладкие подарки. В ответ через месяц, в так называемый «Белый день» – 14 марта, они презентуют женщинам шоколадки, обычно белого цвета.
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